Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB Ce număr va purta jucătorul transferat de la Oțelul + detalii despre tranzacție

Joao Paulo (27 de ani) este noul jucător al celor de la FCSB.

Fotbalistul transferat de la Oțelul va purta tricoul cu numărul 18.

Mijlocașul defensiv a sosit în vara anului trecut la Oțelul Galați, de la Sheriff Tiraspol, și a fost unul dintre jucătorii de bază ai echipei în acest sezon.

După doar șase luni petrecute la gruparea antrenată de Laszlo Balint, internaționalul din Capul Verde va îmbrăca tricoul celor de la FCSB.

Joao Paulo, prezentat oficial la FCSB

„Campionii României anunță transferul lui Joao Paulo Moreira Fernandes, de la Oțelul Galați.

Internaționalul din Insula Capului Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, se arată în comunicatul emis de FCSB pe rețelele de socializare.

Joao Paulo este a treia achiziție a celor de la FCSB din această iarnă, după fundașul central Andre Duarte și mijlocaș defensiv Ofri Arad.

Campioana a insistat pentru transferul fotbalistului în vârstă de 27 de ani dorindu-și un jucător polivalent. Africanul poate acoperi nu mai puțin de trei posturi în toate cele 3 zone ale terenului:

mijlocaș central - postul pe care a fost utilizat la Oțelul;

fundaș stânga - postul de la naționala Capului Verde;

atacant lateral dreapta - post unde a fost folosit la Sheriff Tiraspol.

600.000 de euro este suma pe care FCSB a plătit-o pentru transferul lui Joao Paulo

Pentru un loc în primul „11” în fața apărării, Joao Paulo se va lupta cu Mihai Lixandru, Baba Alhassan, Ofri Arad și Vlad Chiricheș.

Astăzi închei un capitol foarte important din cariera mea. Am petrecut momente foarte speciale la acest club. Le mulțumesc tuturor celor care au luat parte la ele. Hai, Oțelul! Joao Paulo, pe Instagram

Oțelul a anunțat despărțirea de Joao Paulo

Într-un comunicat pe site-ul oficial, Oțelul și-a luat rămas bun de la Joao Paulo și a dat mai multe detalii despre transferul acestuia la FCSB.

„SC Oțelul Galați și gruparea bucureșteană FCSB au semnat astăzi acordul pentru transferul definitiv al jucătorului Jooo Paulo Fernandes, ocazie cu care îi mulțumim sportivului pentru scurta perioadă petrecută în roș-alb-albastru.

João Paulo Fernandes, mijlocaș central în vârstă de 27 de ani, a sosit la Oțelul în calitate de jucător liber de contract în vara anului trecut, după ce activase în ultima perioadă la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova.

Internațional al reprezentativei Capului Verde, națională cu care a reușit calificarea la Cupa Mondială din acest an, João a apărut în tricoul roș-alb-albastru de 22 de ori (20 în Superliga și 2 în Cupa României).

Ca membru al echipei noastre, Paulo Fernandes a marcat un gol și a livrat 3 pase decisive.

Tranzacția dintre cele SC Oțelul Galați și FCSB este de natură financiară și presupune și un important procent la următorul transfer al mijlocașului. De asemenea, clubului nostru îi va reveni și suma aferentă perioadei pe care jucătorul o va petrece la Cupa Mondială.

Îi mulțumim pentru perioada petrecută la Galați și îi urăm mult succes!”, se arată în comunicatul emis de Oțelul pe site-ul oficial.

