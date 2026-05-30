Nadia Comăneci, decorată FOTO. „Zeița de la Montreal" a primit Ordinul Naţional „Steaua României" în grad de Mare Cruce
Gimnastica

Alexandru Smeu , Raed Krishan (video&foto)
Publicat: 30.05.2026, ora 15:18
  • Nadia Comăneci (64 de ani) a fost decorată de președintele României, Nicușor Dan, cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce.
Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976.

Nadia Comăneci, decorată cu Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Mare Cruce

Pentru a marca așa cum se cuvinte acest moment, „Zeița de la Montreal” a fost omagiată în cadrul unui eveniment ce a avut loc la Palatul Cotroceni.

În semn de recunoștință, Nicușor Dan i-a oferit Nadiei cel mai înalt grad civil al Ordinului Național ”Steaua României”.

„Steaua României” este cel mai vechi Ordin național, avându-și originile în perioada domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), când a fost creat „Ordinul Unirii”.

  • Mircea Lucescu, Emeric Ienei, Anghel Iordănescu, Simona Halep, Cristina Neagu, Octavian Morariu, Gică Hagi și David Popovici au mai primit acest Ordin.

Nicușor Dan: „Ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional”

Președintele României a avut și o primă reacție după ce i-a acordat distincția fostei mari gimnaste.

„Ce înseamnă excepțional? Cred ca e bine să operăm cu bine, foarte bine, excepțional. Societatea e formată din mulți oameni care fac bine și trebuie să fie mândri când cineva face ceva excepțional

Ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional. Vreau să vă mulțumesc ca le spuneți oamenilor ca nu e suficient sa ai talent. Pentru ceva excepțional e nevoie de multă muncă.

Trăim într-o societate care ne sugerează ca trebuie sa avem satisfacții foarte rapide. Din 100 de click-uri să ajungi să ajungi campion olimpic.

Dacă vrei sa ajungi la rezultate deosebite, atunci e nevoie de multă muncă”, a declarat Nicușor Dan, citat de euronews.ro.

Nadia Comăneci: „Sunt mândră când mă uit la acea fetiță”

La rândul ei, Nadia a stat și ea de vorbă cu jurnaliștii prezenți la eveniment.

„Mă uitam cu emoție la acele imagini, pentru ca îmi aduc aminte de ele foarte clar. Uitându-mă la fetița de 14 ani și gândindu-mă ce înseamnă să concurezi la Jocurile Olimpice și eu mă emoționez.

Mai ales la bârnă, care e atât de dificilă, nu era nicio dezechilibrare, chiar dacă am simțit ceva în aer și a trebuit să corectez.

Sunt mândra când mă uit la acea fetiță și că pot să fiu aici să sărbătoresc acest moment minunat împreună cu familia mea de aici și cu soțul care nu a văzut până acum căldura românilor și tradițiile noastre.

Sper ca anul Nadia să fie un push, un restart pentru generația de astăzi.

Vorbeam și cu domnul președinte că trebuie să creăm posibilități pentru copii ca să practice sportul. Este extrem de important să fie ocupați cu ceva.

Sunt prea multe distracții la vârsta aceasta fragedă, iar copiii au tendința să se ducă în direcții care nu sunt chiar bune.

Sportul este un loc și o activitate care te învață toate calitățile de care ai nevoie: când ai o zi proastă, cum să știi să te ridici, cum să navighezi prin dificultăți, cum să fii responsabil pentru echipa care te așteaptă la un meci sau la o competiție.

Sunt lucruri și valori extrem de importante, care se învață prin sport”, a declarat Nadia Comăneci.

