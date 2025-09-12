Rednic ripostează Primele declarații ale antrenorului, după concedierea de la Standard Liege: „Nu am acceptat să fiu o marionetă”
Mircea Rednic
Campionate

Rednic ripostează Primele declarații ale antrenorului, după concedierea de la Standard Liege: „Nu am acceptat să fiu o marionetă"

alt-text George Neagu
Publicat: 12.09.2025, ora 15:48
  • Mircea Rednic (63 de ani) a răspuns acuzațiilor primite după ce a fost concediat de la Standard Liege după doar 5 meciuri.
  • Antrenorul român a fost acuzat că dormea între antrenamente și că jucătorii nu-i înțelegeau instrucțiunile.

Al doilea mandat al lui Mircea Rednic la Standard Liege s-a încheiat abrupt pe 27 august, la două luni de când semnase contractul. Românul a stat prima dată pe banca belgienilor în sezonul 2012/2013, pentru 31 de partide.

Mircea Rednic se apără după concediere: „Mi-a fost pătată imaginea”

La mai puțin de două săptămâni după ce a fost demis de Standard Liege, au apărut mai multe scenarii despre motivele concedierii antrenorului român.

S-a spus că jucătorii nu înțelegeau instrucțiunile românului și planul său tactic și a fost acuzat că dormea între antrenamente.

Rednic neagă acuzațiile: „În timpul pregătirii, nu am pierdut niciun meci. Am început sezonul cu 7 victorii din 9, probabil că în acel moment explicam bine.

S-a spus și că Rednic nu folosea înregistrările video, nu se baza pe date. Am o idee despre identitatea persoanelor care spun asta.

Eu folosesc înregistrările video, datele, le împărtășeam cu staff-ul meu, discutam despre ele. Dar fotbalul nu înseamnă doar tehnologie, ci și o filozofie de joc, strategie. Mi-a fost pătată imaginea.

Nu am dormit niciodată între două antrenamente! Nu o făceam când eram jucător, nu o fac nici ca antrenor. La Touquet (n.r. - la cantonamentul de vară), le-am cerut jucătorilor să-și facă siesta între cele două antrenamente, asta este adevărat.

Am făcut asta pentru că în prima zi am observat că unii mergeau să joace tenis sau cărți. Mi se părea mai degrabă că era necesar să se odihnească”, a declarat Mircea Rednic, potrivit dhnet.be.

Mircea Rednic, despre relația cu Marc Wilmots: „A vrut să controleze totul”

Tehnicianul român a vorbit și despre relația sa cu Marc Wilmots, directorul sportiv al lui Standard Liege.

„De la început, Marc a fost prezent la toate antrenamentele, împreună cu fiul său, Marten. A văzut ce făceam. În niciun moment nu a venit să-mi spună că antrenamentul nu era de calitate sau că jucătorii aveau vreo problemă.

Marc se ocupa de transferuri, iar eu mă ocupam de antrenamente și de programul echipei. Dar, încă din prima zi, Marc a vrut să facă și să controleze totul.

Sunt un antrenor care a format jucători, care a format echipe și care a obținut performanțe… când mi se permite să-mi fac meseria”, a adăugat Mircea Rednic.

Mircea Rednic a mai specificat și că a primit o ofertă de la o nouă echipă, cu toate că își dorea să rămână la Standard.

„Trăiesc pentru fotbal. Am primit o propunere de la un club, pe care o analizez. Dar vreau să-mi acord încă puțin timp pentru a digera totul.

Voiam să mă întorc la Standard, voiam să ajut acest club care înseamnă foarte mult pentru mine. Dar nu voiam și nu am acceptat niciodată să fiu o marionetă”.

Marc Wilmots: „Mircea Rednic a fost alegerea mea. Îmi asum”

Directorul sportiv de la Standard Liege a dezvăluit de ce a luat decizia de a-l concedia pe Mircea Rednic după doar cinci meciuri.

„Mircea Rednic a fost alegerea mea și mi-o asum. Îl apreciez, e un antrenor bun, dar la un moment dat trebuia să ne dăm seama că lucrurile nu funcționează.

Din acel moment, trebuia luată o decizie: fie mă încăpățânam să demonstrez că am avut dreptate, fie recunoșteam că am greșit și acționam imediat pentru binele clubului.

Această decizie a fost luată de mine, cu Giacomo (n.r. - Angellini, directorul executiv al lui Standard Liege) și Pierre (n.r. - Francois, managerul general al lui Standard Liege).

Am simțit că unele lucruri nu mergeau, și nu doar după meciul pierdut cu Cercle, așa că am acționat rapid”, a declarat Wilmots.

Vincent Euvrard a fost numit în locul lui Rednic. Tehnicianul belgian, care antrenase tot în Belgia, la Dender, a debutat cu o înfrângere, scor 1-0, împotriva celor de la Leuven.

Rezultatele lui Standard Liege cu Mircea Rednic pe bancă

  • RAAL La Louviere - Standard Liege 0-2 
  • Standard Liege - Dender 1-1 
  • Standard Liege - Genk 2-1
  • Royale Union SG - Standard Liege 3-0 
  • Standard Liege - Cercle Brugge 0-3

