„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United

Louis Munteanu a avut un debut neconvingător la DC United. Trei meciuri, două ca titular, fără gol marcat.

Până la meciul de baraj pentru CM 2026 Turcia - România (26 martie, Istanbul), atacantul tricolor mai are de jucat cinci meciuri în MLS.

Atacantul român Louis Munteanu (23 de ani) a bifat primele apariții în tricoul lui DC United în meciurile de pregătire din februarie 2026. În trei meciuri amicale nu a marcat niciun gol.

Louis Munteanu, criticat dur după debutul neconvingător la DC United

Transferat în ianuarie de la CFR Cluj pentru 7 milioane de dolari, cea mai mare sumă plătită vreodată de gruparea din Washington pentru un jucător, Louis Munteanu a debutat pe 7 februarie, în fața lui Portland Timbers (0-0), în cadrul turneului Coachella Valley Invitational.

Tricolorul a început titular, iar antrenorul elvețian Rene Weiler l-a ținut pe teren 84 de minute, chiar dacă nu a avut realizări remarcabile.

„Louis Munteanu a fost complet desincronizat cu coechipierii săi, dar a venit relativ recent, așa că, sperăm, acest lucru se va îmbunătăți rapid în următoarele săptămâni”, a scris analistul sportiv Matt Hilliard pe blogul său All‑Points Bulletin, după meci.

Matt Hilliard, analist sportiv american: „Pare un eșec: lent și incapabil”

În cel de-al doilea amical, 0-0 cu Minnesota United, pe 11 februarie, Louis Munteanu a fost rezervă și intrat pe teren în repriza a doua.

Prestația lui a fost criticată fără menajamente de Matt Hilliard, care urmărește și analizează evoluția echipei D.C. United pentru fani:

„Până acum, dacă sunt sincer, pare un eșec: lent și incapabil să își creeze singur șansa când primește mingea. Nu are deloc din dinamismul care emană de la Baribo.

Totuși, a obținut câteva lovituri libere și a tras cel puțin trei șuturi, și asta în timp ce a avut foarte puține mingi.

Toate acele șuturi au fost însă blocate sau deviate. Încerc să păstrez speranța că doar se adaptează”.

DC United a învins cu 3-1 St. Louis City SC, dar Louis Munteanu nu a marcat

În ultimul amical, disputat pe 14 februarie, DC United a învins cu 3-1 pe St. Louis City SC într-un meci cu porțile închise, în afara turneului Coachella Valley Invitational.

Louis Munteanu a fost titular din nou, dar fostul golgheter al Ligii 1 nu a reușit să înscrie nici în această partidă. Pentru DC United au marcat Baribo, Rowles și Murrell.

Louis Munteanu, 5 meciuri oficiale până la marele meci cu Turcia: unul e cu Messi

Sezonul din MLS va debuta peste câteva zile, iar Louis Munteanu ar putea bifa debutul oficial pentru D.C. United duminică, 22 februarie, acasă, în partida cu Philadelphia Union, programată pe stadionul Audi Field (20.000 de locuri).

Până la meciul cu Turcia din semifinala barajului de calificare la CM 2026, programat pe 26 martie, la Istanbul, Louis Munteanu are posibilitatea să mai joace încă patru meciuri. În total cinci. Unul dintre ele împotriva echipei lui Lionel Messi, Inter Miami.

1 martie: Austin - DC United

7 martie: DC United - Inter Miami

15 martie: Chicago Fire - DC United

22 martie: Atalanta United - DC United

Mircea Lucescu, despre transferul lui Munteanu în MLS: „Depinde doar de el”

Mircea Lucescu (80 de ani) a comentat în ianuarie mutarea lui Louis Munteanu în MLS.

„A făcut un transfer foarte bun pentru el, din punct de vedere financiar. Excelent. Poate că din punct de vedere profesional va avea ceva de suferit la început. Depinde doar de el cum se va antrena, cum se va pregăti. Campionatul din MLS a început să crească.

Faptul că în ultimul timp a avut probleme cu clubul și cu oamenii din jur a contat în evoluțiile lui. Acum, fiind mulțumit și cu salariul, și cu transferul îi poate da o stare foarte bună și îl poate ajuta”, a declarat Mircea Lucescu, la începutul anului, pentru digisport.ro.

Întrebat dacă un transfer în Europa ar fi fost mai potrivit pentru Munteanu, Mircea Lucescu a adăugat:

„Fiecare decide asupra viitorului său. Nimeni nu poate obliga un jucător să facă ceva ce nu își dorește”.

Între timp, Mircea Lucescu s-a îmbolnăvit, iar prezența lui pe banca naționalei la meciul cu Turcia va fi decisă pe 20 februarie, după ce va fi consultat și în Belgia, unde a plecat astăzi.

Revenind la Louis Munteanu, atacantul a semnat un contract valabil trei ani și jumătate până în vara sezonului 2028‑29, cu opțiune pentru sezonul 2029‑30.

Atacantul ar putea încasa 1,2 milioane de euro pe an la D.C. United.

