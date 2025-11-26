„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender +8 foto
Nadia Comăneci/ Foto: IMAGO
„Să protejăm sporturile feminine!" Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender

Alexandru Smeu
Publicat: 26.11.2025, ora 13:21
  • Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a vorbit despre ultima deciziei a Comitetului Internațional Olimpic.

Comitetul Internațional Olimpic, organizație condusă de președinta Kirsty Coventry, a indicat o viitoare interdicție privind participarea sportivilor transgender în sporturile feminine.

Nadia Comăneci: „Trebuie să protejăm sporturile feminine”

Într-un interviu acordat recent, legendara gimnastă a declarat că susține decizia CIO.

„Desigur, trebuie să protejăm sporturile feminine și să folosim regulile astfel încât toată lumea să concureze corect.

A fost o decizie excelentă din partea noului președinte al Comitetului Olimpic Internațional. Înțeleg importanța incluziunii, dar sporturile feminine sunt pentru femei”, a declarat Nadia Comăneci, citată de sportskeeda.com.

FOTO. Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976

Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago
Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago

Nadia Comăneci: „În acele circumstanțe, era un tabu”

Fosta gimnastă a vorbit despre cât de important este că se vorbește, în prezent, despre sănătatea mintală a sportivilor, ceva ce, pe vremea ei, nu se întâmpla.

Imane-Khelif/ Foto: IMAGO Imane-Khelif/ Foto: IMAGO
Imane-Khelif/ Foto: IMAGO

„În acele circumstanțe, era un tabu. Nu se vorbea despre asta pentru că era considerat o slăbiciune, iar acum cred că e bine că toată lumea înțelege că, chiar dacă nu practici sport, face parte din viață și ți se va întâmpla la un moment dat”, a concluzionat Nadia.

