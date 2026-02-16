Măsuri urgente pe Arena Națională O firmă va primi 90.000 de euro pentru a asigura retractarea acoperișului de 12 ori în 2026 » Compania e deținută de eMAG +18 foto
Arena Națională/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

Măsuri urgente pe Arena Națională O firmă va primi 90.000 de euro pentru a asigura retractarea acoperișului de 12 ori în 2026 » Compania e deținută de eMAG

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 19:59
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 19:59
  • Arena Națională este într-o stare avansată de degradare, iar una dintre cele mai mari probleme o reprezintă acoperișului retractabil, care este în continuare nefuncțional.
  • Pentru a rezolva acest lucru, Primăria Capitalei a atribuit un contract de aproape 90.000 de euro fără TVA firmei Depanero SRL, firmă de reparații deținută integral de gigantul eMAG.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record?
Citește și
FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record?
Citește mai mult
FRF îl reclamă pe Dani Coman! Conform surselor GOLAZO.ro, secretarul general al FRF va sesiza Comisia de Disciplină. Urmează o suspendare record?

Primăria Capitalei ia măsuri cu privire la acoperișul de pe Arena Națională

Joi, 12 februarie, Primăria Capitalei a atribuit un contract de aproape 90.000 de euro nu unei companii specializată în management, ci direct unei entități specializate în service și reparații rapide.

Acesta va acoperi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, cu posibilitatea prelungirii până la 30 aprilie 2027, dacă vor exista fonduri alocate, iar suma va ajunge la Depanero SRL, cunoscută drept firma de reparații a gigantului eMAG, potrivit buletin.de.

20 de milioane de euro
a costat acoperișul de pe Arena Națională

Ce include contractul

Contractul va include 12 operațiuni de deschidere și închidere a acoperișului. Potrivit sursei citate costul unei singure operațiuni de retractare poate ajunge la circa 7.500 de euro.

Conform documentației tehnice, compania care a obținut contractul va trebui să realizeze 12 manevre de deschidere și închidere a acoperișului retractabil în 2026.

Fiecare intervenție presupune coborârea videocubului (n.r. – tabela de marcaj) cu aproximativ 8 metri, pentru a permite strângerea în condiții de siguranță a prelatei, precum și verificări tehnice înainte și după efectuarea operațiunii.

Dacă acordul va fi extins și în 2027, sunt prevăzute încă două astfel de manevre complete.

De asemenea, contractul de mentenanță include și servicii pentru intervenții în cazul unor defecțiuni tehnice, după cum urmează:

  • 12 intervenții de urgență pe durata anului 2026
  • 48 de ore de manoperă pentru astfel de intervenții
  • diagnoză fizică sau la distanță (telefonic/online)
  • intervenții rapide atunci când problemele nu pot fi rezolvate prin suport tehnic remote
Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (18 imagini)

Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Arena Națională înainte de FCSB - Dinamo FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+18 Foto
labels.photo-gallery

Florin Tănase, furios din cauza zăpezii de pe Arena Națională

În condițiile în care meciul FCSB - Csikszereda s-a disputat, pe 1 februarie, în condiții groaznice din cauza faptului că acoperișul retractabil de pe Arena Națională nu a putut fi utilizat, Florin Tănase, căpitanul campioanei, a declarat: „E incredibil că pe un stadion atât de scump se poate întâmpla asta, să nu poți trage acoperișul”.

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (21 imagini)

FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Csikszereda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+21 Foto
labels.photo-gallery

Precizările Primăriei Municipiului București referitor la acoperișul Arenei Naționale

La finalul anului 2025, Primăria Capitalei oferea precizări prin care susținea că nu ar mai exista nicio problemă la sistemul acoperișului retractabil.

Conform comunicatului instituției, acoperișul poate fi tras, în măsura în care protocolul permite acest lucru.

Primăria Municipiului București a transmis următoarele detalii, conform digisport.ro:

„Acoperișul mobil al Arenei Naționale trebuie acționat cu respectarea anumitor condiții meteo și tehnice, așa cum sunt descrise în manualul de utilizare.

