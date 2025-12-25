Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”
Miklos Zoltan FOTO: Facebook Miklos Zoltan
Superliga

Cere suspendări pentru xenofobie Reacție vehementă a unui deputat UDMR: „Maghiarii nu se mai lasă călcați în picioare! Statul devine complice”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 25.12.2025, ora 13:38
alt-text Actualizat: 25.12.2025, ora 13:59
  • Mikloș Zoltan (50 de ani), membru al Camerei Deputaților din partea UDMR, cere sancțiuni aspre împotriva suporterilor care scandează lozinci xenofobe la adresa comunității maghiare din România, dar și cluburilor pe care le susțin aceștia.

Mikloș Zoltan a vorbit recent la microfonul plenului Camerei Deputaților despre conflictele dintre suporteri, declarația sa fiind publicată în Monitorul Oficial miercuri, 24 decembrie.

Politicianul a făcut referire la scandările îndreptate împotriva etnicilor maghiari, care se aud frecvent la partidele în care sunt implicate echipele FK Csikszereda și Sepsi Sfântu Gheorghe.

CFR Cluj confirmă acordul Anunțul făcut în ziua de Crăciun: „Transfer definitiv! Unul dintre cei mai buni”
Citește și
CFR Cluj confirmă acordul Anunțul făcut în ziua de Crăciun: „Transfer definitiv! Unul dintre cei mai buni”
Citește mai mult
CFR Cluj confirmă acordul Anunțul făcut în ziua de Crăciun: „Transfer definitiv! Unul dintre cei mai buni”

Reacție vehementă a deputatului UDMR: „Întreaga comunitate maghiară este înjurată și amenințată zi de zi”

„Doamnelor și domnilor deputați, Astăzi nu voi vorbi în fața dumneavoastră cu diplomația specifică parlamentarilor UDMR. Azi vă voi vorbi cu vocea directă a unei comunități care s-a săturat.

Da, dragi colegi, noi, comunitatea maghiară din România, ne-am săturat până peste cap de batjocura și umilința la care suntem supuși, zi de zi, din cauza agresivității și a xenofobiei de la evenimentele sportive.

Avem de-a face, din păcate, cu noi și noi episoade din șirul infinit al violenței verbale, fenomen la care autoritățile rămân indiferente. De ani de zile, în tribunele din România se strigă, fără niciun fel de rușine: «Afară cu ungurii din țară!», «Bozgori!»” și alte mizerii, care nu au ce căuta într-o democrație.

De această dată, suporterii de fotbal ai Universității Cluj au făcut acest lucru, cu ocazia meciului pe care echipa lor l-a disputat la Sfântu Gheorghe (n.r. scor 2-2, pe 4 decembrie, în Cupa României).

La acest climat toxic se adaugă un fenomen care a devenit, din păcate, regulă: după meciurile disputate la Sfântu Gheorghe și la Miercurea Ciuc, grupuri de ultrași rup steaguri secuiești și maghiare de pe casele private ale oamenilor.

Aceste acte reprezintă vandalism, instigare la ură și atac la identitatea unei comunități, întrucât respectul față de simbolurile celuilalt este baza conviețuirii pașnice”.

La meciuri, FK Csikszereda și Sepsi Sfântu Gheorghe obișnuiesc să afișeze semnele Ținutului Secuiesc, steagul Ungariei Mari, dar și mesaje în limba maghiară.

74%
din populația orașului Miercurea Ciuc este formată din secui, potrivit recensământului realizat în urmă cu 4 ani

Mikloș Zoltan: „Noi, maghiarii din România, ne-am săturat”

Comunitatea maghiară din România este deranjată de modul în care sunt tratate aceste incidente și cere sancțiuni mult mai drastice.

„Noi, maghiarii din România, ne-am săturat de faptul că ura față de comunitatea noastră este tratată ca un simplu «folclor de stadion». Ei bine, nu este folclor. Este xenofobie în toată regula.

Este violență. Este încălcarea flagrantă a legii. Nu mai acceptăm ca aceste manifestări să fie acoperite cu scuza: «Așa sunt suporterii, se mai întâmplă!» Nu, domnilor, gata cu «se mai întâmplă»!

Autoritățile, în acest timp, se prefac că nu aud, se prefac că nu văd, se prefac că nu e treaba lor faptul că întreaga comunitate maghiară este înjurată și amenințată zi de zi. Aceasta nu este o «abatere minoră», dragi colegi; aceasta este o rușine națională!

Le transmit apăsat autorităților, de la acest microfon: nu vă ascundeți după Federația Română de Fotbal, după cluburi sau după regulamente!

Aveți obligația legală să protejați fiecare cetățean. Când maghiarii sunt atacați în stadioane și statul tace, atunci statul devine complice. Punct”.

Ce măsuri cere deputatul UDMR

„În concluzie, stimați colegi, așteptăm următoarele măsuri, fără ocolișuri și fără cosmetizări:

1. Vrem aplicarea strictă a legii privind incitarea la ură. Nu vrem avertismente, ci vrem dosare penale.

2. Vrem suspendarea cluburilor ale căror suporteri promovează xenofobia. Nu amenzi simbolice, suspendări.

3. Vrem interzicerea participării instigatorilor la evenimentele sportive. Cei care agresează să fie scoși afară din stadion, dacă trebuie, definitiv... (n.r. - i se întrerupe microfonul)”.

