„Nu suntem proști!” Mirel Rădoi, ironic după controversa din meciul cu Dinamo: „Armstrong era roșu de la soare!”

Universitatea Craiova - Dinamo 2-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul gazdelor, crede că Nicușor Bancu (33 de ani) nu trebuia să fie singurul eliminat după duelul cu Danny Armstrong (27 de ani).

În minutul 63, Armstrong a căzut la pământ în urma unui contact cu Bancu. La ridicare, l-a călcat pe căpitanul oltenilor cu crampoanele în zona coastelor. Acesta a ripostat cu un șut în zona sternului.

Mirel Rădoi, despre acuzațiile lui Danny Armstrong: „Nu suntem proști!”

Rădoi susține că gruparea din Bănie nu ar fi trebuit să rămână în inferioritate numerică. Tehnicianul a transmis un mesaj ironic pentru Armstrong, după ce Andrei Chivulete a decis că doar Nicușor Bancu să fie sancționat.

„Cred că decizia de a da cartonaș roșu doar lui Nicușor Bancu este greșită.

În mod normal, încearcă să se întoarcă și să protejeze, și după aia dă cu piciorul. Dacă e să ne uităm la lovitura lui Armstrong cu talpa în piept, și ne arată că se daduse cu cremă, era roșu de la soare… nu suntem proști! Bănuiesc că toată lumea a vazut același lucru.

Din punctul meu de vedere, ambii meritau cartonașul roșu (n.r. - Bancu și Armstrong). Dacă Nicu ar fi fost inspirat și nu ar fi primit roșu, eram 11 la 11”, a spus Mirel Rădoi, la finalul partidei de pe „Ion Oblemenco”, pentru Prima Sport.

Trebuie să trec peste, nu este primul roșu, am mai luat. Important e să fiu bine, să fiu sănătos, și, dacă mister va decide că voi juca joi (n.r. cu Rakow), voi încerca să dau totul așa cum am făcut și înainte. Nicușor Bancu, căpitan Universitatea Craiova

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

VIDEO. Alexandru Pop a egalat pentru Dinamo în finalul partidei cu U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport