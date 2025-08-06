Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții”

- Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii artistice românești, a vorbit despre amintirile pe care le are cu privire la Ion Iliescu.
- Fostul președinte al României a murit marți, la 95 de ani, după două luni de spitalizare.
Fosta gimnastă a vorbit în cadrul unui film documentar de aproape o oră dedicat fostului președinte al României, lansat miercuri de Ionuț Vulpescu, fostul său consilier, conform HotNews.
Nadia Comăneci, omagiu pentru Ion Iliescu: „Am apreciat susținerea continuă pentru sportul românesc”
„Am apreciat la domnul președinte Ion Iliescu susținerea continuă pe care a arătat-o mereu pentru sportul românesc și sportivii români.
Am înțeles că și domnia sa a practicat mai multe sporturi în tinerețe și cred că știa foarte bine ce înseamnă sportul de performanță, pregătirea necesară înaintea unei competiții și munca din spatele unui rezultat sau a unei medalii.
În toate ocaziile a fost foarte deschis și cald în discuții, iar aprecierea pe care o avea pentru mine și pentru performanțele obținute în gimnastica românească era vizibilă.
În același timp, personal, căldura și respectul pe care familia mea le-a simțit la recepția oferită de dânsul la Cotroceni, în anul căsătoriei mele, au fost extrem de speciale”, a spus Nadia, în cadrul documentarului intitulat „Ion Iliescu. Ultima baricadă”.
Filmul aduce în prim-plan mărturii oferite de 21 de personalități din politica și cultura românească și internațională:
- Petru Lucinschi, fost Președinte al Republicii Moldova
- Sali Berisha, fost Președinte al Albaniei
- Stjepan Mesić, fost Președinte al Croației
- Regele Simeon al II-lea al Bulgariei
- Serghei Stanișev, fost Prim-ministru al Bulgariei
- Adrian Năstase, fost Prim-ministru al României
- Ion Sturza, fost Prim-ministru al Republicii Moldova
- George Maior, fost Director al Serviciului Român de Informații
- Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii românești
- Hannes Swoboda, fost lider al grupului socialist din Parlamentul European
- Thierry de Montbrial, Președintele Institutului Francez de Relații Internaționale
- Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române
- Alexandru Athanasiu, fost ministru al Educației
- Nicolae Manolescu, critic literar
- Simona-Mirela Miculescu, fost consilier prezidențial și Președinta Conferinței Generale UNESCO
- Florin Georgescu, Viceguvernator al Băncii Naționale a României
- Mișu Negrițoiu, fost ministru și consilier prezidențial
- Alexandru Mironov, scriitor și fost consilier prezidențial
- Dan Mihalache, ambasador
- Dumitru Borțun, profesor
- Akkan Suver, Președintele Fundației Marmara