Lucescu, internat de urgență Selecționerul, din nou în spital, la o săptămână după ce fusese externat

Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost internat de urgență la Spitalul Universitar, la doar o săptămână după ce fusese externat.

După ce a contractat o gripă puternică la începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat în spital, acolo unde i s-a prescris un tratament cu antibiotice.

Mircea Lucescu este din nou internat în spital

Deși a fost externat din spital, iar starea sa de sănătate părea că s-a îmbunătățit, Mircea Lucescu a fost internat de urgență din nou la Spitalul Universitar din București.

Conform fanatik.ro, selecționerul naționalei a ajuns la spital luni după-amiază. Acesta a fost la un control cardiologic, iar medicii au descoperit că organismul său nu răspunde la tratamentul cu antibiotice care i-a fost prescris pentru gripă.

Motivul? Sistemul său imunitar este scăzut în această perioadă a anului, din cauza temperaturilor scăzute.

Astfel, medicii au luat decizia de a-l interna din nou pe Mircea Lucescu în spital, acolo unde, conform sursei citate, își va petrece cel puțin următoarele 3 zile, perioadă în care va efectua un set amănunțit de analize pentru ca medicii să poată identifica toate problemele de sănătate cu care acesta se confruntă.

Urmează barajul cu Turcia

Mai sunt mai puțin de două luni până când România va înfrunta Turcia, pe 26 martie, la Istanbul, în semifinala barajului pentru CM 2026.

Dacă va trece de turci, selecționata condusă de Lucescu se va lupta cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, în deplasare, pe 31 martie, pentru un bilet la turneul final.

România ar fi repartizată în grupa D la Mondial, unde ar da peste SUA, Australia și Paraguay. „Tricolorii” n-au mai fost un turneu final din 1998.

