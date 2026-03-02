Fost campion din NBA, la CS Vâlcea A fost arestat în mai multe rânduri! Ce spune clubul despre  acuzațiile grave aduse starului în SUA
Fost campion din NBA, la CS Vâlcea A fost arestat în mai multe rânduri! Ce spune clubul despre acuzațiile grave aduse starului în SUA

Publicat: 02.03.2026, ora 22:22
Actualizat: 02.03.2026, ora 23:20
  • Bryn Forbes (32 de ani), campion NBA în 2021, cu Milwaukee Bucks, a fost transferat de CS Vâlcea 1924.
  • Fostul star a fost reținut în mai multe rânduri în SUA, fiind acuzat de violență domestică. Explicațiile clubului, mai jos.

Aflată doar pe locul 11 în Liga Națională de baschet, performanță sub așteptările conducerii, CS Vâlcea 1924 anunță o mutare surprinzătoare.

Bryn Forbes va juca pentru CS Vâlcea 1924

„Lupii Negri” au explicat de ce a ales un jucător cu un asemenea palmares să vină în România.

„[...] Am arătat lumii că putem ajuta jucătorii să atingă potențialul maxim, că odată veniți aici vor progresa și vor atrage atenția marilor echipe din cele mai mari competiții!

Aceasta este, probabil, explicația pentru care finalul săptămânii trecute ni l-a adus în haită pe Bryn Forbes.

Shooterul de 1,90 m și 32 de ani vine cu experiența celor 430 de meciuri în NBA, o carieră impresionantă care îl poziționează în Top 50 all-time al aruncătorilor de trei puncte în liga nord-americană. Poziția 23 în acest clasament îl pune cu o treaptă mai sus decât pe supervedeta Klay Thompson și într-o destul de apropiata vecinătate cu legendarul Steph Curry.

Titlul NBA pe care l-a cucerit cu Milwaukee Bucks, alături de Giannis Antetokounmpo, e încă un exemplu al unei cariere strălucite”, se arată în comunicatul celor de la CS Vâlcea 1924.

Mediile lui Bryn Forbes în NBA (19,9 minute/meci):

  • 8,8 puncte
  • 1,7 recuperări
  • 1,2 pase decisive
  • 41% la aruncările de 3 puncte.
Îi mulțumim lui Bryn că nu a căutat câștigul financiar imediat, ci un loc care să îl ducă rapid la nivelul care l-a consacrat. CS Vâlcea 1924

Noul jucător de la CS Vâlcea 1924, acuzat de violență domestică în SUA: „Nu este și nu a fost condamnat”

În februarie 2024, Bryn Forbes era reținut în SUA, fiind suspectat de violență domestică.

Conform unui mandat de arestare, baschetbalistul ar fi „lovit și strangulat” o femeie, fiind vorba despre mama copiilor săi, scria The Mirror la acea vreme.

Forbes fusese arestat și în 2023. Atunci, Minnesota Timberwolves l-a concediat după ce o fostă parteneră a afirmat că sportivul i-a „învinețit ochii” în urma unei altercații de Ziua Îndrăgostiților.

În momentul în care un internaut a atras atenția clubului cu privire la acuzațiile care i-au fost aduse lui Forbes, CS Vâlcea a răspuns:

„Nu are nicio problemă cu justiția în acest moment, judecătorii au stabilit ca, după divorț, copiii sa rămână la el, de aici și reclamațiile pe care le-a făcut fosta soție. Ambele plângeri s-au soluționat favorabil lui Bryn. […] Omul nu este și nu a fost condamnat”.

De-a lungul carierei, Bryn Forbes a trecut pe la Cleveland State, Michigan State, San Antonio Spurs, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves (SUA), Mets de Guaynabo, Santeros de Aguada (Puerto Rico) și Aris Salonic (Grecia).

