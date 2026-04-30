Cine comentează Mondialul Antena 1 a ofertat și un comentator cu 4 Mondiale și 3 Europene în CV. Pe cine n-a lăsat Digi Sport să meargă la A1

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic se va disputa între 11 iunie și 19 iulie. Toate meciurile vor fi transmise de Antena 1 și Antena Play.

Va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% peste ce a fost la Doha 2022.

Antena 1 va comenta de la fața locului doar ultimele 8 meciuri ale turneului final. Care e explicația acestei decizii, în rândurile de mai jos.

Peste fix 6 săptămâni va începe Campionatul Mondial. Primul meci al turneului final, care va dura până pe 19 iulie, va avea loc pe 11 iunie, de la ora 21:00, Mexic - Africa de Sud, pe stadionul Azteca, din Mexico City.

În România, Mondialul va fi transmis de Antena, televiziune care a achiziționat drepturile TV și pentru următoarea ediție, cea din 2030, care va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc.

Cine comentează Mondialul

Conform surselor GOLAZO.ro din piața media, efortul financiar realizat de Antena 1 pentru a cumpăra Mondialul din acest an se apropie de 20 de milioane de euro!

Antena 1 și-a definitivat în mare măsură echipa de comentatori pentru cele 104 meciuri ale competiției.

A apelat la nume din redacție, care au mai comentat partidele pe care televiziunea le-a avut în portofoliu, de exemplu preliminariile CM și jocurile din Liga Națiunilor ale României, însă a fost nevoită să oferteze și oameni din afara trustului pentru că volumul de confruntări e uriaș.

Iar printre numele pentru care a optat este și cel al unui comentator care are deja în palmares meciuri comentate la 4 Campionate Mondiale și 3 turnee finale de Campionat European. E vorba despre Marian Olaianos, care a participat la competițiile enumerate în calitate de jurnalist TVR.

În afară de Olaianos, care e și colaborator Prima Sport pentru meciurile din Superliga, cupele europene și campionatele tari din Europa, Antena 1 a ofertat și doi oameni de la secția sport aparținând de Radio România Actualități: Robert Șișcă și Bogdan Pasăre. Și aceștia comentează, de asemenea, pentru Prima Sport.

Confruntările de la Mondial vor fi însoțite la microfon și de nume din interiorul trustului Intact, în frunte cu cei care au comentat jocurile echipei naționale în ultimii ani: Felix Drăghici și Andrei Rădulescu.

LISTA DESCHISĂ A COMENTATORILOR ANTENA 1 PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

Felix Drăghici

Andrei Rădulescu

Marian Olaianos

Dan Pavel

Robert Șișcă

Bogdan Pasăre

Adrian Cheltuitoru

Antena 1 precum BBC: la fața locului doar din sferturi

Antena 1 a luat decizia ca meciurile, în proporție de peste 90%, să fie comentate din studioul de la București.

Din informațiile GOLAZO.ro, abia de la faza sferturilor de finală, comentatorii se vor deplasa în SUA. Practic, ultimele 8 partide, sferturile, semifinalele și cele două finale vor fi comentate de la fața locului, toate aceste jocuri urmând să se dispute în Statele Unite.

Această decizie ar fi fost determinată de costurile uriașe la care A1 s-ar fi expus dacă ar fi decis să comenteze toate partidele de pe stadion.

Inclusiv BBC a anunțat că în afara meciurilor Angliei și alte câteva confruntări de mare interes, restul partidelor, până la sferturile de finală, vor fi comentate din studioul din Marea Britanie.

Digi Sport a blocat un comentator

Antena 1 l-a dorit și pe Adrian Soare, care e și el la Radio România Actualități, precum Șișcă și Pasăre, însă are colaborare cu Digi Sport pentru campionatul intern, cupele europene și alte campionate.

Cei de la Digi nu și-au dat acceptul pentru a-i permite să comenteze și pentru Antena 1 pe perioada Mondialului, astfel că Soare a declinat oferta primită din partea trustului Intact.

Programul primei săptămâni la Mondial, meciurile din prima etapă a fazei grupelor

11-12 iunie

Mexic - Africa de Sud, ora 21:00

Cehia - Coreea de Sud, 04:00

12-13 iunie

Canada - Bosnia, 21:00

SUA - Paraguay, 03:00

13-14 iunie

Qatar - Elveția, 21:00

Brazilia - Maroc, 00:00

Scoția - Haiti, 03:00

Australia - Turcia, 06:00

14-15 iunie

Germania - Curacao, 19:00

Olanda - Japonia, 22:00

Coasta de Fildeș - Ecuador, 01:00

Suedia - Tunisia, 04:00

15-16 iunie

Spania - Cap Verde, 18:00

Belgia - Egip, 21:00

Uruguay - Arabia Saudită, 00:00

Iran - Noua Zeelandă, 04:00

16-17 iunie

Franța - Senegal, 21:00

Irak - Norvegia, 00:00

Argentina - Algeria, 03:00

Austria - Iordania, 06:00

17-18 iunie

Portugalia - Congo, 19:00

Anglia - Croația, 22:00

Ghana - Panama, 01:00

Columbia - Uzbekistan, 04:00

Cum ar arăta Mondialul, de la faza sferturilor, dacă s-ar respecta calculul hârtiei

SFERTURI

Franța - Olanda, 9 iulie, ora 22:00

Spania - Belgia, 10 iulie, ora 21:00

Brazilia - Anglia, 11 iulie, ora 23:00

Argentina - Portugalia, noaptea de 11 spre 12 iulie, ora 03:00

SEMIFINALE

Franța - Spania, 14 iulie, ora 21:00

Brazilia/ Anglia - Argentina, 15 iulie, ora 21:00

FINALA MICĂ

18 iulie, ora 23:00

FINALA MARE

19 iulie, ora 21:00