Mesajul postat pe 10 decembrie pe site-ul Camerei Deputaților, continua astfel:

„4. Vrem un mesaj oficial, ferm din partea autorităţilor. Nu e suficientă tăcerea elegantă. Când un fenomen e toxic, îl condamni. Fără echivoc.

Este momentul ca în numele comunităţii să cer ceea ce i se cuvine oricărui cetăţean al acestei ţări: DEMNITATE.

Vom continua să spunem, ori de câte ori este nevoie, că pe stadioanele României, maghiarii nu sunt toleraţi, ci sunt HĂITUIȚI. Iar acest lucru trebuie să înceteze. Nu ne mai lăsăm călcaţi în picioare”.

Csikszereda a cerut ajutorul ajutorul deputaților de etnie maghiară

În luna octombrie, Zoltan Szondy, președintele lui Csikszereda, a cerut ajutorul reprezentării politice maghiare din România, după ce Jandarmeria a amendat clubul din Miercurea Ciuc pentru că a permis introducerea în stadion a unor steaguri ale Ținutului Secuiesc și Ungariei.

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csikszereda, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tánczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice.

Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici? Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csíkszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor.

Cer reprezentării noastre politice să ia măsuri în această privință”, a transmis Szondy, în luna octombrie.

Ținutul Secuiesc e zona pe care o parte a etnicilor maghiari, în special secuii, o plasează în principal în Transilvania.

Teritoriile sunt plasate în mai multe județe din Harghita, Mureș, Covasna, Alba, Cluj, dar și unele zone din Neamț și Bacău.

Citește și

Epassy, victorie la Cupa Africii Portarul lui Dinamo, fără greșeală în meciul cu Gabon » Păreri împărțite ale camerunezilor: „Nu-l mai comparați cu Onana”
Superliga
12:20
Epassy, victorie la Cupa Africii Portarul lui Dinamo, fără greșeală în meciul cu Gabon » Păreri împărțite ale camerunezilor: „Nu-l mai comparați cu Onana”
Citește mai mult
Epassy, victorie la Cupa Africii Portarul lui Dinamo, fără greșeală în meciul cu Gabon » Păreri împărțite ale camerunezilor: „Nu-l mai comparați cu Onana”
„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici”
Superliga
11:28
„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici”
Citește mai mult
„A fost un calvar” Primarul Cristian Gentea, după anunțul CNI în legătură cu noul stadion din Pitești: „Așteptăm naționala să joace aici”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
Avertismentul pe care Europa nu trebuie să-l ignore: „Riscul unui război este din nou real”
camera deputatilor csikszereda zoltan szondy miklos zoltan
Știrile zilei din sport
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Superliga
24.12
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
Citește mai mult
„Mi-ar plăcea să joc la FCSB” Jucătorul dorit de campioană e gata de transfer: „Bineînțeles că vreau!”
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Nationala
24.12
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Citește mai mult
FRF luptă pentru Drăguș România se folosește de Ronaldo ca să-l aibă pe Drăguș la barajul cu Turcia: „Lui i s-a dat o etapă”
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Superliga
24.12
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Citește mai mult
Kopic nu se gândește la titlu Antrenorul lui Dinamo și-a stabilit obiectivul pentru 2026: „Nu pot să cer ce nu ne permitem”
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Campionate
24.12
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Citește mai mult
Vrăjitorie fatală Un jucător a murit pe teren după ce ar fi înghițit o monedă, parte dintr-un ritual ocult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:10
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
Un Oliveira la naționala României? VIDEO. Cel mai bun marcator străin își pune toată baza în băieții săi
20:59
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
„De neimaginat” Ciprioții, șocați de salariul lui Charalambous la FCSB
21:36
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
Căpitanul lui Dinamo a vrut să trădeze Dezvăluiri din vestiarul „câinilor”: „Nu l-am lăsat la FCSB și a aruncat cu tot felul de lucruri!”
21:21
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Haaland i-a răspuns lui Guardiola FOTO. Ce a postat starul lui Manchester City în ziua de Crăciun: „Totul e în regulă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Top stiri din sport
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Special
24.12
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Citește mai mult
Episod șocant de rasism la Mediaș Dezvăluirile brazilianului care a fermecat România: „Asta mi-a spus șoferul când am urcat în taxi cu copilul. Am zis «Poftim?!»”
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Superliga
24.12
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Citește mai mult
Veste uriașă pentru Dinamo și FC Argeș! A venit ordinul! Ziua în care vor începe lucrările la noile stadioane: „Visul devine realitate!”
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Special
24.12
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație: „Crapă de invidie”
Citește mai mult
Noi înregistrări cu Camelia Voinea AUDIO. Antrenoarea asmute fanii împotriva unei colege din federație:  „Crapă de invidie”
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Stranieri
24.12
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie
Citește mai mult
Cheia cazului Drăgușin Cine poate influența decisiv viitorul „tricolorului”. Ce s-a întâmplat în noiembrie și ce s-ar schimba în ianuarie

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 28 rapid 36 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
26.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share