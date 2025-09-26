Pop lovește pe final! VIDEO. Atacantul, din nou decisiv pentru Dinamo! „Câinii” pleacă neînvinși din Bănie

- U Craiova - Dinamo. Alexandru Pop (25 de ani) a fost din nou decisiv pentru „câini”.
Înainte de întâlnirea directă din etapa #11, cele două echipe erau despărțite de 4 puncte în clasamentul Superligii. Diferența s-a păstrat și după duelul de pe „Ion Oblemenco”.
U CRAIOVA - DINAMO 2-2. Alexandru Pop, decisiv pentru „câini”
La scorul de 1-1, în minutul 65, Universitatea Craiova a rămas în inferioritate numerică după ce Bancu l-a faultat dur pe Armstrong.
„Câinii” au forțat și au egalat în minutul 90, când Isenko a ieșit pentru a-l bloca pe Pop, însă atacantul dinamovist a rămas în posesie și a marcat în poarta rămasă goală.
Pop marcase un gol decisiv și în victoria obținută de Dinamo în etapa 7, în minutul 89 al partidei de pe terenul celor de la U Cluj, scor 1-0.
Meci încins în Bănie
Dinamo a deschis scorul în minutul 17. Raul Opruț a fost lansat în flancul stâng și a centrat la prima bară, unde a apărut Stipe Perica. Lovitura de cap a croatului a lovit bara, însă mingea a ricoșat către Alexandru Musi.
Aflat într-o poziție favorabilă în apropierea punctului de 11 metri, mijlocașul sosit în această vară de la FCSB a pus latul și a trimis balonul în plasă.
După golul lui Musi, Dinamo reușea să se apropie la un singur punct de U Craiova în ierarhia în timp real a Ligii 1.
Bucuria „câinilor roșii” nu a ținut mult: jucătorii lui Mirel Rădoi au răspuns doar patru minute mai târziu.
Ștefan Baiaram a primit balonul la aproximativ 35 de metri de poarta oaspeților și a pătruns spre centru.
Starul lui Rădoi a pasat către Samuel Teles, printre fundașii lui Dinamo, iar portughezul a șutat violent spre colțul scurt al porții lui Epassy.
Execuția lusitanului l-a învins pe portarul francez și a restabilit egalitatea.
După pauză, în minutul 49, Cicâldău a centrat din corner, iar Badelj i-a adus în avantaj pe olteni cu o lovitură de cap, după ce a câștigat un duel fizic cu Mărginean.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|10
|15
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|9
|4
|16
|Metaloglobus
|10
|3