Petrolul - FC Argeș 2-1. Mario Tudose (20 de ani) a explicat faza controversată din finalul meciului, când arbitrul a oprit o lovitură liberă, înainte ca mingea să intre în poarta „lupilor”.

Tudose a purtat ulterior un dialog cu „centralul” Radu Petrescu, care a oferit detalii suplimentare despre faza care l-a făcut pe Dani Coman să explodeze în direct, imediat după fluierul final.

Mario Tudose: „I s-a transmis că nu a fost fault”

În minutul 86, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului.

La flash-interviu, căpitanul piteștenilor a declarat că Petrescu a fluierat atât de rapid pentru că i s-a transmis că nu a fost fault la duelul Dongmo - Oancea, pentru care acordase lovitură liberă anterior.

„Din ce am înțeles, prima dată a fluierat fault. Dar, înainte de a lovi Micovschi mingea, la lovitura liberă, a fluierat pentru că i s-a transmis în cască faptul că nu ar fi fost fault.

Așa am înțeles, că inițial a dat fault eronat. A întors faza înainte să lovească Micovschi mingea. Dar nu înțeleg de ce a mai lăsat lovitura liberă, de ce a numărat metrii la zid...

Nimeni nu a înțeles, se adunaseră mai mulți jucători acolo. Nu a vrut să discute decât cu mine și a zis că n-a fost fault”, a declarat Tudose, la Prima Sport.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

