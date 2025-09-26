Pop lovește pe final! VIDEO. Atacantul, din nou decisiv pentru Dinamo! „Câinii” pleacă neînvinși din Bănie

U Craiova - Dinamo. Alexandru Pop (25 de ani) a fost din nou decisiv pentru „câini”.

Înainte de întâlnirea directă din etapa #11, cele două echipe erau despărțite de 4 puncte în clasamentul Superligii. Diferența s-a păstrat și după duelul de pe „Ion Oblemenco”.

U CRAIOVA - DINAMO 2-2 . Alexandru Pop, decisiv pentru „câini”

La scorul de 1-1, în minutul 65, Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică după ce Bancu l-a faultat dur pe Armstrong.

„Câinii” au forțat și au egalat în minutul 90, când Isenko a ieșit pentru a-l bloca pe Pop, însă atacantul dinamovist a rămas în posesie și a marcat în poarta rămasă goală.

Pop marcase un gol decisiv și în victoria obținută de Dinamo în etapa 7, în minutul 89 al partidei de pe terenul celor de la U Cluj, scor 1-0.

Meci încins în Bănie

Dinamo a deschis scorul în minutul 17. Raul Opruț a fost lansat în flancul stâng și a centrat la prima bară, unde a apărut Stipe Perica. Lovitura de cap a croatului a lovit bara, însă mingea a ricoșat către Alexandru Musi.

Aflat într-o poziție favorabilă în apropierea punctului de 11 metri, mijlocașul sosit în această vară de la FCSB a pus latul și a trimis balonul în plasă.

După golul lui Musi, Dinamo reușea să se apropie la un singur punct de U Craiova în ierarhia în timp real a Ligii 1.

Bucuria „câinilor roșii” nu a ținut mult: jucătorii lui Mirel Rădoi au răspuns doar patru minute mai târziu.

Ștefan Baiaram a primit balonul la aproximativ 35 de metri de poarta oaspeților și a pătruns spre centru.

Starul lui Rădoi a pasat către Samuel Teles, printre fundașii lui Dinamo, iar portughezul a șutat violent spre colțul scurt al porții lui Epassy.

Execuția lusitanului l-a învins pe portarul francez și a restabilit egalitatea.

După pauză, în minutul 49, Cicâldău a centrat din corner, iar Badelj i-a adus în avantaj pe olteni cu o lovitură de cap, după ce a câștigat un duel fizic cu Mărginean.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 10 15 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 9 4 16 Metaloglobus 10 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport