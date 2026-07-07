Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și  ce avertisment lansează
Kylian Mbappe, căpitanul Franței, în timpul meciului cu Paraguay, câștigat cu 1-0 în „optimile” CM. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Îl amenință pe Mbappe! Senatoarea paraguayană rasistă, încă o replică extremă. Ce îi cere și ce avertisment lansează

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 20:22
  • Kylian Mbappe, încă o dată ținta lui Celeste Amarilla, senatoarea paraguayană care l-a atacat rasist. 
  • Ce spune politiciana sud-americană și ce așteaptă acum de la căpitanul Franței.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Celeste Amarilla a declanșat un conflict diplomatic cu mesajul ei rasist împotriva lui Kylian Mbappe.

După meciul de la Mondial, câștigat de „Les Bleus” cu 1-0, senatoarea paraguayană l-a numit pe căpitanul Franței „brută care nici nu a învățat să scrie.

Ce a șocat Brazilia Selecao nu a jucat așa niciodată în istorie. Sud-americanii nu acceptă schimbările lui Ancelotti: „Rușinos. Laș”
Citește și
Ce a șocat Brazilia Selecao nu a jucat așa niciodată în istorie. Sud-americanii nu acceptă schimbările lui Ancelotti: „Rușinos. Laș”
Citește mai mult
Ce a șocat Brazilia Selecao nu a jucat așa niciodată în istorie. Sud-americanii nu acceptă schimbările lui Ancelotti: „Rușinos. Laș”

În loc de lapte matern, a crescut sugând nuci de cocos, iar cele mai educate creaturi pe care le-a auzit vreodată au fost cimpanezii”.

Mbappe i-a răspuns pe X: „Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie demnă de dispreț și nedemnă de funcția pe care o ocupați”. A fost apărat și de președintele țării, Emmanuel Macron.

Amarilla contra Mbappe: „S-ar putea să te acționez în justiție pentru violență de gen”

Reacția atacantului a declanșat altă replică extremă a politicianei sud-americane.

„Cine ești tu să mă numești nedemnă sau disprețuitoare când nici măcar nu mă cunoști! Asta e violență de gen flagrantă! Violență politică împotriva unei femei care a ajuns unde este prin votul popular al poporului ei”, a scris Amarilla pe Instagram.

„Tu, dintre toți oamenii, ești cel care disprețuiește genul. Tu, dintre toți oamenii, ești cel care jignește femeile”.

Nu ți-am atacat culoarea pielii sau preferințele și nu ar trebui să-mi ataci statutul de femeie și politician. Retrage-ți cuvintele, onorează-ți cetățenia franceză și cere-mi scuze. Altfel, s-ar putea să te acționez în justiție pentru violență de gen Celeste Amarilla, senatoare paraguayană

Amarilla: „Nu suntem proști, am înțeles perfect că echipa Paraguayului era «murdară»”

După ce a spus că a studiat limba franceză, o vorbește fluent, că apreciază Franța și o vizitează constant, aceasta a reluat reproșurile.

„Aroganța și disprețul tău m-au înfuriat la culme, chiar și înainte de meci. Ai spus: «Dacă trebuie să ne murdărim mâinile, le vom murdări».

Nu suntem proști, am înțeles perfect că echipa Paraguayului era «murdară», iar echipa Paraguayului suntem noi toți”.

Ai mai spus că o să-ți dai jos smokingul. Am înțeles și noi perfect asta, că ești atât de elegant încât porți smoking, iar noi, săraci și ignoranți cum suntem, nici măcar nu știm cu adevărat ce e unul. Oricum, tot Paraguayul a tăcut, chiar și eu. Am îndurat Celeste Amarilla, senatoare paraguayană

„Și eu sunt disprețuită pentru că sunt brunetă și latino-americană”. Ce îi cere lui Mbappe

Nu s-a oprit. „În timpul jocului te-ai comportat arogant, disprețul tău pentru fiecare jucător era evident, ca și cum te-ar fi dezgustat.

Fără să-ți acoperi gura, ai spus «p… mă-tii», o expresie extrem de agresivă în America Latină, și știi, de aceea ai zis-o”.

Afirmă că a greșit cu atacul rasist. „Am regretat că te-am tratat urât cu aceleași insulte pe care le primesc și eu. Și eu sunt disprețuită pentru că sunt brunetă și latino-americană”.

