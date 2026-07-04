„Prietene, ești foarte bun”  VIDEO. Ibrahimovic, mesaj de încurajare pentru tânărul care a ratat un penalty decisiv în 16-imile CM 2026 +8 foto
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

„Prietene, ești foarte bun” VIDEO. Ibrahimovic, mesaj de încurajare pentru tânărul care a ratat un penalty decisiv în 16-imile CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.07.2026, ora 20:55
alt-text Actualizat: 04.07.2026, ora 21:49
  • Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) i-a transmis un mesaj de încurajare tânărului australian Lucas Herrington (18 ani), cel care a ratat un penalty în meciul cu Egipt (1-1, 2-4 d.pen.), din 16-imile CM 2026.
  • Care a fost reacția fundașului, dar și a lui Tony Popovic (53 de ani), selecționerul Australiei, mai jos.
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La finalul celor 120 de minute, duelul dintre Australia și Egipt s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Calificarea în optimi a fost decisă la penalty-uri, acolo unde „Faraonii” s-au impus cu scorul de 4-2. Souttar și Herrington au ratat pentru Australia.

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Ibrahimovic, mesaj de încurajare pentru Herrington: „Prietene, ești foarte bun”

După penalty-ul ratat de Lucas Herrington, care a dus la eliminarea Australiei de la CM 2026, Zlatan Ibrahimovic l-a încurajat pe fundașul în vârstă de doar 18 ani.

„Ascultă, penalty-ul este ca o loterie. Dacă marchezi, devii un erou. Dacă ratezi, din păcate, ajungi să fii considerat un nimeni.

Dar vreau să-i transmit un mesaj lui Harrington: Ai 18 ani. Ești foarte tânăr. Acesta este doar începutul carierei tale. Faptul că ai avut curajul să mergi și să execuți acel penalty spune multe despre tine. Nu oricine ar face asta.

Prietene, ești foarte bun. Nu-i asculta pe cei care te critică. Totuși, repet: penalty-ul este o loterie. Nu este deloc ușor să te prezinți acolo și să execuți un penalty.

Totul se decide într-o fracțiune de secundă. Ori iese extraordinar și toată lumea te aplaudă, ori nu iese și lumea te judecă. Dar ascultă, Harrington, dacă vrei să vorbești cu cineva, eu sunt aici”, a declarat Ibrahimovic la FOX Sports.

Lucas Herrington a bifat cea de-a patra sa prezență într-un meci oficial pentru Australia. Tânărul fundaș a fost integralist în două meciuri de la acest Mondial.

  • Australia - Turcia 2-0 (rezervă neutilizată)
  • Australia - SUA 0-2 (rezervă neutilizată)
  • Australia - Paraguay 0-0 (90 minute jucate)
  • Australia - Egipt 1-1, 2-4 d.pen. (120 de minute jucate)

FOTO. Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul cu Egipt

Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21
Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21

Galerie foto (8 imagini)

Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21 Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21 Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21 Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21 Penalty-ul ratat de Lucas Herrington în meciul Australiei cu Egipt. Foto: captură X/@IsaacJonas21
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În prezent, tânărul stoper australian este legitimat la Colorado Rapids, în MLS, acolo unde evoluează de la începutul acestui an. Este cotat la 4,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Lucas Herrington: „Să aud asta de la o legendă a fotbalului înseamnă enorm pentru mine”

La finalul partidei cu Egipt, lui Herrington i-a fost transmis mesajul de încurajare primit din partea lui Ibrahimovic. Fundașul s-a bucurat că este susținut de o asemenea personalitate din fotbal.

„Probabil că eu sunt primul care se critică și este foarte dur cu sine însuși, așa că să aud asta de la o legendă a fotbalului înseamnă enorm pentru mine.

Voi continua să muncesc din greu și sper că voi mai avea parte de un astfel de moment în viitor”, a spus Lucas Herrington, conform theguardian.com.

Tony Popovic, selecționerul Australiei, și-a explicat decizia de a-i încredința tânărului Herrington executarea unui penalty într-un moment decisiv.

„Este întotdeauna ușor să pui la îndoială o decizie după ce vezi rezultatul. Sunt convins că ați fi spus cu totul altceva dacă puștiul ar fi marcat.

Probabil ați fi stat aici și ați fi vorbit despre cât de minunat este faptul că un jucător de 18 ani și-a asumat responsabilitatea unui penalty și a înscris.

A jucat în ultimele două meciuri la doar 18 ani. Dacă am avut încredere în el să joace într-un meci în care aveam nevoie de un rezultat pozitiv împotriva Paraguay și într-un alt meci în care era în joc calificarea, atunci care este diferența când vine vorba de executarea unui penalty?”, a spus Popovic.

Faptul că și-a asumat responsabilitatea într-un asemenea moment cere un curaj și o tărie de caracter extraordinară. M-am dus la el doar ca să știe că suntem cu toții aici pentru el. Jackson Irvine, veteranul naționalei Australiei

Desfășurarea loviturilor de departajare din meciul Australia - Egipt:

  • Souttar (Australia) ❌
  • Saber (Egipt) ✅
  • Irvine (Australia) ✅
  • Rabia (Egipt) ✅
  • Mabil (Australia) ✅
  • Salah (Egipt) ✅
  • Herrington (Australia) ❌
  • Abdelmaguid (Egipt) ✅

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