Condamnați la închisoare  Doi români vor merge în spatele gratiilor după ce au înjunghiat un jurnalist » Un fost jucător de la Astra Giurgiu, implicat

Doi români, printre care și un fost jucător al clubului Astra Giurgiu, au fost condamnați, vineri, la închisoare după ce au înjunghiat, în 2024, un jurnalist iranian, în Londra.

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Pouria Zeraati, care lucrează pentru Iran International, o instituție media de limbă persană din Londra care se poziționează împotriva regimului de la Teheran, a fost victima românilor.

Nandito Badea și George Stana, condamnați la închisoare

Pe 29 martie 2024, în fața casei sale din cartierul londonez Wimbledon, Zeraati a fost atacat de trei români: David Andrei, George Stana și Nandito Badea, ultimul dintre ei fiind un fost jucător al Astrei Giurgiu.

Nandito Badea este acuzat că l-a înjunghiat de trei ori în picior pe jurnalistul iranian. David Andrei l-ar fi imobilizat pe Zeraati pentru ca Badea să-l înjunghie, iar George Stana ar fi condus mașina care i-a ajutat să fugă de la locul faptei.

Acum, Nandito Badea și George Stana au fost condamnați la închisoare după ce au fost găsiți vinovați de vătămare corporală și de vătămare corporală cu intenția de a provoca răni grave, conform news.met.police.uk.

Badea a primit o pedeapsă de 8 ani de închisoare, în timp ce Stana a fost condamnat la 12 ani.

„Poziția noastră a fost că acest atac violent și țintit asupra unui jurnalist a fost comis în numele regimului iranian, iar judecătorul a fost de acord cu această interpretare a probelor.

Ambii bărbați vor petrece mulți ani în închisoare pentru faptele lor, iar pedeapsa lui Stana a fost mărită deoarece știa sau ar fi trebuit să știe că atacul era executat în numele Iranului”, este o parte din declarația lui Kris Wright, șeful operațiunilor de securitate din cadrul Poliției pentru Combaterea Terorismului din Londra.

Sunt convinsă că acesta a fost un atac executat pentru și în beneficiul unei puteri străine. Judecătoarea Cheema-Grubb

Totul a început din noiembrie 2022, când la Teheran au apărut mai multe afișe cu fotografia lui Pouria Zeraati pe care scria „Căutat: mort sau viu”.

Până la momentul atacului asupra lui Zeraati, între 15 și 20 de tentative similare mai avuseseră loc în Marea Britanie, care vizau răpirea sau chiar uciderea jurnaliștilor Iran International. Cazul a fost preluat de SO15, Unitatea Antiterorism a Metropolitan Police din Marea Britanie.

Pe 4 decembrie 2024, George Stana și Nandito Badea au fost arestați în România. Ulterior, au fost extrădați în Marea Britanie. David Andrei este arestat în țară.

Supravegherea lui Zeraati a început în martie 2023

Pouria Zeraati s-ar fi aflat sub lupa celor trei români cu un an înainte de atac. În martie 2023, George Stana ar fi fost oprit de poliție în timp ce se afla în grădina comună din spatele locuinței jurnalistului.

Acesta purta mănuși și o mască chirurgicală și avea asupra lui o foarfecă. Era însoțit de un bărbat care ar fi avut asupra lui și o bâtă.

În tot acel timp, Stana ar fi comunicat pe WhatsApp cu un contact numit „Em” despre supravegherea lui Zeraati.

Procurorul Duncan Atkinson a mai spus că Stana și Andrei au continuat urmărirea iranianului până în februarie sau martie 2024, în săptămânile dinaintea atacului, informație descoperită după ce le-au fost localizate telefoanele mobile.

Cine este Nandito Badea

Nandito Badea, cel care l-a înjunghiat pe Pouria Zeraati în 2024, a fost mijlocașul echipei Astra Giurgiu, fiind crescut în academia fostei campioane a României din 2016.

În ultimul sezon al Astrei în prima divizie, 2020/2021, Nandito Badea era jucător al echipei secunde, care evolua atunci în Liga 3.

Din cauza problemelor financiare ale clubului, echipa secundă a Astrei a fost desființată în 2021, iar Badea a fost promovat la prima echipă.

La doar 17 ani, mijlocașul a jucat trei meciuri pentru Astra Giurgiu în play-out-ul Ligii 2, în sezonul 2021/2022. În luna iulie a acelui an, Nandito Badea a fost împrumutat la CS Blejoi, în Liga 3, echipă pentru care a marcat 5 goluri.

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