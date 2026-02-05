GOLAZO.ro a informat zilele trecute, pe baza unor surse medicale solide, că Mircea Lucescu are o situație medicală gravă.

Până la barajul cu Turcia mai sunt doar 49 de zile. Ce e de făcut?

Când GOLAZO.ro a decis să titreze, zilele trecute, că Mircea Lucescu se confruntă cu o problemă gravă a făcut-o pe baza unor informații clare, precise, din surse medicale, care au dezvăluit că, într-adevăr, situația selecționerului în vârstă de 80 de ani e una delicată, complicată.

FRF a oferit un comunicat în care nu a lămurit nimic, ne-a vorbit doar despre o infecție și a încorporat un mesaj din partea lui Il Luce, „Toate lucrurile sunt OK, stați liniștiți”.

Nu, lucrurile nu sunt OK. Lucescu are serioase probleme medicale, iar 80-90% din ultimele 4-5 săptămâni le-a petrecut în spital, unde se află și în prezent.

În plus, va continua să meargă și pentru alte investigații, pentru a mai cere o opinie, la o clinică din Belgia.

Mircea Lucescu

Situația medicală a lui Mircea Lucescu nu e o chestiune care ține exclusiv de „dreptul la viața privată”, așa cum a transmis FRF în comunicat.

Lucescu e o persoană publică, e selecționerul unei naționale care se pregătește de un meci pe care milioane de români îl așteaptă. Și e de interes public orice problemă medicală serioasă pe care o are.

De ce e de interes public? Fiindcă poate avea consecințe pe linie sportivă, îl poate împiedica să pregătească așa cum și-ar dori meciul cu Turcia, din 26 martie.

Și acum ajungem la subiectul cel mai delicat pe care îl presupune situația de față. Este Mircea Lucescu în momentul de față apt sută la sută să mai fie selecționer?

În ultimele zile, a circulat varianta că FRF, adică Burleanu și Stoichiță, îi vor pasa lui Il Luce alegerea de a decide dacă va sta sau nu pe bancă la Istanbul.

Lucescu, prin mesajul pe care l-a transmis în comunicatul FRF, spune în spațiul public că are o problemă medicală, dar că nu e foarte mare. Au mai fost cazuri în istoria recentă, de antrenori care s-au confruntat cu boli grele și care au continuat să-și facă meseria de antrenori, iar exemplele găsite de colegul meu Teodor Jumătate, în articolul publicat miercuri de GOLAZO.ro, sunt edificatoare. Deci, există precedente!

Totuși, în ce măsură Federația are o poziție corectă atunci când lasă totul în responsabilitatea lui Lucescu? Sunt și întrebări care apar și care, indiferent cât de greu de rostit sunt, ele trebuie puse:

Ar fi deplasat ca FRF, dacă ajunge la concluzia că Lucescu nu poate fi implicat sută la sută pentru acest baraj, să renunțe la a-l păstra pentru meciul cu Turcia?

FRF a fost informată despre tot dosarul medical pe care Mircea Lucescu îl are de o lună și jumătate?

E prea mare orgoliul lui Lucescu de a ieși și de a spune că problemele medicale îl obligă să iasă într-un asemenea mod din circuitul de antrenor principal?

Cât de mult ajută echipa națională că selecționerul actual a stat în ultimele 3-4 săptămâni mai mult în spital, situație care va continua până când eventual va termina și celelalte investigații din străinătate?

E adevărată varianta că Lucescu ar fi deschis o discuție cu cei de la FRF, în direcția că e dispus să ia în calcul să renunțe, dar că nu există nimeni interesat acum să preia echipa?

Lucescu și Federația ar trebui să răspundă deschis la toate aceste lucruri. Timpul trece și meciul cu Turcia se apropie. Mai sunt 49 de zile.

Ce e de făcut?