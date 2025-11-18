„Mami, nu mai pot!” VIDEO. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea  își abuzează fiica, pe Sabrina: „Du-te dracu'!”

Camelia Voinea, 55 de ani, a fost acuzată de două gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale.

Victimă a comportamentului agresiv al Cameliei Voinea a fost și Sabrina Voinea, fiica ei, pe care o pregătește în cadrul Federației Române de Gimnastică.

Pe înregistrările obținute de GOLAZO.ro, se observă cum Camelia Voinea își ciupește fiica, o jignește, deși aceasta îi spune, în repetate rânduri, că nu mai poate. În imagini, Sabrina avea 8-9 ani.

GOLAZO.ro a publicat, săptămâna trecută, mărturiile a două dintre fostele gimnaste care au făcut parte din grupele antrenate de Camelia Voinea la Constanța, în sala „Flămânda”.

Ambele sunt acum în străinătate, dar chiar și așa au dorit să rămână sub protecția anonimatului, fiindu-le teamă, conform spuselor, de represaliile mamei Sabrinei Voinea.

Sabrina Voinea: „Mami, nu mai pot!”

Cazurile au fost preluate și de presa internațională, Marca, La Repubblica, Gymcastic fiind doar câteva dintre „numele” mari care au relatat subiectul.

O parte din ceea ce au povestit cele două gimnaste are, acum, și o reprezentare vizuală.

În clipurile obținute de GOLAZO.ro, care sunt înregistrate în urmă cu câțiva ani, se vede cum Camelia Voinea își abuzează, fizic și verbal, propria-i fiică, pe Sabrina Voinea.

Îmbrăcată într-o rochie scurtă, inadecvată pentru sala de antrenament, Camelia Voinea lucrează cu fiica ei. Asta deși antrenorii sunt obligați să aibă o ținută sportivă care să le permită susținerea sportivilor.

După ce Sabrinei nu-i iese un element la bară, Camelia Voinea își bagă unghiile în carnea fiicei sale și o pune, chiar dacă sportiva plânge în hohote, să facă din nou exercițiul.

Când o vede pe mama sa apropiindu-se, Sabrina Voinea se ferește din instinct, ca și când s-ar fi temut că va fi pocnită.

Asta nu e tot. Ajunsă la paralele, Sabrina are parte de același tratament abuziv din partea mamei sale.

„Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”, spune Sabrina, printre sughițuri de plâns.

După ce Camelia Voinea îi spune fiicei că trebuie să se întoarcă la paralele și să repete exercițiul până îi iese bine, Sabrina încearcă să o înduplece pe mama sa.

„Nu mai pot, mă dor coastele! Nu mai pot să mai fac!”

Camelia Voinea: „ Du-te dracului!”

Una dintre antrenoare vine lângă Sabrina pentru a o ajuta la executarea elementelor. Vocea Cameliei Voinea se aude, aceasta dându-i indicații fiicei sale. „Acțiunea e aici, da? Nu în cădere”.

Fiind evident speriată, Sabrina încearcă să schimbe elementul pe care-l are de executat. „Mami, pot să fac... ” Replica vine imediat. „Du-te dracului! Hai!”.

Sabrina mai încearcă. „Dar vreau să fac îndreptare. Nu pot!” Camelia Voinea nu ține cont de frica și lacrimile Sabrinei. „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”.

Gimnasta cade de la paralele și, printre sughițuri de plâns, îi spune mamei că nu mai poate continua.

Sigur că, așa cum descriau și cele două gimnaste metodele de antrenament ale Cameliei Voinea, lucrurile nu s-au oprit aici.

Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind. Sunt multe fete cărora le este frică încă să vorbească despre asta, dar sunt și altele care vor să iasă în față. Această femeie e un monstru! Fostă gimnastă a Cameliei Voinea

În clipul următor se pot auzi mai multe glasuri ale colegelor Sabrinei, care, din empatie, speră ca această să reușească elementul de la paralele.

Tânăra gimnasta cade din nou, nereușind să prindă bara. „Mami, nu mai pot! Sunt toată lovită!” Replica vine implacabilă. „Hai, mai faceți o dată”. „Dar nu mai pot!”, spune Sabrina în timp merge din nou spre aparat.

Antrenoarea care o supervizează îi spune Sabrinei: „Te duci cu frică și te accidentezi”.

Sabrina are acum 18 ani, face parte din lotul național și e antrenată în continuare de mama sa.

„Am vrut să mă sinucid!”

Una dintre fostele sportive care au stat de vorbă cu GOLAZO.ro, mărturisea despre limita la care ajunsese din cauza abuzurilor doamnei Voinea.



„Îmi amintesc că mă gândeam să mă arunc de pe pod. De pe Podul Vechi, cel de lângă City Mall. Eu nu știam să înot, iar asta m-ar fi scăpat de toate, nu? Am ajuns acolo, dar a trecut cineva pe lângă mine și m-a întrebat dacă sunt bine. Am vorbit cu el, m-a dus la spital, au ajuns bunicii mei, unchiul și m-au luat acasă”.

O alta dezvăluia abuzurile fizice la care era supusă de aceeași antrenoare. „Eu aveam găuri în păr, se vedea scalpul, pentru că îmi desprinsese smocuri din cauza acestei torturi. Vă dați seama cât de tare ne trăgea și cum ne târa pe jos”.

Teama vine și din cauza faptului că Ioan Suciu, președintele FRG, și Camelia Voinea au o legătură strânsă.

„S-a înrudit și cu domnul Suciu (n.r. - președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, e nașul de cununie al Cameliei Voinea), care este acum președinte. Ce poate să-i facă Federația? Dar eu încă am speranța ... Până acum, nimeni nu a avut curaj să ne spună poveștile. Poate acum se va schimba ceva”.

Nu există așa ceva în gimnastică, cu biciul și cu chestii de genul ăsta! Acum ne trezim cu niște cazuri prescrise și acuzăm pe X, pe Y. Așa poate să vorbească oricine despre oricine. Credeți-mă că eu n-am luat o palmă de la antrenorii mei și eu am trăit în vremea comunismului. Eu nu am spus nimic până acum, tocmai pentru a culege mai multe informații despre persoanele care m-au denigrat Camelia Voinea, pentru GOLAZO.ro, pe 5 noiembrie 2025

Patrick Kiens: „Au jucat pentru ele”

Patrick Kiens, antrenor care s-a alăturat lotului feminin de gimnastică a României în 2023, pentru a pregăti echipa, alături de Daymon Jones, înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, a vorbit și el despre actualele probleme din cadrul Federației Române de Gimnastică.

„(n.r. - Camelia Voinea) a mers la cercul lui Octavian Belu, care face parte din Comisia Executivă a Comitetului Olimpic Național al României. Voia ca Sabrina Voinea să facă și individual compus.



Practic, decizia mea a fost respinsă și a trebuit să mă duc la Andreea Preda și să-i spun că nu este în echipă din motive politice.



Iar asta a dus și la decizia mea de a demisiona după Campionatele Europene (n.r. - Turcia, 2023), pentru că nu puteam face față acestei situații.



Erau binevenite să se antreneze cu noi, dar nu au făcut-o. Nu au fost niciodată în rolul de jucători de echipă. Întotdeauna au jucat pentru ele însele”.

