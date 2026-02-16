Măsuri urgente pe Arena Națională O firmă va primi 90.000 de euro pentru a asigura retractarea acoperișului de 12 ori în 2026 » Compania e deținută de eMAG

Arena Națională este într-o stare avansată de degradare, iar una dintre cele mai mari probleme o reprezintă acoperișului retractabil, care este în continuare nefuncțional.

Pentru a rezolva acest lucru, Primăria Capitalei a atribuit un contract de aproape 90.000 de euro fără TVA firmei Depanero SRL, firmă de reparații deținută integral de gigantul eMAG.

Acoperișul celui mai mare stadion al României nu a mai fost folosit din luna decembrie a anului 2020, atunci când sistemul electromecanic special s-a blocat.

Primăria Capitalei ia măsuri cu privire la acoperișul de pe Arena Națională

Joi, 12 februarie, Primăria Capitalei a atribuit un contract de aproape 90.000 de euro nu unei companii specializată în management, ci direct unei entități specializate în service și reparații rapide.

Acesta va acoperi perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, cu posibilitatea prelungirii până la 30 aprilie 2027, dacă vor exista fonduri alocate, iar suma va ajunge la Depanero SRL, cunoscută drept firma de reparații a gigantului eMAG, potrivit buletin.de.

20 de milioane de euro a costat acoperișul de pe Arena Națională

Ce include contractul

Contractul va include 12 operațiuni de deschidere și închidere a acoperișului. Potrivit sursei citate costul unei singure operațiuni de retractare poate ajunge la circa 7.500 de euro.

Conform documentației tehnice, compania care a obținut contractul va trebui să realizeze 12 manevre de deschidere și închidere a acoperișului retractabil în 2026.

Fiecare intervenție presupune coborârea videocubului (n.r. – tabela de marcaj) cu aproximativ 8 metri, pentru a permite strângerea în condiții de siguranță a prelatei, precum și verificări tehnice înainte și după efectuarea operațiunii.

Dacă acordul va fi extins și în 2027, sunt prevăzute încă două astfel de manevre complete.

De asemenea, contractul de mentenanță include și servicii pentru intervenții în cazul unor defecțiuni tehnice, după cum urmează:

12 intervenții de urgență pe durata anului 2026

48 de ore de manoperă pentru astfel de intervenții

diagnoză fizică sau la distanță (telefonic/online)

intervenții rapide atunci când problemele nu pot fi rezolvate prin suport tehnic remote

Florin Tănase, furios din cauza zăpezii de pe Arena Națională

În condițiile în care meciul FCSB - Csikszereda s-a disputat, pe 1 februarie, în condiții groaznice din cauza faptului că acoperișul retractabil de pe Arena Națională nu a putut fi utilizat, Florin Tănase, căpitanul campioanei, a declarat: „E incredibil că pe un stadion atât de scump se poate întâmpla asta, să nu poți trage acoperișul”.

Precizările Primăriei Municipiului București referitor la acoperișul Arenei Naționale

La finalul anului 2025, Primăria Capitalei oferea precizări prin care susținea că nu ar mai exista nicio problemă la sistemul acoperișului retractabil.

Conform comunicatului instituției, acoperișul poate fi tras, în măsura în care protocolul permite acest lucru.

Primăria Municipiului București a transmis următoarele detalii, conform digisport.ro:

„Acoperișul mobil al Arenei Naționale trebuie acționat cu respectarea anumitor condiții meteo și tehnice, așa cum sunt descrise în manualul de utilizare.

Aceste condiții includ absența precipitațiilor, limitele de viteză a vântului și funcționarea corectă a senzorilor care controlează acoperișul.

Pentru fiecare eveniment în parte, se constituie un comandament, iar deciziile se iau în cadrul acestuia, fiind format din reprezentanți ai administratorului, ai organelor de securitate, ai organizatorului evenimentului și ai supervizorului (în cazul meciurilor internaționale).

Această decizie (n.r. de închidere a acoperișului) se bazează pe starea vremii, prognoza meteo, precum și pe programul evenimentelor viitoare, întreținerea suprafeței de joc și alte cerințe ale organizatorilor.

Decizia trebuie luată cu cel puțin 8 ore înainte de eveniment, asigurându-se că toate condițiile sunt respectate, conform manualului de utilizare.

La acest moment putem afirma faptul că prelata mobilă este operațională, neavând elemente/componente nefuncționale”.

235 de milioane de euro a costat construcția Arenei Naționale

