Mircea Lucescu (80 de ani) a fost externat, luni, din spital și urmează să ajungă în Belgia.

Detalii despre românul care îl va consulta pe Lucescu pentru a doua opinie, mai jos în articol

GOLAZO.ro a relatat în urmă cu o săptămână că surse medicale autorizate descriau starea de sănătate a lui Mircea Lucescu drept „îngrijorătoare”, „complexă” și „gravă”.

Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii cu selecționerul Mircea Lucescu, a confirmat informațiile GOLAZO.ro și a dezvăluit și cu ce fel de probleme se confruntă, mai exact, Il Luce:

„L-au externat, asta înseamnă că lucrurile merg bine, că starea lui e bună. Stă câteva zile acasă, se pregătește să plece săptămâna viitoare la Bruxelles, pentru a afla o a doua opinie de la un specialist de renume mondial, un român, spre bucuria noastră, un compatriot care are și cetățenie belgiană.

E vorba despre prof. dr. Ștefan Constantinescu, 61 de ani, care a terminat Facultatea de Medicină la București, «Carol Davila», în 1988. A plecat între timp la specializări, are una la Memphis, în Tennessee, una la Cambridge, în Massachusetts.

Este unul dintre primii specialiști în oncologie moleculară din lume. Este profesor la Universitatea Catolică din Leuven, la 20 de kilometri de Bruxelles, universitate fondată la 1425. Consultă și la Spitalul Saint-Luc din Bruxelles.

Mircea Lucescu ar fi vrut să se ducă mai repede, pentru că are treabă, vine barajul cu Turcia, dar nu erau locuri disponibile atât de rapid.

Profesorul Constantinescu l-a programat abia săptămâna viitoare. Selecționerul merge acolo pentru a afla o altă opinie, pentru a se lămuri ce afecțiune are și cât de serioasă este.

La București, părerile sunt oarecum împărțite și să sperăm că prof. dr. Ștefan Constantinescu va ajunge la o concluzie mulțumitoare din punctul de vedere al pacientului”, a povestit Ioanițoaia, conform gsp.ro.

Oncologia moleculară este un domeniu care investighează modificările genetice și moleculare din tumori, pentru a înțelege cum apar și cum evoluează, dar și pentru a putea prescrie cel mai potrivit tratament.

Ce probleme a avut Lucescu în ultimele două luni

Pe finalul anului trecut, după finalul preliminariilor, selecționerul a avut probleme cardiace. Din pricina acestora, el a și evitat călătoria lungă până la Washington, unde a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Mondialului.

Sfârșitul lui decembrie a confirmat probleme mai complicate decât se credea. Iar începutul lui 2026 l-a obligat din nou să ajungă la spital. De data aceasta, spun surse medicale, problemele au venit din altă sursă. O gripă severă, cu temperatură de peste 39 de grade, care n-a cedat nici măcar cu antibiotice.

Mai exact, dezvăluie doctorii pentru GOLAZO.ro, s-a descoperit că Mircea Lucescu a avut o infecție puternică, urmată de insuficiență cardio-respiratorie. Preocuparea din familia Lucescu s-a acutizat.

Medicii au decis să-l înscrie pe Il Luce într-un program național de tratament pentru o boală cronică și complexă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport