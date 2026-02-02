Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!” +3 foto
  • Surse din interiorul FRG acuză faptul că s-au cheltuit prea mulți bani în încercarea României de a obține medalia olimpică de bronz de la sol.
  • Sabin Gherdan, avocat, spune că partea americană a «pompat» mult mai mulți bani în procesele de la TAS și TFE.
  • Bugetul USA Gymnastics pentru litigii, în 2022, a fost de 9,7 milioane de $.

Problemele din finala olimpică de la sol, cea în care gimnastele Ana Maria Bărbosu și Jordan Chiles au fost, pe rând, ocupantele locului 3, trec și în sfera financiară. După ce avocații României au reușit să întoarcă rezultatul inițial, acela care o desemna pe Chiles drept deținătoare a bronzului olimpic, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (n.r. TAS), acum americanii au «egalat scorul».

Tribunalul Federal Elvețian (n.r. TFE) a dispus reîntoarcerea cazului la TAS, pe unele motive ce țin de „vicii de procedură” și nu de judecata panelului de arbitri de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

Sursă GOLAZO.ro: „Am dat bani mulți avocaților”

Mai multe voci din spațiul sportului românesc au ales acest moment pentru a-și manifesta îngrijorarea cu privire la banii investiți în acest caz care s-ar putea încheia, deși șansele sunt minime, fără ca Ana Bărbosu să rămână în posesia, de data aceasta definitiv, medaliei olimpice de bronz.

Surse GOLAZO.ro din interiorul FRG au dezvăluit cât a plătit statul român, Federația Română de Gimnastică și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în lupta pentru medalie: „S-au dat bani mulți pe avocați. Peste 350.000 de euro, iar acum nu știm dacă medalia revine României. Nu știu câți bani au dat americanii pentru acest proces, dar, din câte cunosc, au lucrat pro bono cel puțin la recursul de la Tribunalul Federal Elvețian”.

Jumătate din acești bani au fost încasați de firma Gherdan și Asociații SCA, iar cealaltă jumătate de Mădălina Diaconu, prin firma elvețiană SPLC Avocats & Notaires.

Sabin Gherdan: „Nu există coincidențe”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Sabin Gherdan, unul dintre avocații României în cazurile Anei Bărbosu și Sabrinei Voinea, pentru a oferi lămuriri.

Salut, Sabin. Surse din interiorul FRG susțin că România a cheltuit în jur de 350.000 de euro cu reprezentarea Anei și Sabrinei la TAS și TFE. Confirmi această sumă?

Salut. Să fie foarte clar, între părți există o clauză de confidențialitate la conținutul contractului de asistență juridică. Nu pot să îți confirm sau să infirm, pot doar să vă spun că acel document, cu sumele respective, nu a fost semnat. Este un draft ce se afla în posesia Federației Române de Gimnastică.

Oricum, când apar informații în presă nu există coincidențe. Înțeleg motivul pentru care surse FRG au vorbit cu tine, raportat la momentul actual. Ne putem da seama care e mesajul care se încearcă a fi propagat. Repet, exista o clauză de confidențialitate pe care noi, cel puțin, o respectăm cu strictețe.

Deci, să fim clari, nu spui că această sumă nu a fost cheltuită pentru reprezentarea sportivelor? Există și o declarație a doamnei Lipă, de la finalul lui 2024, care spunea că s-au cheltuit în jur de 300.000 de euro cu reprezentarea cazurilor celor două gimnaste.

Eu nu pot să răpund direct la această întrebare, raportat la acea clauză de confidențialitate, dar știu declarația doamnei Lipă. Repet, nu pot să confirm sau să infirm. Există o clauză de confidențialitate.

Sabin Gherdan: „O minciună sfruntată!”

Dar sunt bani publici, ar trebui să fie lesne de lămurit acest aspect…

Într-adevăr, sunt bani publici, dar acest aspect nu înseamnă că eu pot să nu respect o clauză de confidențialitate. Să nu fiu înțeles greșit. Nu mă deranjează că aceste sume pot fi făcute publice, mai ales că vorbim de bani publici.

