Ce face Pep după 10 ani la City! Guardiola a spus ce decizie a luat în urma despărțirii de Manchester

Pep Guardiola ar putea repeta ce a făcut după primii patru ani ca antrenor, când a plecat de la Barcelona.

Ce a anunțat catalanul în vârstă de 55 de ani înaintea ultimului meci la Manchester City, duminică, pe „Etihad”, împotriva lui Aston Villa.

Pep Guardiola mai are doar un meci la Manchester City. Duminică, în fața propriilor suporteri, împotriva lui Aston Villa.

Ultimul joc, despărțirea de „cetățenii” pe care i-a antrenat zece ani, cucerind împreună 20 de trofee.

Tribuna Pep Guardiola: „Tatăl meu de 94 de ani va fi aici duminică”

În acest weekend, tribuna de nord a arenei „Etihad” va fi redenumită. Se va numi Pep Guardiola.

Catalanul rămâne pe stadionul Sky Blues. În curând, lângă această tribună se va ridica și o statuie a spaniolului.

Îmi place să simt că vibrația mea va fi acolo pentru totdeauna. Energie bună pentru echipă. Tatăl meu va veni duminică, la 94 de ani, să vadă meciul. Este o onoare incredibilă ca numele lui să apară în acest loc frumos Pep Guardiola

S-a aflat că tehnicianul catalan va fi ambasador al lui City și că se va mai implica în diferite proiecte la club.

"I have no words. It's an honour." 💬



Pep reacts to the North Stand being renamed 'The Pep Guardiola Stand.' 🩵

Guardiola: „Nu voi mai antrena o vreme”. Se repetă anul sabatic?

Totuși, ce va face el în viitorul imediat?, au fost curioși jurnaliștii britanici.

„Vreau să mă odihnesc. Nu am de gând să mai antrenez o vreme. Altfel aș fi aici. Trebuie să mă retrag o perioadă, nu voi mai antrena”.

Guardiola: "Voy a estar un tiempo sin entrenar"

A subliniat: „Când am zis că va fi ultimul meu sezon, mulți mi-au spus că mă voi întoarce după trei luni. Nu cred, voi avea nevoie de ceva timp, însă e nevoie să mă conving singur (n.r. că trebuie să ia o pauză)”.

Nu au fost doar acești zece ani. Au fost 17 sau 18, cu excepția unei jumătăți de an la New York (n.r. a inclus și Barcelona, și Bayern), cu oameni care cereau «triple», iar acum trebuie să respir puțin, să mă relaxez. Voi lipsi o vreme Pep Guardiola

S-ar putea repeta anul sabatic luat de Guardiola în 2012-2013, între Barcelona și Bayern.

„Sir Alex m-a felicitat. Cu accentul lui scoțian, mi-a fost greu să-l înțeleg”

Ibericul în vârstă de 55 de ani a dezvăluit că Sir Alex Ferguson a fost printre cei care l-au felicitat.

Pep, îmbrățișat de John Stones la antrenamentul de vineri.

„Era un mesaj vocal. Cu accentul lui scoțian, mi-a fost greu să-l înțeleg”, a glumit Pep. „Cu siguranță, îl voi suna înapoi”.

41 de trofee a cucerit Guardiola ca antrenor cu Barcelona (14), Bayern (7) și City (20). Ferguson are 49, Mircea Lucescu 36, al treilea all-time

A adăugat despre antrenorul legendar al lui Manchester United, cu cele mai multe trofee câștigate în carieră:

Trofeele lui Guardiola la Manchester.

„Sir Alex este cel mai mare. M-a felicitat pentru traiectoria mea și pentru ce am realizat. Sunt sigur că el nu ne va mai numi vecinii gălăgioși. Noi suntem vecinii și mă bucur că a fost acolo să ne privească”.

Când am vorbit cu Noel Gallagher în urmă cu doi ani, mi-a spus: «Eram o echipă care nu putea câștiga patru meciuri la rând, iar acum avem patru Premier League la rând». Cuvinte care au intrat în legenda clubului Pep Guardiola

