Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a oferit o reacție în mediul online după analiza CCA a fazelor controversate de la meciul cu Farul Constanța, scor 2-1.

Comisia Centrală a Arbitrilor, prin vocea președintelui Kyros Vassaras, a publicat o analiză prin care le-a dat dreptate arbitrilor, iar tehnicianul CFR-ului a comentat-o pe contul personal de Instagram.

Daniel Pancu, reacție pe Instagram, după explicațiile lui Vassaras

Antrenorul „feroviarilor” a postat o captură de ecran cu una dintre declarațiile șefului arbitrajului românesc, alături de un text în care a atacat discuțiile care au avut loc pe subiectul arbitrajului din partida de la Ovidiu.

De asemenea, el a criticat modul în care sunt comentate subiectele din fotbalul românesc.

„Nicio analiză detaliată despre concept, sistem, principii, sub-principii ș.a.m.d... În schimb, la arbitraj se pricepe toată lumea, bravo!

Copiii care se uită la TV află cunoștințe despre fotbalul jucat fix zero!!! În schimb, îi pot cataloga pe unii drept «hoți», pentru că fură cu arbitrii. Forza, România”, a scris Daniel Pancu, pe Instagram.

FOTO. Penalty-ul cerut de Farul în minutul 90+1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport