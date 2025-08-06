Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții” +9 foto
Nadia Comăneci / Foto: Imago
Diverse

Nadia, omagiu pentru Iliescu Legenda gimnasticii, amintiri cu fostul președinte: „Știa ce înseamnă sportul. Foarte deschis și cald în discuții”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.08.2025, ora 16:17
  • Nadia Comăneci (63 de ani), legenda gimnasticii artistice românești, a vorbit despre amintirile pe care le are cu privire la Ion Iliescu.
  • Fostul președinte al României a murit marți, la 95 de ani, după două luni de spitalizare. 

Fosta gimnastă a vorbit în cadrul unui film documentar de aproape o oră dedicat fostului președinte al României, lansat miercuri de Ionuț Vulpescu, fostul său consilier, conform HotNews.

Ultima mărturie a lui Ion Iliescu Dezvăluirile făcute de fostul președinte înainte de a muri: „Am iubit o singură echipă”
Citește și
Ultima mărturie a lui Ion Iliescu Dezvăluirile făcute de fostul președinte înainte de a muri: „Am iubit o singură echipă”
Citește mai mult
Ultima mărturie a lui Ion Iliescu Dezvăluirile făcute de fostul președinte înainte de a muri: „Am iubit o singură echipă”

Nadia Comăneci, omagiu pentru Ion Iliescu: „Am apreciat susținerea continuă pentru sportul românesc”

„Am apreciat la domnul președinte Ion Iliescu susținerea continuă pe care a arătat-o mereu pentru sportul românesc și sportivii români.

Am înțeles că și domnia sa a practicat mai multe sporturi în tinerețe și cred că știa foarte bine ce înseamnă sportul de performanță, pregătirea necesară înaintea unei competiții și munca din spatele unui rezultat sau a unei medalii.

În toate ocaziile a fost foarte deschis și cald în discuții, iar aprecierea pe care o avea pentru mine și pentru performanțele obținute în gimnastica românească era vizibilă.

În același timp, personal, căldura și respectul pe care familia mea le-a simțit la recepția oferită de dânsul la Cotroceni, în anul căsătoriei mele, au fost extrem de speciale”, a spus Nadia, în cadrul documentarului intitulat „Ion Iliescu. Ultima baricadă”.

Filmul aduce în prim-plan mărturii oferite de 21 de personalități din politica și cultura românească și internațională:

  • Petru Lucinschi, fost Președinte al Republicii Moldova
  • Sali Berisha, fost Președinte al Albaniei
  • Stjepan Mesić, fost Președinte al Croației
  • Regele Simeon al II-lea al Bulgariei
  • Serghei Stanișev, fost Prim-ministru al Bulgariei
  • Adrian Năstase, fost Prim-ministru al României
  • Ion Sturza, fost Prim-ministru al Republicii Moldova
  • George Maior, fost Director al Serviciului Român de Informații
  • Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii românești
  • Hannes Swoboda, fost lider al grupului socialist din Parlamentul European
  • Thierry de Montbrial, Președintele Institutului Francez de Relații Internaționale
  • Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române
  • Alexandru Athanasiu, fost ministru al Educației
  • Nicolae Manolescu, critic literar
  • Simona-Mirela Miculescu, fost consilier prezidențial și Președinta Conferinței Generale UNESCO
  • Florin Georgescu, Viceguvernator al Băncii Naționale a României
  • Mișu Negrițoiu, fost ministru și consilier prezidențial
  • Alexandru Mironov, scriitor și fost consilier prezidențial
  • Dan Mihalache, ambasador
  • Dumitru Borțun, profesor
  • Akkan Suver, Președintele Fundației Marmara
Ion Iliescu FOTO Imago
Ion Iliescu FOTO Imago

Galerie foto (9 imagini)

