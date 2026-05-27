Mirel Rădoi. Foto: GOLAZO.ro
Publicat: 27.05.2026, ora 11:33
alt-text Actualizat: 27.05.2026, ora 11:33
  • Mirel Rădoi (45 de ani) a venit cu noi detalii despre situația de la Gaziantep, club cu care a semnat în finalul sezonului recent încheiat.
Rădoi solicită ca lotul său să primească întăriri pentru noua stagiune, însă Gazaintep se confruntă în prezent cu o interdicție din partea FIFA, legată de transferuri.

Mirel Rădoi: „Dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori”

Tehnicianul a sugerat că dacă nu i se va îndeplini această condiție, ia în calcul inclusiv despărțirea de echipă.

„Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori.

Eu când m-am apucat de meseria asta nu am făcut-o nici pentru performanță, nici pentru bani, a fost pur și simplu pasiune”, a declarat Mirel Rădoi, pentru sport.ro.

Rădoi a pregătit trei echipe în sezonul 2025-2026: Universitatea Craiova în prima parte a stagiunii, FCSB la începutul play-out-ului și Gaziantep în ultimele patru etape ale campionatului din Turcia.

Mirel Rădoi: „Oricât ne-am dori să avem un portar ca Târnovanu, nu putem să îl luăm”

În plus, Rădoi a vorbit și despre varianta vehiculată în ultima vreme pentru Gaziantep, Ștefan Târnovanu, însă susține că mutarea nu ar fi posibilă în situația actuală.

„În momentul ăsta nu putem plăti sume de transfer. Și dacă nu ar fi fost interdicția de la FIFA, nu am putea să luăm în calcul un asemenea transfer din cauza sumei pe care o cere FCSB.

Noi, în momentul de față, dacă am dori să aducem un portar străin, avem o sumă care aproape că este ridicolă dacă vorbim de sumă de transfer.

Oricât ne-am dori să avem un portar ca Fane (n.r. - Târnovanu), nu putem să îl luăm, pentru că FCSB cere o sumă mare de transfer, el are un salariu mare la FCSB, iar diferența pe care noi am putea să o oferim nu ar face o mare diferență pentru el să se mute din România în Turcia”, a mai spus Rădoi.

Preferăm jucătorii liberi de contract, ca să le putem oferi salarii mult mai mari, în Turcia fiind și o salarizare pe zece luni dintr-un an, nu pe 12 luni ca în România. La fel, salariile nu sunt foarte mari în momentul acesta. Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

