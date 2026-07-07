FIFA, replică dură pentru UEFA Forul condus de Gianni Infantino a răspuns acuzațiilor în cazul lui Folarin Balogun

FIFA a oferit o primă reacție după acuzațiile lansate de UEFA în cazul lui Folarin Balogun (25 de ani)

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Luni, forul european a contestat ferm decizia luată de FIFA, după suspendarea pedepsei de o etapă a atacantului SUA, în urma eliminării din meciul cu Bosnia (2-0).

Balogun a fost eligibil pentru duelul cu Belgia (1-4) din optimi.

FIFA, replică dură pentru UEFA

Înaintea partidei, FIFA a emis un comunicat în care a subliniat că anularea cartonașelor roșii este o practică obișnuită în competițiile afiliate UEFA și că astfel de decizii nu au fost considerate până acum o încălcare a vreunei limite.

„Revizuirea consecințelor juridice ale cartonașelor roșii în fotbal nu este nimic nou în jocul modern.

De exemplu, în majoritatea ligilor de top care aparțin asociațiilor membre afiliate UEFA, anularea cartonașelor roșii este o măsură disciplinară obișnuită, însă acest lucru nu a ridicat niciodată îngrijorări cu privire la depășirea vreunei «linii roșii».

Decizia de ieri, de a anula suspendarea automată de un meci în urma cartonașului roșu arătat jucătorului Folarin Balogun pentru o perioadă de probă de un an a depășit o linie roșie. Comunicat UEFA

Și, din nou, trebuie subliniat faptul că, în decizia în cauză, cartonașul roșu nu a fost anulat. Suspendarea efectelor unui cartonaș roșu pe baza unei prevederi explicite din regulamentele aplicabile este o măsură mult mai echilibrată”, se arată în comunicatul emis de FIFA, prin vocea președintelui Comisiei de Disciplină, Mohammad al-Kamali, potrivit theguardian.com.

FOTO. Momentul eliminării lui Folarin Balogun în meciul cu Bosnia

Comunicatul integral emis de președintele Comisiei de Disciplină FIFA

„Comisia de Disciplină a FIFA (la fel ca orice alt organism jurisdicțional al FIFA) este independentă, în conformitate cu Statutul FIFA și Codul Disciplinar al FIFA.

„Președintele, vicepreședinții și ceilalți membri ai organismelor jurisdicționale ale FIFA îndeplinesc criteriile de independență prevăzute de Regulamentul de guvernanță al FIFA, pentru a le garanta imparțialitatea.

În al doilea rând, Comisia de Disciplină a FIFA nu a anulat decizia arbitrului de a-l elimina pe Folarin Balogun în timpul meciului.

Dimpotrivă, aceasta a menținut suspendarea automată de o etapă, rezultată în urma cartonașului roșu primit de jucător la 1 iulie 2026. Articolul 66.4 din Codul Disciplinar al FIFA prevede că «o eliminare atrage automat suspendarea pentru următorul meci.

În mod similar, articolul 10.5 din regulamentul Cupei Mondiale FIFA 26 prevede că «dacă un jucător sau un oficial de echipă este eliminat ca urmare a unui cartonaș roșu direct sau indirect (al doilea avertisment), acesta va fi suspendat automat din meciul următor al echipei sale. În plus, pot fi impuse și alte sancțiuni».

În conformitate cu articolul 27 din Codul Disciplinar FIFA, comisia disciplinară a FIFA a decis să suspende pentru o perioadă de probă de un an implementarea suspendării automate a meciurilor impuse în temeiul articolului 66.4 din Codul disciplinar FIFA și al articolului 10.5 din regulamentul Cupei Mondiale FIFA 26.

Suspendarea implementării a fost decisă luând în considerare toate circumstanțele specifice ale incidentului și dovezile disponibile.

În conformitate cu articolul 27 din CDF, comisia disciplinară a FIFA are discreția de a suspenda implementarea oricăror măsuri disciplinare, atâta timp cât acestea nu au legătură cu manipularea meciurilor – ceea ce, desigur, nu s-a întâmplat în acest caz.

Trebuie adăugat că aplicarea articolului 27 din CDF nu este fără precedent, deoarece decizii similare au fost emise anterior în timpul calificărilor la CM 2026.

Nu există prevederi în Codul disciplinar FIFA și în regulamentul Cupei Mondiale FIFA 26 care să interzică comisiei disciplinare FIFA să își exercite discreția în temeiul articolului 27 din Codul disciplinar FIFA. Exercitarea acestei discreții este pe deplin în concordanță cu principiile directoare generale pentru determinarea sancțiunii disciplinare aplicabile în temeiul articolului 25 din Codul disciplinar FIFA”.

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