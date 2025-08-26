Varga îl apără pe Munteanu Patronul de la CFR Cluj a lămurit situația atacantului: „Eu l-am învoit”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a lămurit situația lui Louis Munteanu (23 de ani).

Louis Munteanu nu a făcut parte din lotul celor de la CFR Cluj pentru partida de duminică, cu Oțelul Galați, 1-4.

În mass-media au apărut informații conform cărora atacantul ar fi refuzat să facă deplasarea, nemulțumit de faptul că CFR Cluj a refuzat să-l vândă până în momentul de față.

Ioan Varga: „Eu l-am învoit pe Louis Munteanu”

Patronul celor de la CFR Cluj a negat vehement acest scenariu și a dezvăluit că el este cel care l-a învoit pe golgeterul sezonului trecut din Liga 1.

„Totul este OK. Louis a fost învoit de mine, dar n-am avut cum să anunț pentru că am fost pe avion 20 de ore. N-am avut cum să iau legătura cu echipa.

Sincer, am și uitat din cauza oboselii și supărării, dar eu i-am dat liber trei zile băiatului. Aici a fost neînțelegerea.

Toată lumea a vehiculat și a făcut tot felul de povești că nu i-am dat banii, că nu i-am dat salarii. Cum să nu-i dau banii când noi suntem monitorizați de UEFA? Ce prostii sunt astea?

S-a mai zis că ne-a plătit nu știu cine avionul. Astea sunt niște gogomănii! Câtă răutate! Dacă eu sunt plecat, toată lumea încearcă să-mi dea în cap”, a spus Ioan Varga, potrivit sport.ro

Louis Munteanu a ajuns la CFR Cluj în urmă cu un an, fiind transferat de la Fiorentina pentru 2,3 milioane de euro.

Sezonul trecut, el s-a impus rapid ca principal marcator al echipei, cu 25 de goluri în 41 de partide disputate în toate competițiile, dintre care 23 au fost înscrise în Superligă.

În acest sezon, atacantul are parte de prestații modeste. A marcat un singur gol în 9 partide.

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport