Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures
alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 23:20
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 23:41

Comisia Centrală a Arbitrilor, prin vocea președintelui Kyros Vassaras, a publicat o analiză prin care le-a dat dreptate arbitrilor, iar tehnicianul CFR-ului a comentat-o pe contul personal de Instagram.

Daniel Pancu, reacție pe Instagram, după explicațiile lui Vassaras

Antrenorul „feroviarilor” a postat o captură de ecran cu una dintre declarațiile șefului arbitrajului românesc, alături de un text în care a atacat discuțiile care au avut loc pe subiectul arbitrajului din partida de la Ovidiu.

De asemenea, el a criticat modul în care sunt comentate subiectele din fotbalul românesc.

„Nicio analiză detaliată despre concept, sistem, principii, sub-principii ș.a.m.d... În schimb, la arbitraj se pricepe toată lumea, bravo!

Copiii care se uită la TV află cunoștințe despre fotbalul jucat fix zero!!! În schimb, îi pot cataloga pe unii drept «hoți», pentru că fură cu arbitrii. Forza, România”, a scris Daniel Pancu, pe Instagram.

FOTO Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 90+1

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (6).jpg
Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (6).jpg

Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (1).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (2).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (3).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (4).jpg Farul - CFR Cluj - Penalty cerut de constănțeni în prelungiri (5).jpg
