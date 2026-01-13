Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1 +7 foto
Istvan Kovacs. Foto: Imago
Superliga

Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.01.2026, ora 17:28
alt-text Actualizat: 13.01.2026, ora 17:29
  • Românul Istvan Kovacs (41 de ani), unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025, a vorbit despre cum a decurs anul în care arbitrat finala Ligii Campionilor.
  • Kovacs vrea să arbitreze la Campionatul Mondial 2026, care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală în fiecare dintre cele trei competiții continentale: Conference League 2022, Europa League 2024 și Liga Campionilor 2025.

„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor
Citește și
„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor
Citește mai mult
„Trimit contractul” FCSB negociază cu fotbalistul care i-a dat gol lui Inter în acest sezon de Liga Campionilor

Istvan Kovacs, despre finala Ligii Campionilor: „Am fost fericiți că nu s-a întâmplat nimic controversat”

„Pot să spun că a fost un an de vis, în care am reușit să ating vârful carierei mele și, împreună cu cei doi colegi ai mei (n.r. - Mihai Marica și Ferencz Tunyogi), am reușit să reprezentăm România pe plan internațional la cel mai înalt nivel”, a spus Kovacs, într-un interviu pentru Federația Română de Fotbal.

Kovacs a subliniat că finala PSG – Inter, 5–0, a fost o zi unică, nu doar prin importanța evenimentului, ci și prin prezența celor veniți să-l urmărească.

„A fost o zi specială din punct de vedere fotbalistic. A fost un moment în care am avut toată familia alături de mine. Am avut foarte mulți prieteni invitați și prieteni din copilărie, pot să spun așa. Din punct de vedere emoțional, a fost superb.

Bineînțeles că pentru acest meci ne-am pregătit de foarte mult timp. Meciul a fost pregătit până la ultimele detalii. Am fost pregătiți pentru orice eventualitate sau orice s-ar fi întâmplat pe terenul de joc. Am fost foarte fericiți că nu s-a întâmplat nimic controversat.

Foarte multă lume se uită la o finală și suntem conștienți că orice mică abatere este analizată până la sânge. Și, bineînțeles, lumea se uită și nu doar la fotbaliști, se uită și la arbitraj. Am încercat să evităm să ieșim în evidență. Eu cred că am și reușit”, a declarat Kovacs.

FOTO. PSG - Inter 5-0

PSG - Inter
PSG - Inter

Galerie foto (7 imagini)

PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter PSG - Inter
+7 Foto
labels.photo-gallery

Finalele europene arbitrate de Istvan Kovacs:

  • Finala Conference League 2022, AS Roma - Feyenoord, 1-0
  • Finala Europa League 2024, Atalanta - Bayer Leverkusen, 3-0
  • Finala Ligii Campionilor 2025, PSG - Inter, 5-0
Pot să spun că, după ce s-a terminat partida și înainte de primirea medaliilor, când ne-am strâns cu toată echipa pe terenul de joc și ne-am uitat la stadion, la lume, cum unii sărbătoreau, alții plângeau, a fost magic. Istvan Kovacs

Istvan Kovacs: „Țelul este să ajung la Campionatul Mondial din 2026”

În ciuda reușitelor din carieră, în care a ajuns la aproape 900 de meciuri arbitrate, Kovacs spune că mai are obiective importante de atins.

„Ar mai fi lucruri de bifat, dar încerc să iau fiecare partidă în parte. Bineînțeles că am un țel. Țelul este să ajung la turneul final, la Campionatul Mondial din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Și acolo, cum am zis, încercăm să luăm fiecare partidă în parte și vom vedea până unde putem să ajungem”, a mai spus Kovacs

Arbitrul român este pe lista preliminară pentru turneul final din America de Nord.

Sunt meciuri, într-adevăr, care te testează la maximum. Au fost meciuri care, atât din punct de vedere al intensității, cât și al presiunii, ne-au pus la încercare, dar s-a dovedit faptul că suntem rezistenți și am putut să trecem și peste meciurile respective. Istvan Kovacs

Întrebat cum se desfășoară lucrurile după meciuri, arbitrul român a răspuns:

„Vrei să știi, când ajungi în vestiar, dacă fazele au fost corect judecate sau nu. După care vine observatorul, îți face analiza, stăm, discutăm ce am făcut bine, ce nu am făcut bine și încercăm să ajungem la o concluzie ca, pe viitor, dacă s-au comis abateri sau greșeli din partea noastră, să nu se mai întâmple.”

Istvan Kovacs: „Tinerii mi-au trimis mesaje în care mi-au cerut sfaturi ca să ajungă și ei la cel mai înalt nivel”

În plan personal, Kovacs a spus că se bucură de rolul de tată și că atunci când este acasă își dedică timpul familiei

„Îmi place foarte mult. Cât timp sunt acasă, petrec foarte mult timp cu familia. Este ceva nou în viața mea.
Mă trezesc la 8 dimineața; de obicei sar peste micul dejun.

