Mostafa Ziko (29 de ani), unul dintre marcatorii Egiptului, a criticat dur arbitrajul după eliminarea dramatică în fața Argentinei, scor 2-3, în optimile de finală.

Fotbalistul a acuzat că turneul este „trucat” și a insinuat că Argentina ar avea deja Cupa Mondială asigurată.

Egiptenii au reclamat mai multe decizii în finalul meciului pierdut în optimi.

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Egiptul a condus cu 2-0 și a fost aproape de una dintre marile surprize ale turneului, dar Argentina a revenit spectaculos pe final, prin golurile marcate de Cristian Romero, Lionel Messi și Enzo Fernandez.

Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică de la Campionatul Mondial: „Turneul e trucat!”

„Arbitrul a fost în mod clar nedrept. A fost o nedreptate evidentă împotriva noastră pe teren. Ce s-a întâmplat irosește munca unei țări întregi, care spera să obțină victoria.

Am simțit încă de la început că arbitrul pune presiune pe noi intenționat, ca și cum exista dorința să nu ieșim învingători în fața Argentinei cu 2-0.

Ne cerem scuze total fanilor egipteni. Am avut o dorință sinceră să-i facem fericiți astăzi și să obținem un rezultat pozitiv, dar lucrurile nu au fost în mâinile noastre, ci în mâinile arbitrului”, a spus Ziko, potrivit 365scores.com.

Turneul pare foarte clar trucat, iar lucrurile au devenit evidente pentru toată lumea. Felicitări naționalei Argentinei pentru câștigarea Cupei Mondiale. Nu mai au nevoie de nimic altceva acum Mostafa Ziko, internațional egiptean

Nemulțumirea egiptenilor a pornit mai ales de la două faze. Prima a fost golul anulat lui Ziko în minutul 58, la scorul de 1-0 pentru Egipt.

Atacantul a finalizat o acțiune rapidă, dar VAR a intervenit, iar Letexier a anulat reușita pentru un fault comis la începutul construcției.

Egiptul nu a cedat atunci și a marcat din nou, tot prin Ziko, în minutul 67. De această dată, golul a fost validat.

Finalul a fost însă dramatic. Romero a redus diferența în minutul 79, Messi a egalat în minutul 83, iar Enzo Fernandez a marcat golul calificării în minutul 90+2.

Înaintea reușitei decisive, egiptenii au reclamat un posibil fault asupra unui jucător al lor, dar jocul a continuat, iar Argentina a înscris pe contraatac.

Gestul făcut de Hossam Hassan după meci

Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, 59 de ani, a fost avertizat în finalul meciului, după protestele vehemente ale băncii egiptene la faza premergătoare golului de 3-2.

Potrivit presei africane, Hossam Hassan ar putea fi sancționat de FIFA după gestul făcut în urma cartonașului galben primit în timpul meciului cu Argentina, de a poziționa mâinile ca și cum ar avea cătușe.

Forul mondial ar urma să analizeze incidentul înainte de a decide dacă deschide sau nu o procedură disciplinară împotriva selecționerului egiptean.

„Cred că organizatorii au dorit ca Messi să rămână în turneu. Fotbalul e uneori condus din afara terenului. Ni s-a refuzat un gol valabil și un penalty”, a spus Hassan după meci.

🚨 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐂𝐓𝐄𝐃:



Egypt head coach Hossam Hassan is set to face punishment from FIFA after making a cross gesture following a yellow card from the referee during the match against Argentina.



FIFA will review the incident before deciding on any… pic.twitter.com/dbW3DHIl5m — Micky Jnr (@MickyJnr__) July 7, 2026

Aboutrika: „Nu știu unde a dispărut VAR-ul ”

Critici dure au venit și din partea lui Mohamed Aboutrika, fostul mare internațional egiptean:

„Jucătorul Argentinei l-a lovit pe Salah în picior, și este la fel ca la golul anulat al Egiptului. Nu știu unde a dispărut VAR-ul. Este cu noi sau unde a dispărut?

Jucăm împotriva lui Messi și a Argentinei sau jucăm împotriva FIFA și a arbitrajului? Am fost nedreptățiți. Ne vrem drepturile!

Naționala Egiptului a făcut un meci mare împotriva campioanei mondiale. Tot respectul și toată aprecierea pentru jucători și pentru staff-ul tehnic.

Ați avut o prestație eroică, ați dus o luptă puternică și i-ați bucurat pe fanii egipteni prin spiritul și determinarea arătate”.

Brisard, arbitrul VAR cu un istoric controversat

Pentru acest meci, FIFA l-a delegat pe Francois Letexier la centru, iar Brisard fusese desemnat arbitru VAR. Presa spaniolă a readus în discuție mai multe episoade controversate în care francezul Jerome Brisard a fost implicat ca arbitru VAR în competițiile europene.

Unul dintre ele a fost Real Madrid - Manchester City. Madrilenii s-au plâns atunci de un dublu standard: Brisard l-a chemat pe centralul Clement Turpin la monitor pentru faptul că Rudiger și-a ținut unul dintre adversari, dar nu a intervenit câteva minute mai târziu, la o fază asemănătoare reclamată de Real Madrid, asupra lui Asencio.

Un alt episod invocat a fost Real Madrid - Benfica. Portughezii s-au plâns de o lovitură a lui Federico Valverde asupra lui Samuel Dahl, fază care nu a fost sancționată pe teren și la care VAR-ul nu a intervenit

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