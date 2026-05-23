„Am folosit-o 10 minute și niciodată după” Campionul mondial din MotoGP și-a luat motocicletă, dar a renunțat la ea: „E mult mai periculos decât pe circuit”
Moto GP

„Am folosit-o 10 minute și niciodată după” Campionul mondial din MotoGP și-a luat motocicletă, dar a renunțat la ea: „E mult mai periculos decât pe circuit”

alt-text Publicat: 23.05.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 23.05.2026, ora 13:42
  • Fostul campion mondial de MotoGP, Jorge Lorenzo (39 de ani), a făcut o declarație surprinzătoare despre relația sa cu motocicletele în afara circuitului. Detalii, în rândurile de mai jos.

Fostul pilot Jorge Lorenzo a mărturisit că și-a luat permisul de motocicletă abia la 23 de ani, după ce devenise deja campion mondial în MotoGP.

Spaniolul a triumfat la clasa regină din motociclism viteză în 2010, 2012, 2015.

Enhanced Games 2026 debutează în Las Vegas Tot ce trebuie să știi despre „Olimpiada Steroizilor” care șochează sportul mondial. Sportivii au liber la substanțe dopante
Citește și
Enhanced Games 2026 debutează în Las Vegas Tot ce trebuie să știi despre „Olimpiada Steroizilor” care șochează sportul mondial. Sportivii au liber la substanțe dopante
Citește mai mult
Enhanced Games 2026 debutează în Las Vegas Tot ce trebuie să știi despre „Olimpiada Steroizilor” care șochează sportul mondial. Sportivii au liber la substanțe dopante

Mi-am luat o Harley-Davidson. Am condus-o 10 minute și niciodată după!”

Într-un interviu acordat postului Radio Marca, fostul pilot de la Yamaha, Ducati și Honda a explicat că nu a fost niciodată atras de mersul pe motocicletă pe drumurile publice, în ciuda succesului uriaș obținut în MotoGP.

„Mi-am luat permisul de motocicletă la 23 de ani pentru că am vrut să-mi îndeplinesc un moft: să-mi cumpăr o Harley-Davidson. La acea vârstă câștigasem deja primul meu titlu mondial în MotoGP”, a declarat Lorenzo, citat de Mundo Deportivo.

Experiența pe șosea s-a încheiat la scurt timp după ce a început. Lorenzo spune că sentimentul de nesiguranță resimțit în trafic l-a făcut să renunțe complet la mersul pe motocicletă în afara circuitului.

„Am folosit-o zece minute și nu am mai mers niciodată cu motocicleta pe stradă”.

Ibericul a explicat că examenul pentru obținerea permisului l-a făcut să realizeze cât de expus este un motociclist în trafic. El a subliniat diferența majoră dintre competițiile MotoGP și condusul pe drumurile publice.

„M-am simțit atât de vulnerabil la examenul pentru permis încât mi-am spus: «Este mult mai periculos decât un circuit»”.

Jorge Lorenzo are 5 titluri mondiale, în total: 3 la clasa regină și două la 250cc. Spaniolul s-a retras în 2019.

47 de victorii
a bifat Lorenzo în 203 de curse

În primul său sezon, a fost desemnat „Debutantul anului” după ce a câștigat o cursă în Portugalia și a terminat pe locul patru în clasamentul general al campionatului.

În 8 sezoane la Yamaha a câștigat campionatul de trei ori, în 2010, 2012 și 2015, și a terminat pe locul al doilea în 2009, 2011 și 2013.

În 2017, a semnat cu Ducati. N-a avut un start prea strălucit, a prins doar de 3 ori podiumul și a terminat pe locul 7, fără succese majore până la finalul contractului.

În 2019, Lorenzo s-a mutat la Repsol Honda, apoi s-a retras la sfârșitul unui sezon dezastruos.

În 2022, Jorge Lorenzo a fost introdus în MotoGP Hall of Fame.

