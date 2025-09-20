Mykhailo Mudryk (24 de ani) ar lua în calcul să renunțe la fotbal în favoarea unei cariere în atletism.

Fotbalistul ucrainean a fost suspendat pentru dopaj, astfel că viitorul său în fotbal este unul incert.

Mykhailo Mudryk ar urma să înceapă o carieră în atletism

Mykhailo Mudryk, fotbalist pentru care Chelsea plătea 70 de milioane de euro în 2023, ar vrea să renunțe la cariera de fotbalist.

Acesta se gândește să înceapă un nou drum în atletism.

Este bine cunoscut faptul că ucraineanul are o viteză de excepție. La debutul în tricoul „albaștrilor” în Premier League, acesta a înregistrat o viteză de 36,67 km/h.

Conform marca.com, Mykhailo Mudryk se antrenează alături de selecționata de atletism a Ucrainei, obiectivul său fiind participarea la Jocurile Olimpice din 2028.

Pentru a putea participa, Mudryk va trebui să îndeplinească cerințele minime impuse de World Athletics și să treacă testele fizice preliminare din 2027.

Imagine de pe pistă, postată de Mudryk acum un an. FOTO instagram.com/mmudryk10

Mudryk, depistat pozitiv după ce a jucat la națională

Pe 17 decembrie 2024, atacantul în vârstă de 24 de ani a primit vestea că a fost depistat pozitiv, substanța incriminatoare fiind meldonium. A fost exclus din lot imediat.

Picase testul doping în noiembrie, la unul dintre cele două meciuri disputate de naționala Ucrainei în Liga Națiunilor, ambele în deplasare (1-1 cu Georgia la Batumi, pe 16 noiembrie, și 2-1 cu Albania la Tirana, trei zile mai târziu).

Jurnaliștii din țara sa l-au criticat aspru: „Meldoniumul nu poate pătrunde accidental în organism. Și e aproape imposibil de găsit în Marea Britanie. Ar trebui suspendat pentru prostie, nu doar pentru doping”.

La acea vreme, a apărut și o variantă stupefiantă: în noiembrie 2024, i se injectaseră celule stem de vacă și acestea ar fi putut conține meldonium.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport