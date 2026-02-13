„I s-a transmis că nu a fost fault” Mario Tudose a explicat de ce Radu Petrescu a oprit lovitura liberă de la golul lui FC Argeș: „A întors faza” +13 foto
Momentul în care Radu Petrescu a oprit jocul foto: capturi Digi Sport
„I s-a transmis că nu a fost fault" Mario Tudose a explicat de ce Radu Petrescu a oprit lovitura liberă de la golul lui FC Argeș: „A întors faza"

Ștefan Neda
Publicat: 13.02.2026, ora 22:52
Actualizat: 13.02.2026, ora 23:49
  • Petrolul - FC Argeș 2-1Mario Tudose (20 de ani) a explicat faza controversată din finalul meciului, când arbitrul a oprit o lovitură liberă, înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor”.

Tudose a purtat ulterior un dialog cu „centralul” Radu Petrescu, care a oferit detalii suplimentare despre faza care l-a făcut pe Dani Coman să explodeze în direct, imediat după fluierul final.

„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”
„Și-a bătut joc de noi!” Dani Coman derapaj în direct la adresa arbitrului Radu Petrescu, după eșecul cu Petrolul: „Merită călcat în picioare!”

Mario Tudose: „I s-a transmis că nu a fost fault”

În minutul 86, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului.

La flash-interviu, căpitanul piteștenilor a declarat că Petrescu a fluierat atât de rapid pentru că i s-a transmis că nu a fost fault la duelul Dongmo - Oancea, pentru care acordase lovitură liberă anterior.

Petrolul - FC Arges, fault fluierat de Radu Petrescu Capturi Prima Sport
„Din ce am înțeles, prima dată a fluierat fault. Dar, înainte de a lovi Micovschi mingea, la lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis în cască faptul că nu ar fi fost fault.

Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea. Dar nu înțeleg de ce a mai lăsat lovitura liberă, de ce a numărat metrii la zid...

Nimeni nu a înțeles, se adunaseră mai mulți jucători acolo. Nu a vrut să discute decât cu mine și a zis că n-a fost fault”, a declarat Tudose, la Prima Sport.

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport
Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Digi Sport

Petrolul - FC Arges, Radu Petrescu a fluierat inainte de golul lui Sierra. Capturi Prima Sport
Brigada de la Petrolul - FC Argeș

  • Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)
  • Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)
  • VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
„Uneori este nevoie de frică”. Statele Unite pregătesc ceva neașteptat în cazul unui atac asupra Iranului
petrolul ploiesti arbitraj fc arges Radu Petrescu mario tudose
