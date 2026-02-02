Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna  prima opțiune”
Gică Hagi foto: Sport Pictures
Gică Hagi îl înlocuiește pe Lucescu? Un oficial FRF oferă primele clarificări: „El a fost întotdeauna prima opțiune”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 17:05
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 18:39
  • Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi (60 de ani) să preia funcția de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu.

Chiar dacă această ipoteză a fost discutată încă din toamna lui 2025, în ultima lună au circulat mai multe zvonuri legate de faptul că Hagi s-ar fi înțeles deja cu FRF pentru preluarea naționalei, după ce înțelegerea cu Lucescu se încheie.

Mihai Stoichiță: „Gică Hagi a fost întotdeauna prima opțiune”

Acum, un oficial FRF vine cu o primă confirmare că „Regele” este o variantă pentru postul de selecționer.

„Nu poți să iei legătura cu alt antrenor atâta timp cât ai antrenor. Nu e normal și nu e frumos. Dar, bineînțeles, Gică Hagi a fost o opțiune pentru Federația Română de Fotbal de mai multe ori.

Nu o singură dată. De mai multe ori. Dar situația sa contractuală cu clubul Farul nu i-a permis să plece de acolo. Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi. Întotdeauna a fost prima opțiune”, a spus Stoichiță, potrivit fanatik.ro.

Gică Hagi a mai antrenat prima reprezentativă în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru pentru Campionatul Mondial din 2002, dar și la dubla manșă cu Slovenia de la baraj, pierdută de „tricolori” cu 3-2 la general.

Hagi a bifat și 125 de selecții ca jucător, având 35 de goluri marcate, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

Echipa Nationala mircea lucescu selectioner gica hagi Mihai Stoichita
stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
