Alexandru Mitriță (30 de ani) continuă prestațiile bune la Zhejiang FC.

Atacantul a oferit două pase decisive în remiza cu Chengdu Rongcheng, scor 3-3, din etapa #26 a campionatului Chinei.

Cele două pase de gol reușite de Mitriță au venit la câteva zile după ce atacantul a anunțat că se retrage de la echipa națională.

Mitriță a reușit încă două pase decisive în China. Zhejiang a revenit de la 0-3

Echipa lui Mitriță a reușit să revină după ce a fost condusă cu 3-0. Romulo a marcat primele două goluri în minutele 29 și 37, iar Tim Chow a mărit avantajul în minutul 39.

În minutul 45, Mitriță i-a pasat lui Owusu-Sekyere. Olandezul a rezolvat faza singur, a driblat, a pătruns în careu și a marcat. Pasa de gol i-a fost trecută în cont lui Mitriță.

Apoi, Yago a adus scorul la 2-3, în minutul 45+10.

Chiar înainte de finalul meciului, Mitriță a reușit să ofere o nouă pasă de gol, lui Yago Cariello, în minutul 90+10, pe care l-a lansat în careu.

În urma acestui rezultat, Zhejiang se află pe locul șapte, cu 39 de puncte din 26 de meciuri jucate.

Lideră a clasamentului înainte de această etapă, Chengdu Rongcheng (55 de puncte) a fost depășită de Shanghai Port, care a câștigat și a acumulat 57 de puncte.

Mitriță s-a retras de la echipa națională

Performanța sa vine la scurt timp după ce românul și-a anunțat retragerea de la naționala României.

Fostul atacant al Universității Craiova a motivat că distanța și programul competițional fac dificilă prezența constantă la lot.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”, a scris Mitriță pe Instagram.

