„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo” +8 foto
Alexandru Musi FOTO: GOLAZO.ro
Cupa Romaniei

„În viața mea nu mă mai întorc” Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Am venit să fac istorie la Dinamo”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.10.2025, ora 23:56
alt-text Actualizat: 29.10.2025, ora 00:38

Întrebat dacă ar accepta o ofertă din partea lui Gigi Becali de a reveni la FCSB, Alexandru Musi nici n-a vrut să ia în calcul opțiunea.

Alex Musi nu vrea să mai audă de FCSB: „Nu o să mă mai întorc”

„Nu o să se întâmple așa ceva și în viața mea nu o să accept. Nu mă mai întorc, nu. Am zis-o de multe ori că nu o să mă mai întorc la FCSB.

Am ajuns la Dinamo și am fost bine primit aici și vreau să continui să fac istorie, să spun așa, la Dinamo”, a spus Musi la Digi Sport.

Alexandru Musi: „De ce să nu câștigăm și Cupa?”

Echipa pregătită de Zeljko Kopic s-a impus împotriva CS Dinamo, 3-1, iar marcatorul ultimului gol al partidei crede că are șanse să cucerească Cupa României.

„Cu siguranță putem câștiga Cupa. Noi avem un lot foarte bun, s-a văzut asta în campionat, luptăm să stăm acolo sus și, de ce nu?, să câștigăm și Cupa”, a spus Alexandru Musi.

În Grupa B, în care se află FC Dinamo, mai participă alte 5 echipe: CS Dinamo, Farul Constanța, Concordia Chiajna, FC Botoșani, FC Hermannstadt.

Pentru a se califica în faza eliminatorie, echipa pregătită de Zeljko Kopic va trebui să încheie grupa în primele 2 poziții.

Programul lui FC Dinamo în faza grupei Cupei României

  • CS Dinamo - FC Dinamo 1-3
  • 3 decembrie, Farul Constanța - FC Dinamo
  • 11 februarie 2026, FC Dinamo - Hermannstadt

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti Cupa Romaniei fcsb Alexandru Musi
