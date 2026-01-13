Kovacs visează la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, despre cel mai bun an al carierei: „Am încercat să evit să ies în evidență” » Ce spune despre Liga 1

Românul Istvan Kovacs (41 de ani), unul dintre cei mai buni arbitri din lume în 2025, a vorbit despre cum a decurs anul în care arbitrat finala Ligii Campionilor.

Kovacs vrea să arbitreze la Campionatul Mondial 2026, care va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

În ultimele patru sezoane, UEFA l-a delegat pe Istvan Kovacs la câte o finală în fiecare dintre cele trei competiții continentale: Conference League 2022, Europa League 2024 și Liga Campionilor 2025.

Istvan Kovacs, despre finala Ligii Campionilor: „Am fost fericiți că nu s-a întâmplat nimic controversat”

„Pot să spun că a fost un an de vis, în care am reușit să ating vârful carierei mele și, împreună cu cei doi colegi ai mei (n.r. - Mihai Marica și Ferencz Tunyogi), am reușit să reprezentăm România pe plan internațional la cel mai înalt nivel”, a spus Kovacs, într-un interviu pentru Federația Română de Fotbal.

Kovacs a subliniat că finala PSG – Inter, 5–0, a fost o zi unică, nu doar prin importanța evenimentului, ci și prin prezența celor veniți să-l urmărească.

„A fost o zi specială din punct de vedere fotbalistic. A fost un moment în care am avut toată familia alături de mine. Am avut foarte mulți prieteni invitați și prieteni din copilărie, pot să spun așa. Din punct de vedere emoțional, a fost superb.

Bineînțeles că pentru acest meci ne-am pregătit de foarte mult timp. Meciul a fost pregătit până la ultimele detalii. Am fost pregătiți pentru orice eventualitate sau orice s-ar fi întâmplat pe terenul de joc. Am fost foarte fericiți că nu s-a întâmplat nimic controversat.

Foarte multă lume se uită la o finală și suntem conștienți că orice mică abatere este analizată până la sânge. Și, bineînțeles, lumea se uită și nu doar la fotbaliști, se uită și la arbitraj. Am încercat să evităm să ieșim în evidență. Eu cred că am și reușit”, a declarat Kovacs.

Finalele europene arbitrate de Istvan Kovacs:

Finala Conference League 2022 , AS Roma - Feyenoord, 1-0

, AS Roma - Feyenoord, 1-0 Finala Europa League 2024 , Atalanta - Bayer Leverkusen, 3-0

, Atalanta - Bayer Leverkusen, 3-0 Finala Ligii Campionilor 2025, PSG - Inter, 5-0

Pot să spun că, după ce s-a terminat partida și înainte de primirea medaliilor, când ne-am strâns cu toată echipa pe terenul de joc și ne-am uitat la stadion, la lume, cum unii sărbătoreau, alții plângeau, a fost magic. Istvan Kovacs

Istvan Kovacs: „Țelul este să ajung la Campionatul Mondial din 2026”

În ciuda reușitelor din carieră, în care a ajuns la aproape 900 de meciuri arbitrate, Kovacs spune că mai are obiective importante de atins.

„Ar mai fi lucruri de bifat, dar încerc să iau fiecare partidă în parte. Bineînțeles că am un țel. Țelul este să ajung la turneul final, la Campionatul Mondial din 2026, care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Și acolo, cum am zis, încercăm să luăm fiecare partidă în parte și vom vedea până unde putem să ajungem”, a mai spus Kovacs

Arbitrul român este pe lista preliminară pentru turneul final din America de Nord.

Sunt meciuri, într-adevăr, care te testează la maximum. Au fost meciuri care, atât din punct de vedere al intensității, cât și al presiunii, ne-au pus la încercare, dar s-a dovedit faptul că suntem rezistenți și am putut să trecem și peste meciurile respective. Istvan Kovacs

Întrebat cum se desfășoară lucrurile după meciuri, arbitrul român a răspuns:

„Vrei să știi, când ajungi în vestiar, dacă fazele au fost corect judecate sau nu. După care vine observatorul, îți face analiza, stăm, discutăm ce am făcut bine, ce nu am făcut bine și încercăm să ajungem la o concluzie ca, pe viitor, dacă s-au comis abateri sau greșeli din partea noastră, să nu se mai întâmple.”

Istvan Kovacs: „Tinerii mi-au trimis mesaje în care mi-au cerut sfaturi ca să ajungă și ei la cel mai înalt nivel”

În plan personal, Kovacs a spus că se bucură de rolul de tată și că atunci când este acasă își dedică timpul familiei

„Îmi place foarte mult. Cât timp sunt acasă, petrec foarte mult timp cu familia. Este ceva nou în viața mea.

Mă trezesc la 8 dimineața; de obicei sar peste micul dejun.

Când se trezește bebe, îi dau de mâncare, mergem, ne jucăm. După prânz, o oră de somn, după care se trezește iarăși, ne jucăm și cam asta e”, a mai spus Kovacs.

Totodată, a mărturisit că a simțit impactul pe care îl are asupra altora în momentul în care a început să primească mesaje de la tineri.

Mai mulți copii tineri mi-au trimis pe rețelele de socializare cereri de prietenie, respectiv mesaje în privat, în care și-au exprimat admirația față de arbitraj și mi-au cerut sfaturi ca să ajungă și ei la cel mai înalt nivel. Istvan Kovacs

Cei mai buni arbitri din 2025, conform Federației Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului:

Clement Turpin - 65 puncte Francois Letexier - 55 Szymon Marciniak - 55 Istvan Kovacs - 54 Michael Oliver - 53 Felix Zwayer - 45 Slavko Vincic - 41 Alireza Faghani - 25 Maurizio Mariani - 25 Sandro Scharer - 12

Istvan Kovacs, înainte de reluarea Superligii: „Controverse vor fi întotdeauna”

În final, Istvan Kovacs a vorbit și despre Liga 1, pe care o consideră un campionat atractiv, și-a exprimat dorința ca meciurile să nu fie influențate de erori de arbitraj.

„În primul rând, îmi doresc ca lucrurile în țară să meargă foarte bine. Nu pot să zic fără controverse, pentru că controverse vor fi întotdeauna, dar meciurile să nu fie influențate de greșelile colegilor mei și nici de greșelile mele.

După aia să vină meciurile internaționale, care vor fi ca un test pentru selecția pentru Campionatul Mondial. După ce se termină sezonul, bineînțeles, ne dorim să fim selectați pentru turneul final”, a spus arbitrul.

