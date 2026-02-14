„Nu e gol valabil!” MM Stoica, despre faza controversată din Petrolul - Argeș + Ce a spus despre ieșirea lui Coman: „Ar fi culmea”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Mihai Stoica, despre faza controversată din meciul Petrolul - Argeș 2-1 : „Radu Petrescu a fost îngrozitor de neinspirat”

„A fost îngrozitor de neinspirat. El și-a dat seama că a greșit în momentul în care a dictat lovitură liberă pentru FC Argeș, pentru că n-a fost fault acolo.

În loc să spună «dom’le, am greșit, dau minge de arbitru» și era exonerat, a ales să fluiere. Zic și eu, e o supoziție, gândindu-se că «ceva o fi în careu», dar nu a fost absolut nimic. Nu s-au atins, nu au vorbit.

Ce spun cei de la FC Argeș, că vor să audă înregistrarea, ar fi într-adevăr foarte interesant. E o mare eroare.

Ce a apărut peste tot, că s-a anulat un gol... Nu s-a anulat un gol. A fluierat înainte de a se marca golul. Uitați-vă la portar, nu are reacție. El știe că a fluierat. Nu este un gol valabil ”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport

FOTO: Ce s-a întâmplat în minutul 86 la Ploiești

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Noi am pățit chestia asta la Glasgow. În minutul 2, arbitrul a fluierat. După aia a spus: «Îmi pare rău, era gol valabil». Mersi, am pierdut 4-0, era 1-0 pentru noi. Ăsta nu a fost un gol valabil. Doar că a ieșit foarte rău din chestia asta. El a încercat să îndrepte o greșeală, dar a făcut o chestie cum se făcea pe vremuri, când nu se televizau meciurile. Acum ai VAR, e o mare problemă. Mihai Stoica

Oficialii lui FC Argeș susțin că îl vor acționa în instanță pe Radu Petrescu și Comisia Centrală a Arbitrilor dacă nu vor prinde play-off-ul. Legat de acest subiect, Mihai Stoica a spus:

„Nu văd nicio șansă, și am trăit multe chestii de genul ăsta”.

Mihai Stoica, despre reacția lui Dani Coman: „E încă tânăr, poate să aibă și reacții de genul ăsta“. Am avut și eu la viața mea”

Întrebat despre reacția lui Dani Coman, care după meci și-a vărsat nervii pe toți cei prezenți la stadion, MM a replicat:

„Încă e tânăr, poate să aibă și reacții de genul ăsta. Am avut și eu la viața mea, ar fi culmea ca eu să critic pe cineva care are o reacție de genul ăsta. E de înțeles. Cu o victorie aici, erau în play-off. Însă repet, nu a fost un gol anulat”.

În timp ce Adel Bettaieb, autorul golului marcat de FC Argeș, dialoga cu Marian Codirlă, reporterul Digi Sport, Coman a început să țipe la jurnalist în momentul în care fotbalistul a fost întrebat de reușita anulată:

„Nu mai întrebați! Ce vreți, să-l suspende și pe el? Lăsați-l să plece!”.

Nici Bettaieb n-a scăpat: „Dă-i, bă, drumul la vestiar!”. Atacantul francez s-a conformat și a plecat rapid din zonă.

