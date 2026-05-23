„Am folosit-o 10 minute și niciodată după” Campionul mondial din MotoGP și-a luat motocicletă, dar a renunțat la ea: „E mult mai periculos decât pe circuit”

Fostul campion mondial de MotoGP, Jorge Lorenzo (39 de ani), a făcut o declarație surprinzătoare despre relația sa cu motocicletele în afara circuitului. Detalii, în rândurile de mai jos.

Fostul pilot Jorge Lorenzo a mărturisit că și-a luat permisul de motocicletă abia la 23 de ani, după ce devenise deja campion mondial în MotoGP.

Spaniolul a triumfat la clasa regină din motociclism viteză în 2010, 2012, 2015.

„ Mi-am luat o Harley-Davidson . Am condus-o 10 minute și niciodată după!”

Într-un interviu acordat postului Radio Marca, fostul pilot de la Yamaha, Ducati și Honda a explicat că nu a fost niciodată atras de mersul pe motocicletă pe drumurile publice, în ciuda succesului uriaș obținut în MotoGP.

„Mi-am luat permisul de motocicletă la 23 de ani pentru că am vrut să-mi îndeplinesc un moft: să-mi cumpăr o Harley-Davidson. La acea vârstă câștigasem deja primul meu titlu mondial în MotoGP”, a declarat Lorenzo, citat de Mundo Deportivo.

Experiența pe șosea s-a încheiat la scurt timp după ce a început. Lorenzo spune că sentimentul de nesiguranță resimțit în trafic l-a făcut să renunțe complet la mersul pe motocicletă în afara circuitului.

„Am folosit-o zece minute și nu am mai mers niciodată cu motocicleta pe stradă”.

Ibericul a explicat că examenul pentru obținerea permisului l-a făcut să realizeze cât de expus este un motociclist în trafic. El a subliniat diferența majoră dintre competițiile MotoGP și condusul pe drumurile publice.

„M-am simțit atât de vulnerabil la examenul pentru permis încât mi-am spus: «Este mult mai periculos decât un circuit»”.

Jorge Lorenzo are 5 titluri mondiale, în total: 3 la clasa regină și două la 250cc. Spaniolul s-a retras în 2019.

47 de victorii a bifat Lorenzo în 203 de curse

În primul său sezon, a fost desemnat „Debutantul anului” după ce a câștigat o cursă în Portugalia și a terminat pe locul patru în clasamentul general al campionatului.

În 8 sezoane la Yamaha a câștigat campionatul de trei ori, în 2010, 2012 și 2015, și a terminat pe locul al doilea în 2009, 2011 și 2013.

În 2017, a semnat cu Ducati. N-a avut un start prea strălucit, a prins doar de 3 ori podiumul și a terminat pe locul 7, fără succese majore până la finalul contractului.

În 2019, Lorenzo s-a mutat la Repsol Honda, apoi s-a retras la sfârșitul unui sezon dezastruos.

În 2022, Jorge Lorenzo a fost introdus în MotoGP Hall of Fame.