Aceste condiții includ absența precipitațiilor, limitele de viteză a vântului și funcționarea corectă a senzorilor care controlează acoperișul.

Pentru fiecare eveniment în parte, se constituie un comandament, iar deciziile se iau în cadrul acestuia, fiind format din reprezentanți ai administratorului, ai organelor de securitate, ai organizatorului evenimentului și ai supervizorului (în cazul meciurilor internaționale).

Această decizie (n.r. de închidere a acoperișului) se bazează pe starea vremii, prognoza meteo, precum și pe programul evenimentelor viitoare, întreținerea suprafeței de joc și alte cerințe ale organizatorilor.

Decizia trebuie luată cu cel puțin 8 ore înainte de eveniment, asigurându-se că toate condițiile sunt respectate, conform manualului de utilizare.

La acest moment putem afirma faptul că prelata mobilă este operațională, neavând elemente/componente nefuncționale”.

235
de milioane de euro a costat construcția Arenei Naționale

Citește și

„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United
Stranieri
18:12
„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United
Citește mai mult
„Pare un eșec: lent și incapabil” Louis Munteanu, criticat dur de americani după primele meciuri pentru DC United
Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show
Superliga
18:04
Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show
Citește mai mult
Mutare în Asia După Tamaș și Alexa, încă un dinamovist ar fi bătut palma cu un reality show

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Piloți americani și olandezi de F-16 sunt în Ucraina, deasupra Kievului, susține o publicație franceză de investigații. Care este rolul acestora
Primaria Capitalei arena nationala reparatii acoperis arena nationala emag
Știrile zilei din sport
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Superliga
10:39
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO: Georgi Milanov nu s-a putut ridica de pe gazon. A avut nevoie de ajutor pentru a ajunge la vestiar
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Jocurile Olimpice
13:59
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Citește mai mult
Gest de un milion de dolari! FOTO: Jutta Leerdam, lovitură financiară după aurul de la JO de Iarnă! Ce a făcut imediat după ce a doborât recordul olimpic
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Superliga
11:54
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
Citește mai mult
Superliga pletoșilor 😅 FOTO. Cum ar arăta vedetele din Liga 1 dacă nu s-ar mai fi tuns de când echipa lor a avut 5 victorii consecutive
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Jocurile Olimpice
14:45
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Citește mai mult
„Imposibilul m-a motivat” Brignone, dublu aur la Jocuri după 10 luni de la accidentarea care i-a pus piciorul în pericol: „Voiam doar să pot merge”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:40
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata
Aioani, OUT! Verdict dur pentru portarul titular de la Rapid! Cât va lipsi + ce meciuri va rata
16:52
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
„Am nevoie de ajutor” Lacrimile norvegianului care și-a pierdut bunicul la începutul Jocurilor si aurul olimpic în manșa finală. Gest de disperare!
16:09
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului, reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
„Am aflat ceva cu stupoare” Primarul Piteștiului,  reacție dură după ce FRF l-a reclamat pe Coman: „Zvon sau pumnul în gură?”
16:51
Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte!
Incidente în Italia VIDEO. Ultrașii lui Bari au încercat să îl atace pe președinte!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Top stiri din sport
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Stranieri
14:24
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
Citește mai mult
Avantajele lui Drăgușin cu Igor Tudor Cum va influența noul antrenor al lui Tottenham viitorul imediat al stoperului la Londra. Trei bile albe
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Diverse
10:00
„Cu pistolul și cuțitul la gât” Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Citește mai mult
„Cu pistolul și cuțitul la gât”  Momentul în care Ilie Dumitrescu a fost atacat de o grupare interlopă + Cine l-a salvat
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Opinii
14:14
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan, demisia!
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Nationala
12:27
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani
Citește mai mult
Nu avem vârf cu Turcia? Îngrijorare. Unul e suspendat, doi în criză, altul în formă, dar nu a mai înscris la națională de peste 2 ani

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 28 rapid 15 Universitatea Craiova 65 petrolul ploiesti 15 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
17.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share