Când se trezește bebe, îi dau de mâncare, mergem, ne jucăm. După prânz, o oră de somn, după care se trezește iarăși, ne jucăm și cam asta e”, a mai spus Kovacs.

Totodată, a mărturisit că a simțit impactul pe care îl are asupra altora în momentul în care a început să primească mesaje de la tineri.

Mai mulți copii tineri mi-au trimis pe rețelele de socializare cereri de prietenie, respectiv mesaje în privat, în care și-au exprimat admirația față de arbitraj și mi-au cerut sfaturi ca să ajungă și ei la cel mai înalt nivel. Istvan Kovacs

Cei mai buni arbitri din 2025, conform Federației Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului:

  1. Clement Turpin - 65 puncte
  2. Francois Letexier - 55
  3. Szymon Marciniak - 55
  4. Istvan Kovacs - 54
  5. Michael Oliver - 53
  6. Felix Zwayer - 45
  7. Slavko Vincic - 41
  8. Alireza Faghani - 25
  9. Maurizio Mariani - 25
  10. Sandro Scharer - 12

Istvan Kovacs, înainte de reluarea Superligii: „Controverse vor fi întotdeauna”

În final, Istvan Kovacs a vorbit și despre Liga 1, pe care o consideră un campionat atractiv, și-a exprimat dorința ca meciurile să nu fie influențate de erori de arbitraj.

„În primul rând, îmi doresc ca lucrurile în țară să meargă foarte bine. Nu pot să zic fără controverse, pentru că controverse vor fi întotdeauna, dar meciurile să nu fie influențate de greșelile colegilor mei și nici de greșelile mele.

După aia să vină meciurile internaționale, care vor fi ca un test pentru selecția pentru Campionatul Mondial. După ce se termină sezonul, bineînțeles, ne dorim să fim selectați pentru turneul final”, a spus arbitrul.

Citește și

Transfer cu probleme  Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Campionate
19:37
Transfer cu probleme Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Citește mai mult
Transfer cu probleme  Barcelona l-a prezentat din nou pe Joan Cancelo » De ce a șters primul mesaj în care îl anunța pe fundașul portughez
Ghinion pentru Ianis Hagi  FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată
Stranieri
15:44
Ghinion pentru Ianis Hagi FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată
Citește mai mult
Ghinion pentru Ianis Hagi  FOTO: Internaționalul român a marcat la primul meci oficial din 2026, dar reușita sa a fost anulată

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Radare fixe pe drumurile naționale și autostrăzi. De când devin active camerele care vor măsura viteza medie a mașinilor și unde vor fi montate
Liga Campionilor Campionatul Mondial liga 1 Istvan Kovacs FINALA cm 2026
Știrile zilei din sport
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Superliga
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Citește mai mult
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Superliga
15:34
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Citește mai mult
LPF: „Toate stadioanele au instalație, dar…” Sub amenințarea că FCSB nu va juca meciul cu FC Argeș dacă terenul va fi înghețat, Liga invocă o hibă din regulament
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Nationala
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Citește mai mult
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Alte sporturi
10:59
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Citește mai mult
Proiect blocat! Contractul de proiectare pentru noua Sală Polivalentă din București, sistat din cauza unei construcții abandonate » Reacția PMB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:09
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene
Două luni cu fotbal non-stop Pregătiți-vă! Urmează 9 săptămâni la rând cu meciuri în fiecare zi în Liga 1, Cupa României și cupele europene 
17:20
Bilete speciale FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
Bilete speciale  FIFA a stabilit procedura pentru naționalele calificate în martie la CM 2026. FRF va gestiona operațiunea pentru fanii „tricolori”
16:54
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Cristian Geambașu Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
17:04
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge
Ofertă tare pentru Cîrjan! Dinamo și-ar putea pierde căpitanul. Unde ar putea ajunge 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Top stiri din sport
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Campionate
14:30
Orice pentru Messi Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Citește mai mult
Orice pentru Messi  Nebunia încercată de arabi pentru a-l convinge pe starul argentinian + Leo a refuzat o ofertă nemaivăzută
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Superliga
13:21
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Citește mai mult
Transferul lui Ofri Arad, în pericol? FCSB ar avea concurență în lupta pentru semnătura fostului mijlocaș de la Kairat. Ce ofertă a mai primit jucătorul
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Campionate
11:26
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Citește mai mult
Nimeni nu l-a ascultat pe Xabi! FOTO: Imaginile care arată cine face legea în vestiarul lui Real Madrid
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Media
07:30
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV
Citește mai mult
Cum a ajuns Mondialul o problemă pentru Antena 1 Televiziunea cu profit de 190 de milioane de euro în ultimii 6 ani a șocat la licitația la care a fost și Pro TV

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 26 rapid 21 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
14.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share