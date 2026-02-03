E bine sau rău pentru națională? Ce se va întâmpla cu cei 5 „tricolori”  care și-au schimbat cluburile în ianuarie
Stanciu a fost căpitanul naționalei înainte de meciurile din toamna lui 2025 Foto: Imago
E bine sau rău pentru națională? Ce se va întâmpla cu cei 5 „tricolori” care și-au schimbat cluburile în ianuarie

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 14:28
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 14:28
  • Cinci internaționali s-au transferat în acest mercato. Trei foarte departe de țară.
  • Cum le influențează viitorul imediat la selecționată în perspectiva barajului din martie. 

Nici două luni nu mai sunt până la semifinala barajului CM, pe 26 martie, împotriva Turciei. Exact 51 de zile.

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu e îngrijorătoare, FRF începe să se gândească la alt selecționer pentru confruntarea de la Istanbul.

Discuția îi prinde și pe jucători. Cinci dintre „tricolori” s-au transferat în ianuarie. Care e situația lor? Cum le vor influența aceste schimbări viitorul imediat la națională?

Mai ales că trei s-au mutat departe de țară.

Stanciu s-a întors în China. Va juca, dar campionatul începe în primăvară

Nicolae Stanciu e ultimul plecat. Mijlocașul în vârstă de 32 de ani, căpitanul reprezentativei înainte ca Lucescu să-i dea banderola lui Ianis Hagi în toamna lui 2025, a părăsit Genoa pentru a semna cu Dalian Yingbo, în China.

7.500 de kilometri
sunt între București și Dalian

Foarte departe, dar există și un avantaj pentru el odată cu transferul în Super Liga chineză.

Acolo va juca, așa cum nu se mai întâmpla la Genoa, unde nu intra în planurile antrenorului Daniele De Rossi.

În 2022 și 2023, când era la Wuhan, a înscris, a pasat decisiv și a fost folosit mult, evoluând în 53 de partide.

38 de goluri
a influențat Stanciu în China, la Wuhan Three Towns (11 reușite, 27 de assisturi), în doi ani în toate competițiile

Doar că, în 2026, campionatul începe pe 6 martie, la trei săptămâni de baraj.

Munteanu începe spre sfârșitul lui februarie în SUA. Șut joacă deja în Emirate

Louis Munteanu, 23 de ani, a ajuns de la CFR Cluj la DC United, în capitala SUA, Washington, la 8.000 km de România.

S-ar putea distanța și de națională, nu doar de țară. Echipă nouă, campionat nou.

Atacantul în vârstă de 23 de ani, care a demarat pregătirea cu United în urmă cu o săptămână, ar debuta la noua formație pe 22 februarie, în Major League Soccer, cu Philadelphia Union.

Adrian Șut, 26 de ani, a lăsat în urmă FCSB pentru Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite, la 3.400 km.

E în plin sezon în EAU, jucând 97 de minute în două meciuri de campionat.

Moruțan a revenit în Liga 1, cel mai aproape de națională. Drăguș, tot în Turcia

Alți doi internaționali sunt foarte aproape de națională. Mai ales Olimpiu Moruțan, revenit în Liga 1 după patru ani și jumătate.

Extrema, 26 de ani, s-a despărțit de Aris Salonic și este jucătorul Rapidului. Are două partide la vișinii, una ca titular (și integralist), la 0-2 cu U Cluj, alta în care a intrat ca rezervă, la 2-1 cu UTA (28 de minute).

Denis Drăguș (26) a rămas în Turcia, renunțând la Eyupspor pentru Gaziantep, tot sub formă de împrumut de la Trabzonspor.

159 de minute
a jucat Drăguș la Gaziantep în trei meciuri de campionat, în 2026

Vârful nu va putea fi folosit pe 26 martie, contra Turciei, fiind suspendat.

Totuși, va avea drept de joc pe 31 martie, dacă naționala se califică în finala play-off-ului, împotriva câștigătoarei semifinalei Slovacia - Kosovo.

Echipa Nationala mircea lucescu romania nicolae stanciu olimpiu morutan denis dragus louis munteanu Adrian Șut
