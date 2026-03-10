Pariu trucat sub ochii lui Mățan Doi foști colegi ai „tricolorului” în MLS, la Columbus, suspendați pe viață 

Doi foști colegi de echipă ai mijlocașului român Alexandru Mățan la Columbus Crew, Derrick Jones și Yaw Yeboah, au fost suspendați pe viață de Major League Soccer pentru implicare în pariuri pe meciurile MLS.

Potrivit The Athletic, investigația a fost declanșată după ce MLS a primit alerte privind pariuri suspecte prin partenerii săi de integritate și a constatat că jucătorii au pariat inclusiv pe propriile echipe în sezoanele 2024 și 2025.

Fotbaliști din MLS, suspendați pe viață pentru implicare în pariuri

Foștii colegi ai lui Alexandru Mățan au fost suspendați provizoriu încă din octombrie 2025. Unul dintre cele mai notabile cazuri a vizat meciul New York Red Bulls - Columbus Crew 2-3 din 19 octombrie 2024.

Ambii jucători au pariat că Derrick Jones va primi un cartonaș galben, iar acest lucru s-a și întâmplat în minutul 35, după un fault.

În acel meci, Alexandru Mățan a fost titular și a fost schimbat în minutul 73 cu Sean Zawadzki. În schimb, internaționalul ghanez Yaw Yeboah a rămas rezervă neutilizată.

Liga nord-americană a declarat că „a stabilit că jucătorii au împărtășit probabil informații confidențiale cu alți pariori despre intenția lor de a primi cartonașe galbene”.

BREAKING NEWS: MLS announced lifetime bans for former players Derrick Jones and Yaw Yeboah for betting on league matches.



An investigation found that the players “engaged in extensive gambling on soccer, including on their own teams, during the 2024 and 2025 seasons.” pic.twitter.com/z9RLq9r5X8 — The Athletic (@TheAthletic) March 9, 2026

MLS a subliniat că nu există dovezi că pariurile au influențat rezultatul meciurilor și că măsurile luate urmăresc protejarea integrității competiției.

Între timp, Yaw Yeboah, care a câștigat MLS Cup și Leagues Cup cu Columbus, a semnat cu Qingdao Hainiu din China, unde a debutat și a marcat primul său gol în weekend.

MLS insistă pentru eliminarea pariurilor pe cartonașe

Comisarul MLS, Don Garber, a declarat: „Liga va continua să aplice politicile sale și să promoveze eliminarea pariurilor pe cartonașe galbene pentru a proteja integritatea jocului pentru cluburi, jucători și fani”.

Ancheta în MLS este în desfășurare și există suspiciunea că și alte cazuri ar putea fi descoperite.

Aceasta nu este prima măsură dură luată de MLS împotriva jucătorilor care încalcă regulile legate de pariuri.

În 2021, liga l-a suspendat și ulterior i-a reziliat contractul lui Felipe Hernandez de la Sporting Kansas City pentru pariuri pe meciuri MLS.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport