„Nu e gol valabil!” MM Stoica, despre faza controversată din Petrolul - Argeș + Ce a spus despre ieșirea lui Coman: „Ar fi culmea” +20 foto
Mihai Stoica. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Sportpictures / Captură Prima Sport
„Nu e gol valabil!” MM Stoica, despre faza controversată din Petrolul - Argeș + Ce a spus despre ieșirea lui Coman: „Ar fi culmea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 22:11
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 22:30

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Mihai Stoica, despre faza controversată din meciul Petrolul - Argeș 2-1: „Radu Petrescu a fost îngrozitor de neinspirat”

„A fost îngrozitor de neinspirat. El și-a dat seama că a greșit în momentul în care a dictat lovitură liberă pentru FC Argeș, pentru că n-a fost fault acolo.

În loc să spună «dom’le, am greșit, dau minge de arbitru» și era exonerat, a ales să fluiere. Zic și eu, e o supoziție, gândindu-se că «ceva o fi în careu», dar nu a fost absolut nimic. Nu s-au atins, nu au vorbit.

Ce spun cei de la FC Argeș, că vor să audă înregistrarea, ar fi într-adevăr foarte interesant. E o mare eroare.

Ce a apărut peste tot, că s-a anulat un gol... Nu s-a anulat un gol. A fluierat înainte de a se marca golul. Uitați-vă la portar, nu are reacție. El știe că a fluierat. Nu este un gol valabil”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Galerie foto (20 imagini)

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
+20 Foto
În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Noi am pățit chestia asta la Glasgow. În minutul 2, arbitrul a fluierat. După aia a spus: «Îmi pare rău, era gol valabil». Mersi, am pierdut 4-0, era 1-0 pentru noi. Ăsta nu a fost un gol valabil. Doar că a ieșit foarte rău din chestia asta. El a încercat să îndrepte o greșeală, dar a făcut o chestie cum se făcea pe vremuri, când nu se televizau meciurile. Acum ai VAR, e o mare problemă. Mihai Stoica

Oficialii lui FC Argeș susțin că îl vor acționa în instanță pe Radu Petrescu și Comisia Centrală a Arbitrilor dacă nu vor prinde play-off-ul. Legat de acest subiect, Mihai Stoica a spus:

Nu văd nicio șansă, și am trăit multe chestii de genul ăsta”.

Mihai Stoica, despre reacția lui Dani Coman: „E încă tânăr, poate să aibă și reacții de genul ăsta“. Am avut și eu la viața mea”

Întrebat despre reacția lui Dani Coman, care după meci și-a vărsat nervii pe toți cei prezenți la stadion, MM a replicat:

„Încă e tânăr, poate să aibă și reacții de genul ăsta. Am avut și eu la viața mea, ar fi culmea ca eu să critic pe cineva care are o reacție de genul ăsta. E de înțeles. Cu o victorie aici, erau în play-off. Însă repet, nu a fost un gol anulat”.

În timp ce Adel Bettaieb, autorul golului marcat de FC Argeș, dialoga cu Marian Codirlă, reporterul Digi Sport, Coman a început să țipe la jurnalist în momentul în care fotbalistul a fost întrebat de reușita anulată:

„Nu mai întrebați! Ce vreți, să-l suspende și pe el? Lăsați-l să plece!”.

Nici Bettaieb n-a scăpat: „Dă-i, bă, drumul la vestiar!”. Atacantul francez s-a conformat și a plecat rapid din zonă.

Galerie foto (17 imagini)

Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport Petrolul - FC Argeș. Dani Coman, scandal în direct la TV. Foto - captură Digi Sport
+17 Foto
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
De ce într-un orășel cu 6000 de locuitori impozitul pe casă este la fel ca în București? Nemulțumirea față de creșterea de taxe locale deschide un subiect neașteptat 
petrolul ploiesti Mihai Stoica Dani Coman liga 1 fc arges Radu Petrescu
