Craiova - Bașakșehir. Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat returul din play-off-ul Conference League.

Tehnicianul atrage atenția asupra importanței calificării, nu doar din punct de vedere sportiv, ci și financiar.

Universitatea Craiova se confruntă cu probleme din cauza fair-play-ului financiar, fiind nevoită să respecte anumite criterii impuse de FRF.

Mirel Rădoi: „Meciul e mult mai important pentru noi decât pentru ei”

Astfel, tehnicianul oltenilor crede că încasările pentru calificarea în faza principală din Conference League pot ajuta echipa să depășească impasul financiar.

„Trecem prin perioada fair-play-ului financiar și trecem printr-o perioadă îndelungată în care n-am mai fost prezenți în Europa. Și da, le simt împreună, emoțiile și responsabilitatea.

Din punct de vedere financiar, avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro, suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar.

Nu cred că putem să vorbim în tabăra adversă că este o problemă din punct de vedere financiar. Așa că meciul este mult mai important pentru noi decât pentru ei”, a spus Rădoi la conferința de presă.

Universitatea Craiova a depășit cu mult deja pragul celor 5 milioane cu mult! În ultimii 3 ani are un deficit cumulat de peste 14 milioane de euro:

5 milioane în 2022

6 milioane 2023

3,4 milioane 2024

Astfel, oltenii au fost nevoiți să ajungă la un acorde conciliere cu Federație Română de Fotbal.

Ce implică acordul de conciliere cu FRF?

Federația i-a setat clubului anumite restricții, care au intrat în vigoare de la 1 iulie, iar un an mai târziu va verifica dacă acestea s-au respectat.

Una dintre aceste restricții, în cazul Universității Craiova: poate cheltui pe transferuri fix suma pe care o încasează de pe urma vânzărilor.

A doua restricție vine pe salarii. FRF a calculat o medie salarială a echipei, iar în momentul aducerii unui jucător Universitatea nu va putea depăși acel prag impus de FRF pentru salariul unui jucător.

