HERMANNSTADT - UTA ARAD 3-0. Mircea Rednic (63 de ani), antrenorul celor de la UTA Arad, a comentat evoluția echipei sale după înfrângerea cu Hermannstadt și a vorbit despre o eventuală despărțire.

Mircea Rednic, după înfrângerea cu Hermannstadt: „Sunt supărat pe căpitanii echipei”

„Sibiul are o echipă omogenă, are calitate, joacă un fotbal frumos. La noi, ținând cont că avem multe accidentari, au fost multe improvizații. Am pierdut la mijlocul terenului. Am avut situații, dar ei au avut două contraatacuri și au înscris.

Mai avem trei meciuri, trebuie să jucăm dar eu vreau alte reacții. Sunt jucători nemulțumiți că nu joaca, dar când intră nu fac diferența. Am dominat, am pasat, dar ei fiind mai pragmatici și-au creat situații și au punctat.

N-ai cum să înscrii când ești egoist și nu ai reacție. Asta le-am spus acum în vestiar și sunt supărat pe căpitanii echipei. În vestiar, în stânga sunt străinii, în dreapta românii, așa e și în teren ”, a declarat Mircea Rednic la finalul partidei.

Mircea Rednic, reacție după ce suporterii i-au cerut demisia

La finalul partidei, Rednic a comentat și scandările suporterilor arădeni. Galeria i-a cerut demisia antrenorului în repetate rânduri pe parcursul meciului.

„Nu vreau să vorbesc despre ce s-a scandat, e dreptul lor să strige. Nu las echipa la greu. A fost bine anul trecut când am avut cea mai bună performanță din ultimii 50 de ani. Au fost probleme la echipă, dar nu e o scuză.

Și-au luat salariul, mai sunt ceva întârzieri, dar asta nu are legătura cu prestația din teren, trebuie să fii profesionist până la capăt. Tuturor ne e teamă, e foarte strânsă lupta. Eu cred în continuare în jucători și sper să se trezească.

S-au făcut greșeli, poate n-a fost grupul pe care ni l-am dorit, poate am greșit cu unii dintre jucători”, a mai adăugat Mircea Rednic.

