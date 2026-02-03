Federația Română de Fotbal a emis un comunicat despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu.

GOLAZO.ro a scris azi despre situația delicată în care se află selecționerul.

Mircea Lucescu e din nou internat la Spitalul Universitar din București, iar starea lui, conform mai multor surse medicale consultate de GOLAZO.ro, nu este deloc bună.

Din contră, ea este descrisă de medici drept „îngrijorătoare” și „gravă”.

Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu

După publicarea informațiilor, FRF a venit cu precizări:

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă.

Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate”.

Site-ul frf.ro publică și un mesaj al lui Il Luce:

Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație. Mircea Lucescu, prin intermediul frf.ro

„Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată”, se încheie comunicarea forului prezidat de Răzvan Burleanu.

