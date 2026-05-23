Botoșani, ironie virală Ce au publicat moldovenii pe rețelele de socializare înainte de barajul cu FCSB
Publicat: 23.05.2026, ora 15:10
  • FC Botoșani a postat un videoclip care a devenit viral pe rețelele de socializare, chiar înainte de semifinala barajului pentru cupele europene cu FCSB.
  • FCSB - FC Botoșani se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea duelului direct, moldovenii le-au reamintit rivalilor ultimele rezultate înregistrate de clubul lor împotriva fostei campioane din Liga 1.

FC Botoșani, videoclip viral pe rețelele de socializare înainte de barajul cu FCSB

Cu două zile înainte de partida cu FCSB, pe conturile oficiale ale celor de la FC Botoșani a apărut un videoclip în care sunt prezentate ultimele cinci meciuri directe dintre cele două echipe, moldovenii având trei victorii, în timp ce bucureștenii două.

Videoclipul începe cu golul marcat de 3-2 marcat de Sebastian Mailat în meciul cu FCSB de la începutul lunii aprilie și se termină cu un clip în care celebrul antrenor Jose Mourinho spune: „Three for me, two for them! Respect, respect!” (n.r. Trei pentru mine, două pentru ei. Respect, respect!).

  • E vorba de un clip dintr-o conferință a lui Mourinho la Manchester United, care fusese învinsă cu 3-0 de Tottenham. El le-a reamintit ziariștilor că are mai multe titluri de campion în Anglia, trei, decât ceilalți manageri din Premier League la un loc, adică două la acel moment.

Postarea moldovenilor a adunat aproximativ 600.000 de vizionări în total pe Facebook, Instagram și TikTok, mai mult decât oricare alta din istoria recentă a clubului.

Marius Croitoru, înainte de barajul cu FCSB: „Băieții trebuie să înțeleagă asta”

Înaintea duelului pentru cupele europene, Marius Croitoru, tehnicianul Botoșaniului, a declarat că presiunea este pe adversari, astfel că jucătorii săi ar trebui să trateze partida cu calm și concentrare.

„Este un meci de calificare, o semifinală, pentru că nu te califică direct în Conference League, dar este clar că este un meci care se poate termina în primele 90 de minute sau în 120 de minute, chiar şi la loviturile de pedeapsă.

Ne dorim din tot sufletul să câștigăm și noi ca echipă nu avem nimic de pierdut, numai de câştigat, iar băieții trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Sunt ferm convins că atitudinea lor şi nivelul lor de concentrare va fi mult mai diferit față de ceea ce am întâmpinat la ultima etapă.

Cred că presiunea mai mare este pe FCSB. Noi nu avem nimic de pierdut. Avem numai de câștigat. Obiectivul clubului l-am îndeplinit pe parcursul play-out-ului, iar tot ceea ce va veni după acesta va fi un plus pentru noi.

Acest meci este bun pentru jucători, pentru imaginea lor, pentru viitorul lor să facă tot ce le stă în putință să câștige acest meci. Sunt ferm convins că au puterea să facă acest lucru.

I-am bătut de trei ori în ultimele meciuri de acasă. Nu jucăm pe teren propriu, dar este clar că şi ei sunt foarte atenți la noi”, a declarat Croitoru, potrivit digisport.ro.

