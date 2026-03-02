„Rapid e o echipă mică”  Basarab Panduru,  critic la adresa giuleștenilor și a lui Gâlcă: „Trăiește periculos” +38 foto
„Rapid e o echipă mică” Basarab Panduru, critic la adresa giuleștenilor și a lui Gâlcă: „Trăiește periculos”

  • UNIREA SLOBOZIA - RAPID 1-2. Basarab Panduru (55 de ani), analistul postului TV Prima Sport, a vorbit despre victoria giuleștenilor și a avut un discurs critic la adresa echipei lui Constantin Gâlcă (53 de ani).

Basarab Panduru este de părere că Rapid nu a forțat la 1-0, iar apoi s-a văzut egalată de Unirea Slobozia, din cauză că este „o echipă mică”, ce preferă să țină de rezultat în loc să marcheze goluri și să își facă meciurile ușoare.

Basarab Panduru: „Rapid e o echipă mică. De ce ar fi mare?”

După meci, analistul a vorbit despre duelul de la Slobozia și a comentat jocul prestat de Rapid:

„Rapid a trăit periculos pe final de meci. Victoria e importantă, doar că pe final nu mi-a plăcut deloc ce am văzut. Jucătorul Sloboziei s-a trezit acolo, cu mingea pe cap.

Putea să facă preluare, numai că a făcut ce nu trebuia să facă. Apoi a urmat șutul deviat, scos de Aioani, după care a urmat eroarea lui Aioani.

Trăiește periculos. Trebuie să înveți, asta e cel mai important. După un meci pierdut nu înveți nimic, după un meci câștigat poți învăța. Ce s-a întâmplat pe final nu a fost ok. Cum e la noi, contează victoria.

De ce s-a retras Rapid? Rapid e echipă mică, de ce ar fi mare? Câte campionate a câștigat (n.r. trei)? Nu înseamnă că trebuie să-i dea 5 Sloboziei. Ai instinct de echipă mică, să tragi de rezultat, să nu te duci să dai 5.

Aveau ce pierde la 1-0, îi înțeleg de ce au tras de timp. Nu le spune Gâlcă. Ne retragem pentru că ni se pare că dacă avem 1-0 e jocul total diferit”.

