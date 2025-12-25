Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”

Mikloș Zoltan (50 de ani), membru al Camerei Deputaților din partea UDMR, cere sancțiuni aspre împotriva suporterilor care scandează lozinci xenofobe la adresa comunității maghiare din România, dar și cluburilor pe care le susțin aceștia.

Mikloș Zoltan a vorbit recent la microfonul plenului Camerei Deputaților despre conflictele dintre suporteri, declarația sa fiind publicată în Monitorul Oficial miercuri, 24 decembrie.

Politicianul a făcut referire la scandările îndreptate împotriva etnicilor maghiari, care se aud frecvent la partidele în care sunt implicate echipele FK Csikszereda și Sepsi Sfântu Gheorghe.

Reacție vehementă a deputatului UDMR: „Întreaga comunitate maghiară este înjurată și amenințată zi de zi”

„Doamnelor și domnilor deputați, Astăzi nu voi vorbi în fața dumneavoastră cu diplomația specifică parlamentarilor UDMR. Azi vă voi vorbi cu vocea directă a unei comunități care s-a săturat.

Da, dragi colegi, noi, comunitatea maghiară din România, ne-am săturat până peste cap de batjocura și umilința la care suntem supuși, zi de zi, din cauza agresivității și a xenofobiei de la evenimentele sportive.

Avem de-a face, din păcate, cu noi și noi episoade din șirul infinit al violenței verbale, fenomen la care autoritățile rămân indiferente. De ani de zile, în tribunele din România se strigă, fără niciun fel de rușine: «Afară cu ungurii din țară!», «Bozgori!»” și alte mizerii, care nu au ce căuta într-o democrație.

De această dată, suporterii de fotbal ai Universității Cluj au făcut acest lucru, cu ocazia meciului pe care echipa lor l-a disputat la Sfântu Gheorghe (n.r. scor 2-2, pe 4 decembrie, în Cupa României).

La acest climat toxic se adaugă un fenomen care a devenit, din păcate, regulă: după meciurile disputate la Sfântu Gheorghe și la Miercurea Ciuc, grupuri de ultrași rup steaguri secuiești și maghiare de pe casele private ale oamenilor.

Aceste acte reprezintă vandalism, instigare la ură și atac la identitatea unei comunități, întrucât respectul față de simbolurile celuilalt este baza conviețuirii pașnice”.

La meciuri, FK Csikszereda și Sepsi Sfântu Gheorghe obișnuiesc să afișeze semnele Ținutului Secuiesc, steagul Ungariei Mari, dar și mesaje în limba maghiară.

74% din populația orașului Miercurea Ciuc este formată din secui, potrivit recensământului realizat în urmă cu 4 ani

Mikloș Zoltan: „Noi, maghiarii din România, ne-am săturat”

Comunitatea maghiară din România este deranjată de modul în care sunt tratate aceste incidente și cere sancțiuni mult mai drastice.

„Noi, maghiarii din România, ne-am săturat de faptul că ura față de comunitatea noastră este tratată ca un simplu «folclor de stadion». Ei bine, nu este folclor. Este xenofobie în toată regula.

Este violență. Este încălcarea flagrantă a legii. Nu mai acceptăm ca aceste manifestări să fie acoperite cu scuza: «Așa sunt suporterii, se mai întâmplă!» Nu, domnilor, gata cu «se mai întâmplă»!

Autoritățile, în acest timp, se prefac că nu aud, se prefac că nu văd, se prefac că nu e treaba lor faptul că întreaga comunitate maghiară este înjurată și amenințată zi de zi. Aceasta nu este o «abatere minoră», dragi colegi; aceasta este o rușine națională!

Le transmit apăsat autorităților, de la acest microfon: nu vă ascundeți după Federația Română de Fotbal, după cluburi sau după regulamente!

Aveți obligația legală să protejați fiecare cetățean. Când maghiarii sunt atacați în stadioane și statul tace, atunci statul devine complice. Punct”.

Ce măsuri cere deputatul UDMR

„În concluzie, stimați colegi, așteptăm următoarele măsuri, fără ocolișuri și fără cosmetizări:

1. Vrem aplicarea strictă a legii privind incitarea la ură. Nu vrem avertismente, ci vrem dosare penale.

2. Vrem suspendarea cluburilor ale căror suporteri promovează xenofobia. Nu amenzi simbolice, suspendări.

3. Vrem interzicerea participării instigatorilor la evenimentele sportive. Cei care agresează să fie scoși afară din stadion, dacă trebuie, definitiv... (n.r. - i se întrerupe microfonul)”.

Mesajul postat pe 10 decembrie pe site-ul Camerei Deputaților, continua astfel:

„4. Vrem un mesaj oficial, ferm din partea autorităţilor. Nu e suficientă tăcerea elegantă. Când un fenomen e toxic, îl condamni. Fără echivoc.

Este momentul ca în numele comunităţii să cer ceea ce i se cuvine oricărui cetăţean al acestei ţări: DEMNITATE.

Vom continua să spunem, ori de câte ori este nevoie, că pe stadioanele României, maghiarii nu sunt toleraţi, ci sunt HĂITUIȚI. Iar acest lucru trebuie să înceteze. Nu ne mai lăsăm călcaţi în picioare”.

Csikszereda a cerut ajutorul ajutorul deputaților de etnie maghiară

În luna octombrie, Zoltan Szondy, președintele lui Csikszereda, a cerut ajutorul reprezentării politice maghiare din România, după ce Jandarmeria a amendat clubul din Miercurea Ciuc pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei.

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csikszereda, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tánczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice.

Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici? Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csíkszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor.

Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, a transmis Szondy, în luna octombrie.

Ținutul Secuiesc e zona pe care o parte a etnicilor maghiari, în special secuii, o plasează în principal în Transilvania.

Teritoriile sunt plasate în mai multe județe din Harghita, Mureș, Covasna, Alba, Cluj, dar și unele zone din Neamț și Bacău.