Mă deranjează că această informație este prezentată tendențios. Că „e o sumă uriașă” și că „în ciuda sumei investite, se poate pierde medalia”. Și uite așa s-a ridicat la «fileu» o informație falsă pentru persoanele rău intenționate, care nu înțeleg ce înseamnă și ce presupune revizuirea la TAS spre exemplu.

Sursele noastre susțin că avocații americani ar fi pledat pro bono la TFE și că, fie și prin această comparație, cei angajați de România ar fi fost prea scumpi.

Afirmația că avocații americani pledează pro bono este o minciună sfruntată! Atunci când spunem că a fost o sumă uriașă, mă refer la suma luată de avocații români, trebuie să comparăm cu prețurile din piață. Cred că americanii au investit de aproape șapte ori mai mult. Se poate verifica Iar noi am avut două cazuri, al Anei și al Sabrinei.

Dar avocații români au pledat pro bono? La TFE nu, dar în fața TAS?

Probabil că voi regreta că îți răspund la această întrebare, căci se va interpreta cu siguranță în mod diferit. La TAS, în primă instanță, au fost unele discuții cu FRG privind onorariul. S-a convenit în mod verbal, de principiu, deoarece timpul a fost foarte scurt.

Trebuia să modificăm cererile de arbitraj îndată căci urma să fie respinsă acțiunea. Așa cum a fost inițial formulată. S-au semnat mandate și s-au convenit de principiu anumite obligații care au fost ulterior nuanțate. Pot să vă confirm că sportivele nu au achitat nicio sumă de bani în primă instanță.

Dar FRG?

După cum spuneam, va fi interpretat în mod diferit ce vreau să spun. Mai bine mă opresc aici.

Bugetul USAG pentru litigii: 3,5 milioane $

USA Gymnastics și Jordan Chiles nu au dezvăluit câți bani s-au cheltuit pentru procesele de la TAS și TFE, însă bugetul rezervat de Federație doar pentru litigii este unul imens pe lângă FRG, iar onorariile caselor de avocatură sar de 1.000 de dolari pe oră!

Suma cheltuită de USAG în 2022 pe litigii. Suma cheltuită de USAG în 2022 pe litigii.
Suma cheltuită de USAG în 2022 pe litigii.

În 2022, bugetul USAG pentru litigii a fost de 9,7 milioane de dolari! Însă acela a fost un caz izolat, pentru că a fost anul în care USAG a ieșit din faliment după ce a trebuit să plătească 380 de milioane de dolari victimelor infamului doctor Larry Nassar.

În anii următori, bugetul USAG pentru litigii a fost cuprins între 2,5 – 3,5 milioane de dolari.

Câteva dintre firmele care reprezintă USAG și pe Jordan Chiles, câte trei la număr, practică tarife uriașe pe oră:

Avocații USA Gimnastics:

  • Schellenberg Wittmer (Zurich) / 700-1.050 $
  • Jenner & Block LLP (New York) / 1.550-2.200 $
  • Rubinstein ADR (Chicago) / 850-1.200 $

Avocații Jordan Chiles:

  • Homburger AG (Zurich) / între 500-1.000 franci elvețieni (543-1.087 € )
  • Gibson Dunn (California) / 1.400 $
  • Lenz & Staehelin (Zurich) / 750-1.100 $

Galerie foto (3 imagini)

Onorariu Gibson Dunn.jpg Onorariu Homburger.jpg Onorariu Jnner & Block.jpg
+3 Foto
labels.photo-gallery
Partea americană a investit în litigiile din fața Tribunalului Federal Elvețian aproximativ 2 milioane de dolari. Sunt informații publice. Sabin Gherdan, avocat

tribunalul de arbitraj sportiv tribunalul federal elvetian ana barbosu sabrina voinea Sabin Gherdan usag
