  • „Renta de merit” a lui Vasile Stângă este de 1.000 de euro pe lună, a lui Cristian Gațu de 2.000 de euro pe lună și doar Nadia Comăneci și alți câțiva mari campioni ajung la 3.000 de euro pe lună.

Un magistrat iese la pensie cu 10-17 ani mai devreme decât restul cetățenilor și, aproape indiferent de așezarea sa în ierarhia profesională, încasează 4.000 de euro pensie. Iar CCR a respins, „pe formă”, propunerea ca retragerea să nu mai poată fi făcută atât de devreme.

Dacă vor continua să păstreze „pensionarea Peter Pan”, procurorii și judecătorii se vor pensiona la fel de repede ca gimnastele. Finalul oficial al carierei la 48-50 de ani este standardul pentru procurori și judecători, nu excepția.

Sigur că și sportivii se retrag repede, mai repede ca magistrații. Diferența este aceea că gimnastele, de pildă, părăsesc arenele dintr-un motiv organic. Suprastresul fizic și psihic, care începe la 5-6 ani, când se apucă de sport de performanță, nu le permite să-și forțeze organismului mai mult de 15-20 de ani. Biologia decide durata carierei.

În cazul magistraților, dreptul pensionării în avans vine dintr-un respect al societății pentru stresul propriu meseriei acestora. Și pentru că li se limitează drepturi pe timpul carierei, ca să fim onești în prezentarea restricțiilor pe care ei le suportă: dreptul de a avea al doilea job, dreptul de a face afaceri și alte drepturi.

Renta sportivilor se obține doar pe bază de performanță, nu cu legitimația de sportiv

„Pensia de merit” a sportivilor, care se numește „rentă viageră”, are însă un specific. Diferența e că, dintre sutele de mii de practicanți ai performanței din ultimii 80 de ani, doar o listă de 600 de campioni primesc pensii viagere.

Sumele lunare nete pleacă de la 3.000 de lei și ajung la un maxim de 16.000 de lei. Maximul e al Nadiei Comăneci, al Gabrielei Szabo, al Elisabetei Lipă, performeri care au mai multe medalii decât sertare.

Dar ca să te califici pe listă nu e suficient un loc pe podium. Conform legii, e nevoie de un titlu european sau mondial la seniori. Adică o medalie de aur. Și nu la orice sport, ci la unul olimpic. De aceea sunt numai 600 din toată istoria sportului nostru.

Asta înseamnă că trebuie să fii campion, să ajungi cel puțin o dată numărul 1 în lume la sportul tău, individual sau cu echipa. Singura excepție sunt Jocurile Olimpice, care te califică pentru renta viageră dacă iei o medalie, de aur, argint sau bronz.

În cazul magistraților, e suficient să fie magistrați.

Avertismentul Belu-Bitang

Este improprie comparația magistraților cu sportivii? Probabil, dar alta paralelă e foarte greu de găsit. Cu excepția piloților, a oamenilor din turnurile de control și a altor câteva profesii unde în fiecare secundă ești responsabil pentru viața a sute sau mii de oameni, nimeni nu se retrage din activitate atât de repede precum judecătorii și procurorii.

Ca să realizezi că nu mai poate merge așa, nici măcar nu e nevoie de sofisticate comparații cu justiția din alte țări. Dacă i-ar fi auzit pe Octavian Belu și pe Mariana Bitang, politicienii și magistrații ar fi știut că e neproductiv. 

În momentul în care s-au născut rentele viagere, cei doi mari antrenori de gimnastică au spus, la unison: „E minunat, dar trebuie să vedem cum facem să nu premiem abandonul mai mult decât munca, decât continuarea activității, că vom rămâne fără performanță!”. 

