Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții”

Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii artistice românești, a vorbit despre amintirile pe care le are cu privire la Ion Iliescu.

Fostul președinte al României a murit marți, la 95 de ani, după două luni de spitalizare.

Fosta gimnastă a vorbit în cadrul unui film documentar de aproape o oră dedicat fostului președinte al României, lansat miercuri de Ionuț Vulpescu, fostul său consilier, conform HotNews.

„Am apreciat la domnul președinte Ion Iliescu susținerea continuă pe care a arătat-o mereu pentru sportul românesc și sportivii români.

Am înțeles că și domnia sa a practicat mai multe sporturi în tinerețe și cred că știa foarte bine ce înseamnă sportul de performanță , pregătirea necesară înaintea unei competiții și munca din spatele unui rezultat sau a unei medalii.

În toate ocaziile a fost foarte deschis și cald în discuții, iar aprecierea pe care o avea pentru mine și pentru performanțele obținute în gimnastica românească era vizibilă.

În același timp, personal, căldura și respectul pe care familia mea le-a simțit la recepția oferită de dânsul la Cotroceni, în anul căsătoriei mele, au fost extrem de speciale”, a spus Nadia, în cadrul documentarului intitulat „Ion Iliescu. Ultima baricadă”.

Filmul aduce în prim-plan mărturii oferite de 21 de personalități din politica și cultura românească și internațională:

Petru Lucinschi, fost Președinte al Republicii Moldova

Sali Berisha, fost Președinte al Albaniei

Stjepan Mesić, fost Președinte al Croației

Regele Simeon al II-lea al Bulgariei

Serghei Stanișev, fost Prim-ministru al Bulgariei

Adrian Năstase, fost Prim-ministru al României

Ion Sturza, fost Prim-ministru al Republicii Moldova

George Maior, fost Director al Serviciului Român de Informații

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii românești

Hannes Swoboda, fost lider al grupului socialist din Parlamentul European

Thierry de Montbrial, Președintele Institutului Francez de Relații Internaționale

Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române

Alexandru Athanasiu, fost ministru al Educației

Nicolae Manolescu, critic literar

Simona-Mirela Miculescu, fost consilier prezidențial și Președinta Conferinței Generale UNESCO

Florin Georgescu, Viceguvernator al Băncii Naționale a României

Mișu Negrițoiu, fost ministru și consilier prezidențial

Alexandru Mironov, scriitor și fost consilier prezidențial

Dan Mihalache, ambasador

Dumitru Borțun, profesor

Akkan Suver, Președintele Fundației Marmara