Citește și

Imagini nemaivăzute cu Guardiola  Fiica antrenorului a postat câteva clipuri la plecarea de la City: KDB îi toarnă votcă pe gât lui Pep + jucătorii au dat buzna peste el în birou
Campionate
12:54
Imagini nemaivăzute cu Guardiola Fiica antrenorului a postat câteva clipuri la plecarea de la City: KDB îi toarnă votcă pe gât lui Pep + jucătorii au dat buzna peste el în birou
Citește mai mult
Imagini nemaivăzute cu Guardiola  Fiica antrenorului a postat câteva clipuri la plecarea de la City: KDB îi toarnă votcă pe gât lui Pep + jucătorii au dat buzna peste el în birou
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
Tenis
11:30
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”
Citește mai mult
„Nu este vorba despre mine” Sabalenka s-a alăturat protestului de la Roland Garros: „Ca lider mondial, trebuie să iau atitudine”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
Cannes 2026: Cristian Mungiu explică de ce l-a ras pe cap pe Sebastian Stan pentru rolul dramatic din „Fjord”, câștigător Palme d’Or. „Mai aproape de Mihai”
yamaha jorge lorenzo ducati motogp motocicleta Honda Repsol harley-davidson
Știrile zilei din sport
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Diverse
24.05
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Citește mai mult
„Săgeți” pe aeroport Cristian Mungiu, după ce a câștigat din nou Palme d'Or: „E stânjenitor! Statui? Nu, n-am dat cu mingea-n poartă”
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Superliga
24.05
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Citește mai mult
Gol de Mondial! VIDEO. Joao Paulo a rupt plasa la FCSB - Botoșani! Și nu era piciorul lui tare!
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Diverse
24.05
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Citește mai mult
Fals! Arena Națională n-a fost distrusă FOTO+VIDEO. Mesajul ferm al Jandarmeriei și al PMB privind  imaginile false apărute după concertul lui Max Korzh
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Diverse
24.05
Dezastrul din Ghencea CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Citește mai mult
Dezastrul din Ghencea  CSA Steaua, probleme financiare majore » Salariile, în pericol!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:06
„Suntem favoriți!” Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
„Suntem favoriți!”  Florin Tănase, ironii înainte de finala barajului: „Cum să fim outsideri cu Dinamo?!”
23:30
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
„E calificarea lui” Gigi Becali, laude pentru Tavi Popescu + ce spune despre finala cu Dinamo: „Îți dai seama ce bucurie ar fi?”
23:39
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
„Mister mi-a zis că o să marchez” VIDEO. Tavi Popescu, eroul FCSB la semifinala cu Botoșani: „O să încerc mai des astfel de faze”
23:13
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
FCSB - FC Botoșani 4-3 VIDEO. „Roș-albaștrii” merg în finala pentru Europa după un meci de infarct! Când se joacă finala cu Dinamo
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Top stiri
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Superliga
24.05
Târnovanu, la U Craiova?! Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Citește mai mult
Târnovanu, la U Craiova?!  Mihai Rotaru, negocieri pentru vedeta FCSB: „Am început tatonările când a zis Gigi că nu-l mai dorește”
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Superliga
24.05
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Citește mai mult
Primăria va băga bani în U Craiova Lia Olguța Vasilescu, anunț după ce formația din Bănie a reușit eventul: „Până acum nu am investit niciun leu”
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Campionate
24.05
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
Citește mai mult
Rayo a ratat Europa! Formația lui Andrei Rațiu nu a prins ultimul bilet pentru Conference League » Care e ultima speranță a echipei lui Inigo Perez
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
B365
23.05
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE
Citește mai mult
BREAKING | Explozie și incendiu la CET Vest, pe Bd. Timișoara. Mesaj RO-ALERT : "Ocoliți zona!". Instalația afectată este aproape de transformatoarele distruse în aprilie | UPDATE

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 20 rapid 19 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share