Am regretat și am șters postarea. Mi-am dat seama că repet tipare pe care le detest și am șters-o. Înțeleg că te-a deranjat, pentru că este umilitor. Acum îți cer să-ți retragi declarația făcută împotriva mea și să-ți ceri scuze. Nu mă cunoști, nu ai nicio idee cine sunt și nu ai dreptul să mă numești femeie josnică, nedemnă de funcția pe care o dețin Celeste Amarilla, senatoare paraguayană

Citește și

De ce contestă campionii Portugalia Motivul furiei lui Quaresma, câștigător la EURO cu lusitanii, dincolo de eliminarea naționalei
Campionatul Mondial
14:29
De ce contestă campionii Portugalia Motivul furiei lui Quaresma, câștigător la EURO cu lusitanii, dincolo de eliminarea naționalei
Citește mai mult
De ce contestă campionii Portugalia Motivul furiei lui Quaresma, câștigător la EURO cu lusitanii, dincolo de eliminarea naționalei
Cine l-a adus pe Drăgușin la Fiorentina OFICIAL. Italianul care i-a influențat cariera lui Drăgușin și la Juventus și Tottenham l-a transferat acum în Serie A
Stranieri
12:54
Cine l-a adus pe Drăgușin la Fiorentina OFICIAL. Italianul care i-a influențat cariera lui Drăgușin și la Juventus și Tottenham l-a transferat acum în Serie A
Citește mai mult
Cine l-a adus pe Drăgușin la Fiorentina OFICIAL. Italianul care i-a influențat cariera lui Drăgușin și la Juventus și Tottenham l-a transferat acum în Serie A

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
Matt Damon afirmă că filmul epic în care apare săptămâna viitoare a fost cel mai greu din cariera sa: „Așa se făceau filmele cu 80 de ani în urmă”
franta paraguay rasism kylian mbappe celeste amarilla senatoare
Știrile zilei din sport
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Campionatul Mondial
10:53
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
Citește mai mult
De ce nu sunt meciuri azi, la CM 2026 Mondialul ia o pauză. Care e primul duel din faza sferturilor
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Campionatul Mondial
10:44
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Citește mai mult
S-a dus în fața camerei si a strigat! Ce s-a auzit la TV, după Spania - Portugalia + confuzia comentatorului
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
Tenis
10:28
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
Citește mai mult
Djokovic, nervos la Wimbledon FOTO. Decizia care l-a înfuriat pe sârb: „Sunteți atât de mândri de regulile voastre, dar nu respectați niciuna”
„Oblemenco”, pregătit de meciuri  VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Superliga
09:44
„Oblemenco”, pregătit de meciuri VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Citește mai mult
„Oblemenco”, pregătit de meciuri  VIDEO. Stadionul Craiovei are o nouă suprafață de joc, folosită la CM 2026! Lucrările s-au finalizat după 40 de zile
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:34
Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!
Infantino își freacă palmele Regula introdusă de FIFA la CM 2026 e pe cale să ducă toate favoritele în semifinale!
17:58
Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
Rusia, înapoi în fotbal?! De ce FIFA vrea să permită echipelor Moscovei să reintre în competiții, deși războiul continuă. Reacția lui Infantino
18:23
„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor
„Visit Craiova” în Ungaria FOTO. De ce Universitatea Craiova va avea acest mesaj neașteptat pe tricou la meciul din preliminariile Ligii Campionilor
17:27
Cristian Geambașu Argentina celor răi
Cristian Geambașu Argentina celor răi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Top stiri
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Campionatul Mondial
07.07
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Citește mai mult
„Au vrut să rămână Messi” Egiptenii au explodat după eliminarea dramatică în fața Argentinei: „Turneul e trucat!”. Semnul făcut de antrenor
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Campionatul Mondial
10:03
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Citește mai mult
Tensiuni și din tribune VIDEO: Cum l-au provocat fanii argentinieni pe selecționerul Egiptului, la finalul jocului cu Argentina. Reacția furioasă a lui Hossam Hassan
Cine transmite Vitebsk - U Craiova  Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
Liga Campionilor
10:58
Cine transmite Vitebsk - U Craiova Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
Citește mai mult
Cine transmite Vitebsk - U Craiova  Unde se vede la TV meciul campioanei României din turul 1 preliminar din Liga Campionilor
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE
B365
07.07
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Incendiu la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, cu degajări mari de fum. Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 30 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share