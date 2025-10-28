Mesaj special FOTO. Imagini de colecție: cu ce banner au intrat pe teren cele două Dinamo în Cupa României

CS DINAMO - FC DINAMO. Cele două formații au afișat un banner special înainte de fluierul de start al partidei din etapa #1 a Cupei României.

Mesajul afișat face referire la o posibilă fuziune între cele două formații bucureștene.

CS Dinamo și FC Dinamo, front comun pentru fuziune: „Un singur mare FCD!”

„Un singur mare FCD!” este mesajul pe care l-au afișat jucătorii celor două formații. Bannerul face referire la o posibilă fuziune între cele două cluburi și a fost afișat la inițiativa Peluzei Sud Dinamo.

Ulterior, pe finalul primei reprize, bannerul a fost afișat la tribuna a doua.

În trecut, cele două cluburi au mai discutat despre un posibil parteneriat.

Pe teren, cele două formații au ales să evolueze în echipamente speciale roșii și albe, totul pentru ca pe gazon să fie reprezentate culorile clubului.

CS Dinamo - FC Dinamo, echipele de start

CS Dinamo: Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar

Moldovan - Uleia, Pașcalău, Anghel, Georgescu, Demici - Zaharia, Bobaru, Matei, Mălăele - Morar Rezerve: Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache

Corjenco, Alexandru, Cocoș, Kyrychenko, Petcu, Cernamoriț, Munteanu, Neculai, Iosofache Antrenor: Florin Bratu

Florin Bratu FC Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea

Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Bordușanu - Milanov, Kyriakou, Cîrjan - Soro, Pop, Caragea Rezerve: Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean

Din-Licaciu, Opruț, Musi, Gnahore, Perica, Sivis, Bărbulescu, Armstrong, Mărginean Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Arbitru : Iviniș Darius Florin. Asistenți : Dumitru Ionel Valentin și Dumitrache Ștefan.

: Iviniș Darius Florin. : Dumitru Ionel Valentin și Dumitrache Ștefan. Stadion: Arena Arcul de Triumf (București)

