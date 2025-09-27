„Nu suntem proști!” Mirel Rădoi, ironic după controversa din meciul cu Dinamo: „Armstrong era roșu de la soare!” +16 foto
Mirel Rădoi FOTO: SportPictures
„Nu suntem proști!” Mirel Rădoi, ironic după controversa din meciul cu Dinamo: „Armstrong era roșu de la soare!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 09:00
  • Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul gazdelor, crede că Nicușor Bancu (33 de ani) nu trebuia să fie singurul eliminat după duelul cu Danny Armstrong (27 de ani).

În minutul 63, Armstrong a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor. Acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

U Craiova - Dinamo 2-2 Derby incendiar pe „Ion Oblemenco". Elevii lui Kopic au egalat în minutul 90
U Craiova - Dinamo 2-2 Derby incendiar pe „Ion Oblemenco". Elevii lui Kopic au egalat în minutul 90
U Craiova - Dinamo 2-2 Derby incendiar pe „Ion Oblemenco”. Elevii lui Kopic au egalat în minutul 90

Mirel Rădoi, despre acuzațiile lui Danny Armstrong: „Nu suntem proști!”

Rădoi susține că gruparea din Bănie nu ar fi trebuit să rămână în inferioritate numerică. Tehnicianul a transmis un mesaj ironic pentru Armstrong, după ce Andrei Chivulete a decis că doar Nicușor Bancu să fie sancționat.

„Cred că decizia de a da cartonaș roșu doar lui Nicușor Bancu este greșită.

În mod normal, încearcă să se întoarcă și să protejeze, și după aia dă cu piciorul. Dacă e să ne uităm la lovitura lui Armstrong cu talpa în piept, și ne arată că se daduse cu cremă, era roșu de la soare… nu suntem proști! Bănuiesc că toată lumea a vazut același lucru.

Din punctul meu de vedere, ambii meritau cartonașul roșu (n.r. - Bancu și Armstrong). Dacă Nicu ar fi fost inspirat și nu ar fi primit roșu, eram 11 la 11”, a spus Mirel Rădoi, la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, pentru Prima Sport.

Trebuie să trec peste, nu este primul roșu, am mai luat. Important e să fiu bine, să fiu sănătos, și, dacă mister va decide că voi juca joi (n.r. cu Rakow), voi încerca să dau totul așa cum am făcut și înainte. Nicușor Bancu, căpitan Universitatea Craiova
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport

Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport Eliminarea lui Bancu din meciul U Craiova - Dinamo. Foto: Captură, Prima Sport
Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova1124
2Argeș1122
3Dinamo1120
4FC Botoșani1019
5Rapid1019
6Unirea Slobozia1017
7UTA 1015
8Farul 1014
9U Cluj1013
10Oțelul 1013
11Hermannstadt1110
12CFR 98
13FCSB107
14Petrolul 106
15Csikszereda 94
16Metaloglobus 103

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

Pop lovește pe final! VIDEO. Atacantul, din nou decisiv pentru Dinamo! „Câinii" pleacă neînvinși din Bănie
23:02
Pop lovește pe final! VIDEO. Atacantul, din nou decisiv pentru Dinamo! „Câinii” pleacă neînvinși din Bănie
Pop lovește pe final! VIDEO. Atacantul, din nou decisiv pentru Dinamo! „Câinii” pleacă neînvinși din Bănie
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!"
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta"
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
„Am suferit" Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
