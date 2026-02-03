„Informații confidențiale” Reacția Biroului de Presă al Spitalului Universitar de Urgență București, despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Spitalul Universitar de Urgență București a emis o informare în legătură cu Mircea Lucescu.

Selecționerul e din nou internat și, conform mai multor surse medicale consultate de GOLAZO.ro, situația sa nu este deloc bună. Din contră, ea este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

Biroul de presă al Spitalului Universitar de Urgență București a reacționat la informațiile despre starea de sănătate a lui Il Luce.

Informare de presă

„Pacientul Mircea Lucescu este internat în cadrul Spitalului Universitar de Urgență București.

Conform Legii 46/2003 a drepturilor pacientului, art. 21: «Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale…..».

Astfel, informațiile vor fi acordate în conformitate cu prevederile legale și în concordanță cu acordul pacientului și al familiei pacientului”, anunță Biroul de presă al Spitalului Universitar de Urgență București.

