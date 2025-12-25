CFR Cluj confirmă acordul Anunțul făcut în ziua de Crăciun: „Transfer definitiv! Unul dintre cei mai buni”

CFR Cluj a anunțat transferul lui Lindon Emerllahu (23 de ani) în Ucraina, la Polissya Zhitomyr.

Mijlocașul din Kosovo părăsește formația din Gruia după mai puțin de un an de la momentul în care a ajuns în România.

Lindon Emerllahu, transferat de Polissya Zhytomyr

GOLAZO.ro a anunțat pe 16 decembrie că Emerllahu merge la echipa aflată pe locul 3 în prima ligă a Ucrainei, iar CFR Cluj a confirmat acordul chiar în ziua de Crăciun.

Polissya Zhytomyr a achitat 1,5 milioane către CFR Cluj pentru transferul fotbalistul cu 12 meciuri jucate în tricoul naționalei din Kosovo. A fost dorit și de FCSB!

500.000 de euro va fi salariul anual al lui Lindon Emerllahu la Polissya Zhytomyr

Anunțul făcut de CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook:

„Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Polissya Zhytomyr au ajuns la un acord privind transferul definitiv al mijlocașului Lindon Emerllahu la formația ucraineană.

Fotbalistul de 23 de ani a ajuns în Gruia iarna trecută și a fost văzut rapid ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași ai campionatului nostru.

În tricoul vișiniu a bifat 41 de apariții, a marcat 6 goluri și a oferit 3 pase decisive. Sezonul trecut, acesta a contribuit la câștigarea Cupei României”, a transmis gruparea ardeleană.

Emerllahu a semnat un contract valabil pe 3 ani, potrivit sport.ua, care notează: „Transfer de top. Polissya l-a transferat pe mijlocașul echipei naționale. Lindon Emerllahu va purta tricoul cu numărul 14”.

Zhytomyr e un oraș cu peste 250.000 de locuitori, aflat la 140 de kilometri vest de Kiev, iar echipa din localitate, Polissya, investește masiv și are gânduri mari, de a detrona cele două grupări fanion ale Ucrainei: Shakhtar și Dinamo Kiev.

În actualul sezon, Polissya e pe locul 3, la 5 puncte în spatele celor două formații aflate la egalitate pe primul loc: Shakhtar și Cherkasy. În schimb, are 4 puncte peste Dinamo Kiev.

Odată cu această vânzare a lui Emerllahu, CFR Cluj reușește o afacere extrem de profitabilă. L-a cumpărat pe kosovar de la Balkani, pentru 700.000 de euro, iar acum îl cedează pentru 1,5 milioane de euro.

Precedentul fotbalist din Kosovo pe care CFR a reușit să-l vândă a fost Krasniqi, cedat la Rapid pentru 1.000.000 de euro.

