Cine comentează Mondialul Antena 1 a ofertat și un comentator cu 4 Mondiale și 3 Europene în CV. Pe cine n-a lăsat Digi Sport să meargă la A1

alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 16:19
  • Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic se va disputa între 11 iunie și 19 iulie. Toate meciurile vor fi transmise de Antena 1 și Antena Play.
  • Va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% peste ce a fost la Doha 2022.
  • Antena 1 va comenta de la fața locului doar ultimele 8 meciuri ale turneului final. Care e explicația acestei decizii, în rândurile de mai jos.

Peste fix 6 săptămâni va începe Campionatul Mondial. Primul meci al turneului final, care va dura până pe 19 iulie, va avea loc pe 11 iunie, de la ora 21:00, Mexic - Africa de Sud, pe stadionul Azteca, din Mexico City.

În România, Mondialul va fi transmis de Antena, televiziune care a achiziționat drepturile TV și pentru următoarea ediție, cea din 2030, care va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc.

A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește și
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său
Citește mai mult
A depășit dezamăgirea din Top 4! Chivu câștigă titlul cu Inter deși a pierdut clar duelurile cu marii rivali. Ce spune Inzaghi despre urmașul său

Cine comentează Mondialul

Conform surselor GOLAZO.ro din piața media, efortul financiar realizat de Antena 1 pentru a cumpăra Mondialul din acest an se apropie de 20 de milioane de euro!

Antena 1 și-a definitivat în mare măsură echipa de comentatori pentru cele 104 meciuri ale competiției.

A apelat la nume din redacție, care au mai comentat partidele pe care televiziunea le-a avut în portofoliu, de exemplu preliminariile CM și jocurile din Liga Națiunilor ale României, însă a fost nevoită să oferteze și oameni din afara trustului pentru că volumul de confruntări e uriaș.

Iar printre numele pentru care a optat este și cel al unui comentator care are deja în palmares meciuri comentate la 4 Campionate Mondiale și 3 turnee finale de Campionat European. E vorba despre Marian Olaianos, care a participat la competițiile enumerate în calitate de jurnalist TVR.

În afară de Olaianos, care e și colaborator Prima Sport pentru meciurile din Superliga, cupele europene și campionatele tari din Europa, Antena 1 a ofertat și doi oameni de la secția sport aparținând de Radio România Actualități: Robert Șișcă și Bogdan Pasăre. Și aceștia comentează, de asemenea, pentru Prima Sport.

Confruntările de la Mondial vor fi însoțite la microfon și de nume din interiorul trustului Intact, în frunte cu cei care au comentat jocurile echipei naționale în ultimii ani: Felix Drăghici și Andrei Rădulescu

LISTA DESCHISĂ A COMENTATORILOR ANTENA 1 PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

  • Felix Drăghici
  • Andrei Rădulescu
  • Marian Olaianos
  • Dan Pavel
  • Robert Șișcă
  • Bogdan Pasăre
  • Adrian Cheltuitoru

Antena 1 precum BBC: la fața locului doar din sferturi

Antena 1 a luat decizia ca meciurile, în proporție de peste 90%, să fie comentate din studioul de la București.

Din informațiile GOLAZO.ro, abia de la faza sferturilor de finală, comentatorii se vor deplasa în SUA. Practic, ultimele 8 partide, sferturile, semifinalele și cele două finale vor fi comentate de la fața locului, toate aceste jocuri urmând să se dispute în Statele Unite.

Această decizie ar fi fost determinată de costurile uriașe la care A1 s-ar fi expus dacă ar fi decis să comenteze toate partidele de pe stadion.

Inclusiv BBC a anunțat că în afara meciurilor Angliei și alte câteva confruntări de mare interes, restul partidelor, până la sferturile de finală, vor fi comentate din studioul din Marea Britanie.

Digi Sport a blocat un comentator

Antena 1 l-a dorit și pe Adrian Soare, care e și el la Radio România Actualități, precum Șișcă și Pasăre, însă are colaborare cu Digi Sport pentru campionatul intern, cupele europene și alte campionate.

Cei de la Digi nu și-au dat acceptul pentru a-i permite să comenteze și pentru Antena 1 pe perioada Mondialului, astfel că Soare a declinat oferta primită din partea trustului Intact.

Programul primei săptămâni la Mondial, meciurile din prima etapă a fazei grupelor

11-12 iunie

  • Mexic - Africa de Sud, ora 21:00
  • Cehia - Coreea de Sud, 04:00

12-13 iunie

  • Canada - Bosnia, 21:00
  • SUA - Paraguay, 03:00

13-14 iunie

  • Qatar - Elveția, 21:00
  • Brazilia - Maroc, 00:00
  • Scoția - Haiti, 03:00
  • Australia - Turcia, 06:00

14-15 iunie

  • Germania - Curacao, 19:00
  • Olanda - Japonia, 22:00
  • Coasta de Fildeș - Ecuador, 01:00
  • Suedia - Tunisia, 04:00

15-16 iunie

  • Spania - Cap Verde, 18:00
  • Belgia - Egip, 21:00
  • Uruguay - Arabia Saudită, 00:00
  • Iran - Noua Zeelandă, 04:00

16-17 iunie

  • Franța - Senegal, 21:00
  • Irak - Norvegia, 00:00
  • Argentina - Algeria, 03:00
  • Austria - Iordania, 06:00

17-18 iunie

  • Portugalia - Congo, 19:00
  • Anglia - Croația, 22:00
  • Ghana - Panama, 01:00
  • Columbia - Uzbekistan, 04:00

Cum ar arăta Mondialul, de la faza sferturilor, dacă s-ar respecta calculul hârtiei

SFERTURI

  • Franța - Olanda, 9 iulie, ora 22:00
  • Spania - Belgia, 10 iulie, ora 21:00
  • Brazilia - Anglia, 11 iulie, ora 23:00
  • Argentina - Portugalia, noaptea de 11 spre 12 iulie, ora 03:00

SEMIFINALE

  • Franța - Spania, 14 iulie, ora 21:00
  • Brazilia/ Anglia - Argentina, 15 iulie, ora 21:00

FINALA MICĂ

  • 18 iulie, ora 23:00

FINALA MARE

  • 19 iulie, ora 21:00

Citește și

Comunicat exploziv al lui Rayo Clubul denunță erori grave de arbitraj în  cazurile Isi Palazon, Rațiu și Ciss:  „Seamănă cu o răzbunare”
Campionate
14:00
Comunicat exploziv al lui Rayo Clubul denunță erori grave de arbitraj în cazurile Isi Palazon, Rațiu și Ciss: „Seamănă cu o răzbunare”
Citește mai mult
Comunicat exploziv al lui Rayo Clubul denunță erori grave de arbitraj în  cazurile Isi Palazon, Rațiu și Ciss:  „Seamănă cu o răzbunare”
Lovitură pentru PSG Campioana Franței, fără unul dintre cei mai buni jucători. Riscă totul pe atac la returul cu Bayern? 
Liga Campionilor
13:04
Lovitură pentru PSG Campioana Franței, fără unul dintre cei mai buni jucători. Riscă totul pe atac la returul cu Bayern?
Citește mai mult
Lovitură pentru PSG Campioana Franței, fără unul dintre cei mai buni jucători. Riscă totul pe atac la returul cu Bayern? 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
În plină criză politică, leul s-a depreciat până la un nivel record față de euro. Cursul anunțat de Banca Națională
Campionatul Mondial comentatori Felix Draghici Dan Pavel cm 2026 marian olaianos robert sisca andrei radulescu bogdan pasare adrian cheltuitoru
Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
