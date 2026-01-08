„Nu ești în măsură să mă corectezi”  Contre între fostul număr 5 ATP și Patrick Mouratoglou: „Nu știi ce înseamnă asta”
Patrick Mouratoglou
Tenis

„Nu ești în măsură să mă corectezi” Contre între fostul număr 5 ATP și Patrick Mouratoglou: „Nu știi ce înseamnă asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 13:05
alt-text Actualizat: 08.01.2026, ora 13:05
  • Un schimb de replici aprinse a avut loc între Jo-Wilfried Tsonga (40 de ani), fostul număr 5 mondial în circuitul ATP, și Patrick Mouratoglou (55 de ani), fostul antrenor al Simonei Halep (34 de ani) sau al Serenei Williams (44 de ani).
  • Totul a început de la declarațiile lui Tsonga, care a fost rugat să facă o comparație între liderii circuitului ATP din acest moment și cei din perioada în care el activa.

Tsonga a declarat că ar fi vrut să vadă cum Carlos Alcaraz, actualul lider ATP, i-ar fi învins pe Novak Djokovic, Roger Federer sau Rafael Nadal, embleme ale tenisului masculin, la Roland Garros.

Patrick Mouratoglou, răspuns pentru Tsonga: „Nu sunt sigur că i-ai fi învins”

Auzind cele spuse de Jo-Wilfried Tsonga, antrenorul francez Patrick Mouratoglou a reacționat:

„Nu cred deloc că (Jack) Draper, (Holger) Rune, (Alex) De Minaur, (Taylor) Fritz, (Ben) Shelton sau (Felix) Auger-Aliassime nu sunt foarte buni și periculoși. Sunt jucători mari!

Îmi pare rău, Jo, dar nu sunt sigur că i-ai fi învins în mod regulat. Și nu uitați că Alcaraz și Sinner l-au învins pe Djokovic, care avea 23 de titluri de Grand Slam, pentru a începe să câștige turnee majore”, a transmis Mouratoglou pe Instagram, citat de lequipe.fr.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Patrick Mouratoglou a pregătit tenismeni celebri, precum Serena Williams, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas, Simona Halep sau Naomi Osaka.

Cea mai lungă colaborare a avut-o cu Serena Williams (2012-2022). Sub comanda sa, sportiva americană a cucerit 10 titluri de Grand Slam, din totalul de 23.

Mi-ar fi plăcut să-l văd pe Carlos Alcaraz câștigând Roland Garros învingându-l în turul 3 pe Del Potro, în optimile de finală pe Murray, în sferturi pe Djokovic, în semifinale pe Federer și în finală pe Nadal. Pentru că astăzi, ei (n.r. - Alcaraz și Sinner) domină detașat. Declarația inițială a lui Jo-Wilfried Tsonga

Tsonga: „Nu ești în măsură să mă corectezi”

După replica lui Patrick Mouratoglou, Tsonga s-a arătat deranjat:

„Acum câteva zile, Patrick Mouratoglou a vrut să ne aducă câteva mii de vizualizări. Nu, nu, Patrick, nu sunt de acord! Cred că trebuie să respecți măcar puțin jucătorul care am fost, în loc să mă denigrezi.

Ai dreptate într-un singur punct, și anume că asta nu le diminuează cu nimic meritele lui Alcaraz și Sinner pentru că domină atât de mult.

Dar cred că am dreptul să-mi pun această întrebare. Vei rămâne doar antrenorul, comentatorul, organizatorul de evenimente și te felicit pentru asta, dar tu nu vei simți niciodată în adâncul sufletului tău ce înseamnă să fii jucător de tenis, să intri în arenă.

Nu știi ce înseamnă asta. Tu ești antrenor, nu ești cel mai în măsură să mă corectezi și să-mi dai lecții despre nivelul ridicat.

Dacă vrei să vorbim despre ceea ce faci, pentru că ne cunoaștem de 25 de ani, ia telefonul și sună-mă dacă vrei să vorbim despre tenis, nu e nevoie să mă expui pe rețelele sociale și să-mi folosești imaginea pentru comunicarea și recunoașterea ta”, a transmis Jo-Wilfried Tsonga.

Continuă să faci ceea ce faci pentru tenis, o faci bine, dar te rog, respectă puțin jucătorii, chiar dacă este pentru comunicare, pentru a face vâlvă sau pentru faimă. Jo-Wilfried Tsonga, fost jucător de tenis

Cea mai bună clasare în circuitul ATP pe care a reușit-o Tsonga a fost în 2012, atunci când a ocupat locul 5.

Jo-Wilfried Tsonga nu a câștigat niciun trofeu de Grand Slam, dar a ajuns în finala Australian Open din 2008. A pierdut în ultimul act al competiției împotriva lui Novak Djokovic, scor 6-4, 4-6, 3-6, 6-7.

18
titluri ATP a cucerit Jo-Wilfried Tsonga în cariera sa

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

tenis rafael nadal ATP Jo-Wilfried Tsonga novak djokovic patrick mouratoglou carlos alcaraz
