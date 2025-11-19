Țiriac o apără pe Camelia Voinea Declarație uluitoare după imaginile publicate de GOLAZO.ro: „Are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”

Ion Țiriac (86 de ani) s-a implicat în scandalul legat de abuzurile Cameliei Voinea (55 de ani) asupra fiicei sale (18 ani).

După ce GOLAZO.ro a publicat ieri un material însoțit de imagini video, în care se observă cum Camelia Voinea are un comportament agresiv și își jignește propria fiică, vizibil afectată, în timpul antrenamentelor, mai multe nume din sport au reacționat, printre care și fostul jucător de tenis.

Ion Țiriac îi ia apărarea Cameliei Voinea: „O mamă are dreptul să-și crească copilul așa cum crede”

Ion Țiriac este de părere că antrenoarea nu ar trebui să fie judecată pentru practicile de a-și antrena propria fiică. Mai mult, el a declarat că este normal ca astfel de momente să aibă loc în sportul de performanță.

„O mamă are dreptul, din toate punctele de vedere, să-și crească copilul așa cum crede. O mamă, care l-a ținut nouă luni acolo unde l-a ținut și o mamă care îl crește și a trăit pentru el și mai este și antrenoare și nu știu ce, sigur că din când în când s-ar putea întâmpla să mai sară calul, dar cine sunt eu sau dumneata să o judecăm?

Copilul ăla este disciplinat într-o manieră în care maică-sa știe mai bine. Aa, să nu-l violeze, să nu-l bată, asta e altceva, dar până la asta că îi spune două vorbe, nu cred... Am citit și eu despre treaba asta, nu sunt de acord cu cei care au scris-o ”, a declarat Ion Țiriac, conform iamsport.ro.

Ion Țiriac: „Este o crimă!”

Ion Țiriac a vorbit și despre dopaj, acțiune pe care o consideră cea mai mare problemă din sport.

„În gimnastică tot timpul a fost discutabil. Este corect ca un copil să nu mănânce o bucată de ciocolată? Este corect! Este corect ca un copil să aibă grijă de greutate dacă vrea să ajungă campion olimpic? E corect!

Este corect ca un copil să fie manipulat fizic sau nu știu ce? Nu, este crimă!

Este corect ca în sport să se folosească dopingul legal? Nu este corect, e o crimă acel waver legalizat de CIO și WADA. E o crimă! Sport nu mai există, există doar distracție și bani. Peste tot vorbim de bani.

Sportul de masă mă interesează pe mine, ăla de la trei ani în sus, să îi dai copilului o șansă din punct de vedere al sănătății, să se dezvolte normal. Le luați numai pe astea filozofice și bune”, a mai spus Țiriac.

În filmările apărute, Sabrina Voinea apare la antrenament, la paralele, sub supravegherea mamei sale.

După mai multe încercări nereușite, gimnasta izbucnește în plâns și spune repetat că nu mai poate continua: „Mami, nu mai pot! Mă dor coatele!”

În imagini se poate vedea cum Camelia Voinea se apropie amenințător, în timp ce copilul încearcă să se îndepărteze speriat.