Ion Iliescu FOTO Imago Ion Iliescu FOTO Imago Ion Iliescu FOTO Imago Ion Iliescu FOTO Imago Ion Iliescu FOTO Imago
+9 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Unpopular opinion”  Mihai Stoica, impresionat de Ion Iliescu: „Dădea bine să-l înjuri! Contestat, dar autentic, de mare valoare”
Diverse
20:33
„Unpopular opinion” Mihai Stoica, impresionat de Ion Iliescu: „Dădea bine să-l înjuri! Contestat, dar autentic, de mare valoare”
Citește mai mult
„Unpopular opinion”  Mihai Stoica, impresionat de Ion Iliescu: „Dădea bine să-l înjuri! Contestat, dar autentic, de mare valoare”
Iliescu, între snooker și tenis Marele regret al fostului președinte înainte să moară: „Îmi pare rău că nu mai pot face asta”
Special
19:02
Iliescu, între snooker și tenis Marele regret al fostului președinte înainte să moară: „Îmi pare rău că nu mai pot face asta”
Citește mai mult
Iliescu, între snooker și tenis Marele regret al fostului președinte înainte să moară: „Îmi pare rău că nu mai pot face asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
Nadia Comaneci ion iliescu OMAGIU gimnastica sport presedinte
Știrile zilei din sport
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Europa League
06.08
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Citește mai mult
Moment de reculegere pentru Iliescu? UEFA: „La meciurile de joi, cluburile din România decid”. Doar una dintre FCSB, CFR și Craiova a cerut
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Superliga
06.08
Perica revine Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Citește mai mult
Perica revine   Atacantul lui Dinamo se antrenează normal și s-ar putea întoarce pe teren la meciul cu Metaloglobus
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Europa League
06.08
Drita l-a ironizat dur pe Becali Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Citește mai mult
Drita l-a ironizat dur pe Becali  Antrenorul kosovarilor i-a replicat patronului FCSB: „Afaceriștii pot părăsi fotbalul când vor”
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Superliga
06.08
Glume la adresa lui Armstrong Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Citește mai mult
Glume la adresa lui Armstrong  Scoțianul lui Dinamo a fost luat la țintă de colegi: „Tot el se supără”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:20
Răfăilă dorit în Spania Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
Răfăilă dorit în Spania  Un club important vrea să-l transfere pe fotbalistul lui Hagi. Ar urma să joace la echipa a doua
11:10
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN
11:29
„A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un «băiat deștept»”
 „A fost un furt mascat” Acuzații grave ale unui fost fotbalist de la Steaua: „A fost introdus în schemă un  «băiat deștept»”
11:55
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Ce se întâmplă cu Aioani Victor Angelescu a vorbit despre situația portarului ajuns rezervă la Rapid: „Dacă va merita, va intra”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește

Radu Naum: David, soarele care ne orbește
David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!

Cătălin Tolontan: David, campion: hai cu hate!
Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David

Cristian Geambașu: Efectul David
Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când TikTok-ul dăunează grav sănătății

Dan Udrea: Cazul Târnovanu sau când <span>TikTok-ul</span> dăunează grav sănătății
E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?

Radu Naum: E Pogacar dopat?
România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: România lui Mircea Lucescu
Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de play-out

Cristian Geambașu: Dinamo de <span>play-out</span>
Top stiri din sport
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Superliga
06.08
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Citește mai mult
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Europa League
06.08
Dezastru pentru FCSB Cu Drita, campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
Citește mai mult
Dezastru pentru FCSB  Cu Drita,  campioana a mai pierdut un titular, pe lângă ceilalți absenți: Ngezana, Olaru, Tănase, Alibec + Cum arată primul 11
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Lumini și umbre
06.08
„Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
Citește mai mult
 „Mereu am fost vânat” Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Diverse
06.08
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu
Citește mai mult
„A împiedicat predicția C.I.A. pentru Transilvania” Viorel Hrebenciuc, fostul președinte al Stelei anilor '90 și actual susținător al FCSB, dezvăluiri tari despre Ion Iliescu

Echipe/Competiții

fcsb 119 CFR Cluj 53 dinamo bucuresti 53 rapid 16 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
07.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share