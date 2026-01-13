Patru ani de închisoare cu executare Primarul din Cernavodă a plătit ilegal aproape 10 milioane de lei către un club sportiv  

Liviu Cristian Negoiță, primarul oraşului Cernavodă , a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare de Curtea de Apel Constanţa .

Potrivit procurilor DNA Constanța, edilul a fost judecat pentru că a făcut plăţi nelegale de peste 9,3 milioane de lei către un club sportiv.

În 2022, DNA l-a trimis în judecată pe Liviu Cristian Negoiță pentru abuz în serviciu.

Acesta a fost acuzat că a autorizat ilegal 33 de ordonanțe ale Primăriei Cernavodă, prin care s-a efectuat plata a 9.307.790 lei în beneficiul unui club sportiv.

Totul s-a petrecut în perioada aprilie 2017- august 2019, notează info-sud-est.ro.

Primarul din Cernavodă, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare

Ulterior, în februarie 2025, acesta fusese condamnat la patru ani de închisoare, dar a făcut apel.

Cu toate acestea, Curtea de Apel Constanța a respins marți apelul acestuia.

Prin urmare, instanța a decis condamnarea lui Liviu Negoiță la patru ani de închisoare cu executare și confiscarea sumei sumei de 9.307.790 lei în folosul statului.

„În baza art. 421 alin. 1 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge apelul declarat de inculpatul Negoiţă Liviu Cristian împotriva sentinţei penale nr. 77/07.02.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7594/118/2022, ca nefondat. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul Negoiţă Liviu Cristian la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta Curţii de Apel Constanţa.

Decizia este una definitivă!

