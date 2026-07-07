Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează

Kylian Mbappe, încă o dată ținta lui Celeste Amarilla, senatoarea paraguayană care l-a atacat rasist.

Ce spune politiciana sud-americană și ce așteaptă acum de la căpitanul Franței.

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Celeste Amarilla a declanșat un conflict diplomatic cu mesajul ei rasist împotriva lui Kylian Mbappe.

După meciul de la Mondial, câștigat de „Les Bleus” cu 1-0, senatoarea paraguayană l-a numit pe căpitanul Franței „brută care nici nu a învățat să scrie.

În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanezii”.

Mbappe i-a răspuns pe X: „Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați”. A fost apărat și de președintele țării, Emmanuel Macron.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Amarilla contra Mbappe: „ S-ar putea să te acționez în justiție pentru violență de gen”

Reacția atacantului a declanșat altă replică extremă a politicianei sud-americane.

„Cine ești tu să mă numești nedemnă sau disprețuitoare când nici măcar nu mă cunoști! Asta e violență de gen flagrantă! Violență politică împotriva unei femei care a ajuns unde este prin votul popular al poporului ei”, a scris Amarilla pe Instagram.

„Tu, dintre toți oamenii, ești cel care disprețuiește genul. Tu, dintre toți oamenii, ești cel care jignește femeile”.

Nu ți-am atacat culoarea pielii sau preferințele și nu ar trebui să-mi ataci statutul de femeie și politician. Retrage-ți cuvintele, onorează-ți cetățenia franceză și cere-mi scuze. Altfel, s-ar putea să te acționez în justiție pentru violență de gen Celeste Amarilla, senatoare paraguayană

Amarilla: „Nu suntem proști, am înțeles perfect că echipa Paraguayului era «murdară»”

După ce a spus că a studiat limba franceză, o vorbește fluent, că apreciază Franța și o vizitează constant, aceasta a reluat reproșurile.

„Aroganța și disprețul tău m-au înfuriat la culme, chiar și înainte de meci. Ai spus: «Dacă trebuie să ne murdărim mâinile, le vom murdări».

Nu suntem proști, am înțeles perfect că echipa Paraguayului era «murdară», iar echipa Paraguayului suntem noi toți”.

Ai mai spus că o să-ți dai jos smokingul. Am înțeles și noi perfect asta, că ești atât de elegant încât porți smoking, iar noi, săraci și ignoranți cum suntem, nici măcar nu știm cu adevărat ce e unul. Oricum, tot Paraguayul a tăcut, chiar și eu. Am îndurat Celeste Amarilla, senatoare paraguayană

„Și eu sunt disprețuită pentru că sunt brunetă și latino-americană ”. Ce îi cere lui Mbappe

Nu s-a oprit. „În timpul jocului te-ai comportat arogant, disprețul tău pentru fiecare jucător era evident, ca și cum te-ar fi dezgustat.

Fără să-ți acoperi gura, ai spus «p… mă-tii», o expresie extrem de agresivă în America Latină, și știi, de aceea ai zis-o”.

Afirmă că a greșit cu atacul rasist. „Am regretat că te-am tratat urât cu aceleași insulte pe care le primesc și eu. Și eu sunt disprețuită pentru că sunt brunetă și latino-americană”.

Am regretat și am șters postarea. Mi-am dat seama că repet tipare pe care le detest și am șters-o. Înțeleg că te-a deranjat, pentru că este umilitor. Acum îți cer să-ți retragi declarația făcută împotriva mea și să-ți ceri scuze. Nu mă cunoști, nu ai nicio idee cine sunt și nu ai dreptul să mă numești femeie josnică, nedemnă de funcția pe care o dețin Celeste Amarilla, senatoare paraguayană

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