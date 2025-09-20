Cristian Geambașu FCSB, drumul de la criză la suspiciuni +11 foto
Cristian Geambașu FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

alt-text Cristian Geambașu
Publicat: 20.09.2025, ora 14:42
Actualizat: 20.09.2025, ora 16:14
  • Într-o țară ca o floare în care pariurile sunt sport național, jucătorii au dezvoltat anticorpi specifici. Iar când poți paria și dacă Bîrligea are două picioare, începi să construiești teorii ale conspirației  

S-a întâmplat inevitabilul în cazul tandemului Charalambous-Pintilii! Citești avid, intri în jocul ghicitorii. Păi, ce să se întâmple, Haralambie și Pinti au fost confirmați în funcție.

Bucurați-vă!, ca să-l plagiem pe nea Gigi. Arhanghelul în luptă cu balaurii. Omul bun și credincios împarte bancnote de 200 de lei copiilor, ca un sfânt, oamenii răi se întreabă de ce totuși nu mai joacă nimic FCSB. Oamenii răi se gândesc la ce-i mai rău.

Suporteri FCSB. Personaje reale, nu ficțiuni gazetărești

Nu este nevoie să inventezi personaje atunci când vine vorba de suporteri ai FCSB.

Într-o țară în care e documentat statistic că mai mult de jumătate dintre pasionații de fotbal țin cu Steaua/FCSB și în care pariurile sunt sport național e și greu să nu îi întâlnești.

Unul coboară dintr-un BMW, celălalt poartă uniforma muncitorilor din echipele care lucrează la schimbarea conductelor din rețeaua primară a Bucureștilor.

Vast șantier, cum a spus odinioară președintele francez Charles De Gaulle, dar referindu-se la eradicarea stupidității pe planetă.

Atunci când simți că ești intervievat

Ești abordat politicos, cu o doză de curiozitate cumva profesională. Ai mai degrabă senzația că ei sunt ziariștii și vor să facă un interviu cu tine, trecătorul improbabil. Ce părere aveți despre cum joacă “Steaua”?, te întreabă.

Răspunzi. Păi, ce părere să am, încerc ca toată lumea să-mi explic fotbalistic de ce joacă așa prost. Și? Aveți vreo idee?, insistă ei. Nu, habar n-am. Adică mă gândesc că la bază este imixtiunea lui Gigi la echipă și ipostaza asumată de preș a lui Charalambous. Plus absențele multor titulari.

Automulțumirea după sezonul cu câștigarea campionatului și parcursul excelent din Europa League.

Vrrrummm!

Pricepi că ești privit cu înțelegerea rezervată unui naiv. Sau unul care interpretează rolul acesta. La pariuri v-ați gândit? Poftim?? La pariuri, da. Păi, nu. Și nici nu îmi zboară mintea într-acolo.

Cum așa ceva? Să îți compromiți un sezon întreg, titlul? Și cum să faci asta, trebuie să fii complice cu jucătorii, să ai încredere că nu vorbesc.

E o nebunie. Cât câștigi pentru un titlu și cât dintr-un pariu online pus în altă țară?, te întreabă cu aer complice și cel care pilotează BMW-ul și tânărul care lucrează să avem cald în case la iarnă. N-am idee, nu joc. Chiar nu. Eu joc, spune interlocutorul. Noi jucăm. Se poate câștiga mult, foarte mult. O zi bună vă doresc! Vrrrumm!

Dependență și teorii ale conspirației

Acesta este efectul pervers al crizei de la FCSB, faptul că oamenii trec de la nemulțumirea cauzată de evoluții proaste la bănuieli. Pentru că e mai ușor să intri în teorii ale conspirației, decât să emiți păreri comune despre lipsa de formă a lui Olaru ori absența lui Radunovic.

Sport național, pariurile dau dependență, dar te și antrenează pentru a naviga în apele tulburi ale “surprizelor” la nivel global. Ne-am transformat într-un popor de jucători, dezvoltând simțuri specifice.

Anticorpi la banal. Iar măcar o parte dintre acești jucători au trecut de la consternarea provocată de o înfrângere a FCSB-ului în fața Sloboziei la suspiciuni.

Sindromul antrenorului fictiv

După 1-3 la Botoșani, nici nu mai poți vorbi despre o surpriză în cazul FCSB-ului. Echipa antrenată de Leo Grozavu este printre protagonistele campionatului după 10 etape.

Un exemplu despre cum o formație cu resurse moderate poate juca un fotbal de calitate, spectaculos și competitiv.

Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, se amuză, transmițându-i amicului Gigi că trebuie să schimbe antrenorul fictiv cu unul adevărat. Nu se va întâmpla. Sau va veni un alt valet.

Așa cum observa colegul Dan Udrea, într-un fel tot ce se întâmplă acum cu FCSB este spre însănătoșirea fotbalului nostru în general. Pacientul principal însă are șanse minime de vindecare.

gigi becali liga 1 fc botosani fcsb elias charalambous
