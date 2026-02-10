Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat, marți, de ce nu s-au mai finalizat cele două transferuri anunțate chiar de el duminică seară, după victoria cu Oțelul, scor 4-1.

Becali declarase anterior că plănuiește să aducă încă doi jucători pentru finalul sezonului, care să întărească atât atacul, cât și defensiva.

Becali: „Suntem un club profesionist, nu cioflingari”

Finanțatorul FCSB a dezvăluit ce s-a întâmplat cu transferul atacantului care ar fi trebuit să sosească încă de luni la București. Perioada de mercato de iarnă s-a încheiat pe 9 februarie în România.

„Au tărăgănat-o impresarii jucătorului, că o fi, că o împărți, să vină marți. Păi, cum să vină marți? Păi ce noi luăm jucători… Îi punem la analize medicale, luăm jucătorul așa? Au zis să facem actele luni și să vină marți. Du-te, bă de aici.

Noi dăm banii și să vină marți? Nu. Vine aici, semnăm actele, dar nu le depunem și nu dăm niciun ban până nu vedem ce zice doctorul. Suntem club profesionist. Ce, suntem cioflingari? Nu voiau banii înainte, voiau să facem actele, să semnăm. Păi dacă ai semnat actele trebuie să-i dai banii.

Și să vină marți. Cum să vină marți? Vino acum, facem vizita medicală, facem actele, dar nu le semnăm, nu le depunem până nu vedem analizele. Povestea asta e cu atacantul. Suma nu era mare, dar nu dai banii. Avea și contract pe doi ani și jumătate”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Omul de afaceri a explicat și de ce nici cel de-al doilea transfer, al unui fundaș central, nu s-a mai realizat. După cum anunțase și Mihai Stoica, la FCSB va reveni Mihai Popescu, după accidentarea suferită în octombrie, iar Graovac s-a recuperat și poate juca chiar duminică.

„Mi-au zis că deja de luni intră Mihai Popescu la antrenamente cu echipa. Vine și Graovac, poate să joace duminică, și atunci avem 4. Poate să joace și Lixandru și atunci nu mai are rost”, a concluzionat Becali.

Pe 12 octombrie, la 1-0 cu Austria, Mihai Popescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior al genunchiului stâng.

Trei zile mai târziu, a fost operat în Italia, de faimosul chirurg Paolo Mariani, intervenție ale cărei costuri au fost suportate de FIFA, care va plăti inclusiv salariul jucătorului în perioada recuperării.

